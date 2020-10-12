https://ria.ru/20201012/sneg-1579338857.html

Еще в одном регионе выпал первый снег

Первый снег прошел в выходные дни в Амурской области, больше всего осадков выпало на севере региона, в Магдагачинском районе за минувшие сутки выпала месячная... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T05:10

2020-10-12T05:10

2020-10-12T11:54

россия

амурская область

тындинский район

благовещенск

сковородинский район

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 окт — РИА Новости.</strong> Первый снег прошел в выходные дни в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, больше всего осадков выпало на севере региона, в <a href="http://ria.ru/location_Magdagachinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Магдагачинском районе</a> за минувшие сутки выпала месячная норма снега, в селе Джалинда <a href="http://ria.ru/location_Skovorodinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сковородинского района</a> высота сугробов достигает 16 сантиметров, сообщает Амурский гидрометцентр.Синоптики отмечают, что, как правило, мороз и снег приходят в Амурскую область из Якутии."Уже 10 октября в <a href="http://ria.ru/location_Tyndinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тындинском районе</a> осадки шли в виде снега, и сегодня на всей территории района образовался снежный покров высотой от двух до восьми сантиметров. Такой же высоты выпавший снег достигает на территории Магдагачинского района, где за последние сутки прошли самые сильные в границах области осадки — в объеме месячной нормы и на треть больше нее — 23-31 миллиметр. А самый глубокий снег, который можно назвать даже сугробами, лежит сейчас в селе Джалинда Сковородинского района, где его высота достигает 16 сантиметров", — сообщает Амурский гидрометцентр.Снег в начале-середине октября — обычное явление для севера Амурской области.В областном центре Приамурья <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенске</a> первый снег в 2019 году выпал 11 октября, а за 20 апреля прошлого года снега в городе выпало больше, чем за всю зиму.

1

россия

амурская область

тындинский район

благовещенск

сковородинский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, амурская область, тындинский район, благовещенск, сковородинский район, общество