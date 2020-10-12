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Еще в одном регионе выпал первый снег
Первый снег прошел в выходные дни в Амурской области, больше всего осадков выпало на севере региона, в Магдагачинском районе за минувшие сутки выпала месячная... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T05:10
2020-10-12T11:54
россия
амурская область
тындинский район
благовещенск
сковородинский район
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 окт — РИА Новости.</strong> Первый снег прошел в выходные дни в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, больше всего осадков выпало на севере региона, в <a href="http://ria.ru/location_Magdagachinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Магдагачинском районе</a> за минувшие сутки выпала месячная норма снега, в селе Джалинда <a href="http://ria.ru/location_Skovorodinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сковородинского района</a> высота сугробов достигает 16 сантиметров, сообщает Амурский гидрометцентр.Синоптики отмечают, что, как правило, мороз и снег приходят в Амурскую область из Якутии."Уже 10 октября в <a href="http://ria.ru/location_Tyndinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тындинском районе</a> осадки шли в виде снега, и сегодня на всей территории района образовался снежный покров высотой от двух до восьми сантиметров. Такой же высоты выпавший снег достигает на территории Магдагачинского района, где за последние сутки прошли самые сильные в границах области осадки — в объеме месячной нормы и на треть больше нее — 23-31 миллиметр. А самый глубокий снег, который можно назвать даже сугробами, лежит сейчас в селе Джалинда Сковородинского района, где его высота достигает 16 сантиметров", — сообщает Амурский гидрометцентр.Снег в начале-середине октября — обычное явление для севера Амурской области.В областном центре Приамурья <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенске</a> первый снег в 2019 году выпал 11 октября, а за 20 апреля прошлого года снега в городе выпало больше, чем за всю зиму.
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россия
амурская область
тындинский район
благовещенск
сковородинский район
РИА Новости
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россия, амурская область, тындинский район, благовещенск, сковородинский район, общество

Еще в одном регионе выпал первый снег

05:10 12.10.2020 (обновлено: 11:54 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАвтомобили едут по автотрассе после первого снегопада
Автомобили едут по автотрассе после первого снегопада - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 окт — РИА Новости. Первый снег прошел в выходные дни в Амурской области, больше всего осадков выпало на севере региона, в Магдагачинском районе за минувшие сутки выпала месячная норма снега, в селе Джалинда Сковородинского района высота сугробов достигает 16 сантиметров, сообщает Амурский гидрометцентр.
Синоптики отмечают, что, как правило, мороз и снег приходят в Амурскую область из Якутии.
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В поселке Джалинда Сковородинского района лежат настоящие сугробы. Высота снежного покрова составляет 16 сантиметров. Как сообщают амурские синоптики, у​ такого количества снега есть все шансы остаться здесь до весны, а вот менее мощный покров ещё успеет растаять.​ В Тындинском районе осадки шли в виде снега, и сегодня на всей территории района образовался снежный покров высотой от 2 до 8 см. Такой же высоты выпавший снег достигает на территории Магдагачинского района, где за последние сутки прошли самые сильные в границах области осадки - в объёме месячной нормы и на треть больше неё - 23-31 мм. Отмечено выпадение снега и в Шимановском районе, но здесь его немного - не более 1 см, и местами в Зейском. Фото:@tynda_info #моямадонна #новыйномер #женскаягазета #пресса #амурскаяобласть #благовещенск #инстамм #газета #женщины #читатели #красота #мода #стиль #новости #blagalive #Белогорск #свободный #приамурье #зея #архара #любовь

Публикация от Моя Мадонна (@moyamadonna)

"Уже 10 октября в Тындинском районе осадки шли в виде снега, и сегодня на всей территории района образовался снежный покров высотой от двух до восьми сантиметров. Такой же высоты выпавший снег достигает на территории Магдагачинского района, где за последние сутки прошли самые сильные в границах области осадки — в объеме месячной нормы и на треть больше нее — 23-31 миллиметр. А самый глубокий снег, который можно назвать даже сугробами, лежит сейчас в селе Джалинда Сковородинского района, где его высота достигает 16 сантиметров", — сообщает Амурский гидрометцентр.
Снег в начале-середине октября — обычное явление для севера Амурской области.
В областном центре Приамурья Благовещенске первый снег в 2019 году выпал 11 октября, а за 20 апреля прошлого года снега в городе выпало больше, чем за всю зиму.
 
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РоссияАмурская областьТындинский районБлаговещенскСковородинский районОбщество
 
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