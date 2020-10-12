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В Подмосковье рассказали о мерах безопасности школьников в пандемию
Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова посетила с рабочим визитом школу №27 и детский сад №18 в Химках. Она отметила,... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T18:49
2020-10-12T19:02
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова посетила с рабочим визитом школу №27 и детский сад №18 в Химках. Она отметила, что мерам предосторожности уделяется особое внимание, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/bezopasnost-v-shkolah-podmoskovja/" target="_blank">"360"</a>.В образовательных организациях действует так называемый утренний фильтр. Наблюдение за состоянием учеников и работников начинается уже с порога. Так, если на входе видны признаки недомогания, школьника или учителя нужно отправить домой, чтобы вызвать медицинского специалиста."Он должен работать не только утром, а весь день – температуру должны измерять всем, кто приходит в учреждение", – отметила Ольга Забралова.Помимо прочего, крайне важна социальная дистанция. Во избежание скоплений детей открываются все входы в помещение. Также введена "кабинетная система". Это означает, что дети ждут преподавателя в своем классе, а не ходят по кабинетам сами. Забралова заключила, что соблюдение принятых мер необходимо в период распространения COVID-19.
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социальный навигатор, сн_образование, московская область (подмосковье)

В Подмосковье рассказали о мерах безопасности школьников в пандемию

18:49 12.10.2020 (обновлено: 19:02 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий АньковУчитель измеряет температуры ученикам при входе в общеобразовательную школу
Учитель измеряет температуры ученикам при входе в общеобразовательную школу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова посетила с рабочим визитом школу №27 и детский сад №18 в Химках. Она отметила, что мерам предосторожности уделяется особое внимание, сообщил телеканал "360".
В образовательных организациях действует так называемый утренний фильтр. Наблюдение за состоянием учеников и работников начинается уже с порога. Так, если на входе видны признаки недомогания, школьника или учителя нужно отправить домой, чтобы вызвать медицинского специалиста.
"Он должен работать не только утром, а весь день – температуру должны измерять всем, кто приходит в учреждение", – отметила Ольга Забралова.
Помимо прочего, крайне важна социальная дистанция. Во избежание скоплений детей открываются все входы в помещение. Также введена "кабинетная система". Это означает, что дети ждут преподавателя в своем классе, а не ходят по кабинетам сами. Забралова заключила, что соблюдение принятых мер необходимо в период распространения COVID-19.
 
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