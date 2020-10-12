https://ria.ru/20201012/sakhalin-1579354038.html

На Сахалине для туристов закроют популярную достопримечательность

Популярный туристический объект и один из символов Сахалинской области — маяк Анива в ближайшее время закроют на реконструкцию, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:17

2020-10-12T10:17

2020-10-12T10:17

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 окт — РИА Новости.</strong> Популярный туристический объект и один из символов Сахалинской области — маяк Анива в ближайшее время закроют на реконструкцию, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.По информации областного агентства по туризму, ранее маяк Анива обследовала межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители регионального правительства, министерства обороны и других заинтересованных сторон. Специалисты из Москвы и Хабаровска осматривали его на предмет повреждений и составили подробный отчет с рекомендациями по восстановительным работам."Эксперты, понимая всю сложность ситуации, пришли к выводу, что в целях безопасности и исключения дополнительных нагрузок на объект нужно ограничить доступ на него путешественников. О необходимости сокращения количества экскурсий на маяк туроператорам уже сообщало агентство по туризму", — говорится в сообщении ведомства.В ближайшее время объект посетит еще одна группа специалистов, чтобы произвести комплексное детальное (инструментальное) обследование маячной башни, совмещенной с жилыми и техническими помещениями, и определить степень износа ограждающих и несущих конструкций. По результатам будет выдано заключение о техническом состоянии маяка. На время проведения работ доступ на него для посетителей закроют.Маяк на мысе Анива высотой 31 метр был спроектирован и построен японцами в 1939 году. Он использовался военными до 2006 года, затем был заброшен. С тех пор является стихийных туристическим объектом. Попасть туда можно с острова Сахалин по морю. Строение является федеральной собственностью и находится в ведении гидрографической службы Тихоокеанского флота.

https://ria.ru/20201006/kurily-1578055209.html

https://ria.ru/20201002/mayaki-1577961477.html

сахалинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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