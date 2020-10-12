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https://ria.ru/20201012/saakashvili-1579498352.html
Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
Нападение на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили могло быть инсценировкой, заявил НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T23:08
2020-10-12T23:08
михаил саакашвили
афины
грузия
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Нападение на бывшего президента <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Саакашвили</a> могло быть инсценировкой, заявил <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a> руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе."Я знаю его лично уже очень много лет &lt;…&gt; И сейчас я не исключаю, что это была постановка. Он должен выглядеть сильным, ничего не боящимся. И, во-вторых, у Саакашвили там много недоброжелателей, может, на него кто-то и напал. Но это больше похоже на инсценировку, потому что реального нападения не состоялось", — сказал он.Мамрадзе также допустил, что нападение может быть связано с падением популярности Саакашвили в Грузии.Ранее стало известно о <a href="https://ria.ru/20201012/saakashvili--1579388041.html" target="_blank">нападении</a> на политика в <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афинах</a>. Неизвестный набросился на Саакашвили и несколько раз ударил его по голове. Сообщалось, что, несмотря на инцидент, бывший грузинский лидер провел запланированную встречу с эмигрантами и рассказал им о своих планах.
https://ria.ru/20201005/saakashvili-1578198878.html
https://ria.ru/20200805/1575401398.html
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афины
грузия
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михаил саакашвили, афины, грузия, в мире

Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой

23:08 12.10.2020
 
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Нападение на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили могло быть инсценировкой, заявил НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.
"Я знаю его лично уже очень много лет <…> И сейчас я не исключаю, что это была постановка. Он должен выглядеть сильным, ничего не боящимся. И, во-вторых, у Саакашвили там много недоброжелателей, может, на него кто-то и напал. Но это больше похоже на инсценировку, потому что реального нападения не состоялось", — сказал он.
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Мамрадзе также допустил, что нападение может быть связано с падением популярности Саакашвили в Грузии.
Ранее стало известно о нападении на политика в Афинах. Неизвестный набросился на Саакашвили и несколько раз ударил его по голове. Сообщалось, что, несмотря на инцидент, бывший грузинский лидер провел запланированную встречу с эмигрантами и рассказал им о своих планах.
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Михаил СаакашвилиАфиныГрузияВ мире
 
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