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https://ria.ru/20201012/saakashvili--1579388041.html
В Афинах напали на Михаила Саакашвили
В Афинах избили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который приехал на встречу с грузинскими эмигрантами, передает Sputnik Грузия. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:35
2020-10-12T14:05
петр порошенко
владимир зеленский
михаил саакашвили
греция
афины
грузия
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> В Афинах избили бывшего президента Грузии <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili" target="_blank">Михаила Саакашвили</a>, который приехал на встречу с грузинскими эмигрантами, передает <a href="https://sputnik-georgia.ru/" target="_blank">Sputnik Грузия</a>. Видео опубликовал телеканал Mtavari. Возле здания, где должно было состояться мероприятие, на Саакашвили набросился молодой человек в капюшоне. Судя по кадрам, он несколько раз ударил политика по голове. В результате инцидента пострадали еще несколько человек. При этом сам Саакашвили, несмотря на случившееся, встретился с эмигрантами и рассказал им о своих планах. Как сообщило, в свою очередь, издание zougla.gr, митинг из-за визита Саакашвили в Грецию устроила грузинская диаспора. Перед кинотеатром "Европа", в котором выступал бывший лидер Грузии, пришли как его сторонники, так и противники. В основном это были женщины, некоторые из них скандировали "Миша" и "Сакартвело". Полицейским пришлось вмешаться."Несколько человек в масках по-воровски подкрались к нам и попытались напасть. Греческий спецназ использовал слезоточивый газ, и несколько женщин, находящиеся в большой массе людей, пострадали. Хочу обратиться к Иванишвили и "Кала" (Бидзина Иванишвили и Каха Каладзе — председатель и генсек правящей в Грузии партии. — Прим. ред.): вам больше ничего не осталось сделать? Вам это не поможет", — заявил политик в эфире Mtavari.Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год. Он покинул страну сразу после инаугурации Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.Весной 2015-го на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже через полтора года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства. Сейчас политик возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ Украины.
https://ria.ru/20201001/saakashvili-1578067926.html
https://ria.ru/20200914/saakashvili-1577193121.html
https://ria.ru/20200805/1575401398.html
По голове это для него не опасно, там пусто.
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С Украинскими эмигрантами когда встреча?
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греция
афины
грузия
украина
РИА Новости
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петр порошенко, владимир зеленский, михаил саакашвили, греция, афины, грузия, украина, в мире

В Афинах напали на Михаила Саакашвили

12:35 12.10.2020 (обновлено: 14:05 12.10.2020)
 
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Афинах избили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который приехал на встречу с грузинскими эмигрантами, передает Sputnik Грузия.
Видео опубликовал телеканал Mtavari.
Возле здания, где должно было состояться мероприятие, на Саакашвили набросился молодой человек в капюшоне. Судя по кадрам, он несколько раз ударил политика по голове.
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На Саакашвили напали с заточкой
В результате инцидента пострадали еще несколько человек. При этом сам Саакашвили, несмотря на случившееся, встретился с эмигрантами и рассказал им о своих планах.
Как сообщило, в свою очередь, издание zougla.gr, митинг из-за визита Саакашвили в Грецию устроила грузинская диаспора. Перед кинотеатром "Европа", в котором выступал бывший лидер Грузии, пришли как его сторонники, так и противники. В основном это были женщины, некоторые из них скандировали "Миша" и "Сакартвело". Полицейским пришлось вмешаться.
"Несколько человек в масках по-воровски подкрались к нам и попытались напасть. Греческий спецназ использовал слезоточивый газ, и несколько женщин, находящиеся в большой массе людей, пострадали. Хочу обратиться к Иванишвили и "Кала" (Бидзина Иванишвили и Каха Каладзе — председатель и генсек правящей в Грузии партии. — Прим. ред.): вам больше ничего не осталось сделать? Вам это не поможет", — заявил политик в эфире Mtavari.
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Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год. Он покинул страну сразу после инаугурации Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.
Весной 2015-го на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже через полтора года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.
Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства. Сейчас политик возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ Украины.
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Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиГрецияАфиныГрузияУкраинаВ мире
 
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