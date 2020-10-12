https://ria.ru/20201012/saakashvili--1579388041.html

В Афинах напали на Михаила Саакашвили

В Афинах избили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который приехал на встречу с грузинскими эмигрантами, передает Sputnik Грузия. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:35

2020-10-12T12:35

2020-10-12T14:05

петр порошенко

владимир зеленский

михаил саакашвили

греция

афины

грузия

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> В Афинах избили бывшего президента Грузии <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili" target="_blank">Михаила Саакашвили</a>, который приехал на встречу с грузинскими эмигрантами, передает <a href="https://sputnik-georgia.ru/" target="_blank">Sputnik Грузия</a>. Видео опубликовал телеканал Mtavari. Возле здания, где должно было состояться мероприятие, на Саакашвили набросился молодой человек в капюшоне. Судя по кадрам, он несколько раз ударил политика по голове. В результате инцидента пострадали еще несколько человек. При этом сам Саакашвили, несмотря на случившееся, встретился с эмигрантами и рассказал им о своих планах. Как сообщило, в свою очередь, издание zougla.gr, митинг из-за визита Саакашвили в Грецию устроила грузинская диаспора. Перед кинотеатром "Европа", в котором выступал бывший лидер Грузии, пришли как его сторонники, так и противники. В основном это были женщины, некоторые из них скандировали "Миша" и "Сакартвело". Полицейским пришлось вмешаться."Несколько человек в масках по-воровски подкрались к нам и попытались напасть. Греческий спецназ использовал слезоточивый газ, и несколько женщин, находящиеся в большой массе людей, пострадали. Хочу обратиться к Иванишвили и "Кала" (Бидзина Иванишвили и Каха Каладзе — председатель и генсек правящей в Грузии партии. — Прим. ред.): вам больше ничего не осталось сделать? Вам это не поможет", — заявил политик в эфире Mtavari.Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год. Он покинул страну сразу после инаугурации Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.Весной 2015-го на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже через полтора года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства. Сейчас политик возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ Украины.

https://ria.ru/20201001/saakashvili-1578067926.html

https://ria.ru/20200914/saakashvili-1577193121.html

https://ria.ru/20200805/1575401398.html

Von Stirliz По голове это для него не опасно, там пусто. 337

Gloomy Humorist С Украинскими эмигрантами когда встреча? 252

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греция

афины

грузия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр порошенко, владимир зеленский, михаил саакашвили, греция, афины, грузия, украина, в мире