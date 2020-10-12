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Путин поздравил Рахмона с победой на президентских выборах в Таджикистане
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Эмомали Рахмону по случаю победы на президентских выборах заявил о стратегическом партнерстве и... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:38
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эмомали рахмон
владимир путин
таджикистан
политика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в поздравительной телеграмме <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмону</a> по случаю победы на президентских выборах заявил о стратегическом партнерстве и союзничестве с <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистаном</a>, сообщает пресс-служба Кремля.Президентские выборы прошли в Таджикистане в минувшее воскресенье. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.Путин также подтвердил настрой на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей – "на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии".
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таджикистан
РИА Новости
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эмомали рахмон, владимир путин, таджикистан, политика

Путин поздравил Рахмона с победой на президентских выборах в Таджикистане

12:38 12.10.2020 (обновлено: 12:47 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон перед началом неформальной встречи глав государств СНГ. 26 декабря 2017
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон перед началом неформальной встречи глав государств СНГ. 26 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Эмомали Рахмону по случаю победы на президентских выборах заявил о стратегическом партнерстве и союзничестве с Таджикистаном, сообщает пресс-служба Кремля.
Президентские выборы прошли в Таджикистане в минувшее воскресенье. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.
"Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку Вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Таджикистана и укрепление его международных позиций. Придаем большое значение отношениям стратегического партнерства и союзничества с Таджикистаном", - говорится в телеграмме.
Путин также подтвердил настрой на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей – "на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии".
Итоги президентских выборов в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 12:20Инфографика
Итоги президентских выборов в Таджикистане
 
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Эмомали РахмонВладимир ПутинТаджикистанПолитика
 
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