Путин поздравил Рахмона с победой на президентских выборах в Таджикистане
12:38 12.10.2020 (обновлено: 12:47 12.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон перед началом неформальной встречи глав государств СНГ. 26 декабря 2017
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Эмомали Рахмону по случаю победы на президентских выборах заявил о стратегическом партнерстве и союзничестве с Таджикистаном, сообщает пресс-служба Кремля.
Президентские выборы прошли в Таджикистане в минувшее воскресенье. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.
"Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку Вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Таджикистана и укрепление его международных позиций. Придаем большое значение отношениям стратегического партнерства и союзничества с Таджикистаном", - говорится в телеграмме.
Путин также подтвердил настрой на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей – "на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии".