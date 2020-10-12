https://ria.ru/20201012/rakhmon-1579390234.html

Путин поздравил Рахмона с победой на президентских выборах в Таджикистане

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Эмомали Рахмону по случаю победы на президентских выборах заявил о стратегическом партнерстве и... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:38

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эмомали рахмон

владимир путин

таджикистан

политика

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в поздравительной телеграмме <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмону</a> по случаю победы на президентских выборах заявил о стратегическом партнерстве и союзничестве с <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистаном</a>, сообщает пресс-служба Кремля.Президентские выборы прошли в Таджикистане в минувшее воскресенье. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.Путин также подтвердил настрой на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей – "на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии".

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таджикистан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмомали рахмон, владимир путин, таджикистан, политика