https://ria.ru/20201012/protest-1579352864.html

В Минске составили протоколы против 12 журналистов, освещавших протесты

Административные протоколы составлены в Минске в отношении 12 журналистов, которые освещали несанкционированную акцию протеста в воскресенье и были задержаны... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T09:39

2020-10-12T09:39

2020-10-12T09:39

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Административные протоколы составлены в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в отношении 12 журналистов, которые освещали несанкционированную акцию протеста в воскресенье и были задержаны сотрудниками милиции, сообщила в понедельник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).В воскресенье в Минске оппозиция провела не согласованное с властями массовое мероприятие - "марш гордости". Силовики начали задерживать журналистов в разных частях города и доставлять их в РУВД. Так, в РУВД "Октябрьское" три часа провел корреспондент РИА Новости Сергей Попов и задержанный с ним фотокорреспондент агентства Sputnik Беларусь Виктор Толочко. Правовые основания для ограничения свобод милиция не объяснила, настаивая, что процесс не считается задержанием, а лишь доставлением для проверки документов. Спустя полчаса после освобождения их снова задержали и доставили уже во Фрунзенское РУВД, откуда тоже отпустили. Между тем в Октябрьском РУВД Минска до поздней ночи оставались журналисты."В течение ночи в Минске освободили 12 журналистов, которые находились в Октябрьском РУВД. На всех составили административные протоколы за якобы неповиновение милиции, их будет рассматривать суд в ближайшие дни. У многих коллег забрали мобильные телефоны и камеры", - говорится в сообщении БАЖ в Telegram-канале организации.При этом отмечается, что на свободу не вышли журналист польского телеканала "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>" Дмитрий Мицкевич и политический активист Илья Добротвор, который присутствовал на воскресной акции в качестве журналиста. Обоих отправили в центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина в Минске и будут судить.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201012/protesty-1579337755.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире