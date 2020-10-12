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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201012/protest-1579352864.html
В Минске составили протоколы против 12 журналистов, освещавших протесты
Административные протоколы составлены в Минске в отношении 12 журналистов, которые освещали несанкционированную акцию протеста в воскресенье и были задержаны... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T09:39
2020-10-12T09:39
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Административные протоколы составлены в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в отношении 12 журналистов, которые освещали несанкционированную акцию протеста в воскресенье и были задержаны сотрудниками милиции, сообщила в понедельник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).В воскресенье в Минске оппозиция провела не согласованное с властями массовое мероприятие - "марш гордости". Силовики начали задерживать журналистов в разных частях города и доставлять их в РУВД. Так, в РУВД "Октябрьское" три часа провел корреспондент РИА Новости Сергей Попов и задержанный с ним фотокорреспондент агентства Sputnik Беларусь Виктор Толочко. Правовые основания для ограничения свобод милиция не объяснила, настаивая, что процесс не считается задержанием, а лишь доставлением для проверки документов. Спустя полчаса после освобождения их снова задержали и доставили уже во Фрунзенское РУВД, откуда тоже отпустили. Между тем в Октябрьском РУВД Минска до поздней ночи оставались журналисты."В течение ночи в Минске освободили 12 журналистов, которые находились в Октябрьском РУВД. На всех составили административные протоколы за якобы неповиновение милиции, их будет рассматривать суд в ближайшие дни. У многих коллег забрали мобильные телефоны и камеры", - говорится в сообщении БАЖ в Telegram-канале организации.При этом отмечается, что на свободу не вышли журналист польского телеканала "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>" Дмитрий Мицкевич и политический активист Илья Добротвор, который присутствовал на воскресной акции в качестве журналиста. Обоих отправили в центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина в Минске и будут судить.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201012/protesty-1579337755.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске составили протоколы против 12 журналистов, освещавших протесты

09:39 12.10.2020
 
© REUTERS / StringerМитинг оппозиции в Минске
Митинг оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Административные протоколы составлены в Минске в отношении 12 журналистов, которые освещали несанкционированную акцию протеста в воскресенье и были задержаны сотрудниками милиции, сообщила в понедельник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
В воскресенье в Минске оппозиция провела не согласованное с властями массовое мероприятие - "марш гордости". Силовики начали задерживать журналистов в разных частях города и доставлять их в РУВД. Так, в РУВД "Октябрьское" три часа провел корреспондент РИА Новости Сергей Попов и задержанный с ним фотокорреспондент агентства Sputnik Беларусь Виктор Толочко. Правовые основания для ограничения свобод милиция не объяснила, настаивая, что процесс не считается задержанием, а лишь доставлением для проверки документов. Спустя полчаса после освобождения их снова задержали и доставили уже во Фрунзенское РУВД, откуда тоже отпустили. Между тем в Октябрьском РУВД Минска до поздней ночи оставались журналисты.
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Правозащитники назвали число задержанных на протестах в Белоруссии
"В течение ночи в Минске освободили 12 журналистов, которые находились в Октябрьском РУВД. На всех составили административные протоколы за якобы неповиновение милиции, их будет рассматривать суд в ближайшие дни. У многих коллег забрали мобильные телефоны и камеры", - говорится в сообщении БАЖ в Telegram-канале организации.
При этом отмечается, что на свободу не вышли журналист польского телеканала "Белсат" Дмитрий Мицкевич и политический активист Илья Добротвор, который присутствовал на воскресной акции в качестве журналиста. Обоих отправили в центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина в Минске и будут судить.
Протесты в Минске: "цепочки солидарности" и освобождение заключенных
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
1 из 12

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
2 из 12

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
3 из 12

Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
4 из 12

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
5 из 12

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
6 из 12

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

Минчане несут цветы к месту гибели участника акции протеста в Минске 10 августа
7 из 12

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
8 из 12

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
9 из 12

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
10 из 12

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

Задержанные в ходе акций протеста после освобождения из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
11 из 12

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

Задержанный в ходе акции протеста после освобождения из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
12 из 12

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 12

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
3 из 12

Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
4 из 12

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 12

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
7 из 12

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 12

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 12

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
 
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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