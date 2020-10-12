https://ria.ru/20201012/peremirie-1579398012.html

Баку заявил о приверженности режиму прекращения огня в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку привержен режиму прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:18

2020-10-12T13:18

2020-10-12T14:23

тагуи степанян

хикмет гаджиев

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ильхам алиев

в мире

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<strong>БАКУ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что Баку привержен режиму прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.Азербайджанский лидер утверждает, что Баку располагает информацией о том, что "решение о ракетном обстреле города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджа</a> принял лично (премьер Армении Никол - ред.) Пашинян".По его словам, "Баку проявляет выдержку, сдержанность".Президент Азербайджана заявил, что решение, принятое в Москве по карабахскому конфликту, отвечает интересам Баку, гуманитарные и политические моменты в этом договоре "очень важны".По словам президента Азербайджана, другим важным моментом является то, что формат переговорного процесса не изменяется, он ведется между Баку и Ереваном.Ильхам Алиев заявил, что для перехода к дипломатической фазе урегулирования карабахского конфликта "есть все возможности".Ранее министерство обороны Азербайджана заявило, что Гянджа - второй крупный город республики - подвергся обстрелу с территории Армении. Помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил 10 октября на пресс-конференции, что удар был нанесен ракетой тактического комплекса "Точка-У", в результате погибли девять человек, ранены 34. Гаджиев заявил, что удар нельзя оправдать с военной точки зрения, так как он пришелся по густонаселенному району, где нет военных объектов. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле Гянджи с армянской территории, назвав это "дезинформацией".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.

https://ria.ru/20201012/karabakh-1579385065.html

сша

армения

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тагуи степанян, хикмет гаджиев, сша, армения, нагорный карабах, ильхам алиев, в мире