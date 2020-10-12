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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/peremirie-1579398012.html
Баку заявил о приверженности режиму прекращения огня в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку привержен режиму прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:18
2020-10-12T14:23
тагуи степанян
хикмет гаджиев
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
в мире
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<strong>БАКУ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что Баку привержен режиму прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.Азербайджанский лидер утверждает, что Баку располагает информацией о том, что "решение о ракетном обстреле города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджа</a> принял лично (премьер Армении Никол - ред.) Пашинян".По его словам, "Баку проявляет выдержку, сдержанность".Президент Азербайджана заявил, что решение, принятое в Москве по карабахскому конфликту, отвечает интересам Баку, гуманитарные и политические моменты в этом договоре "очень важны".По словам президента Азербайджана, другим важным моментом является то, что формат переговорного процесса не изменяется, он ведется между Баку и Ереваном.Ильхам Алиев заявил, что для перехода к дипломатической фазе урегулирования карабахского конфликта "есть все возможности".Ранее министерство обороны Азербайджана заявило, что Гянджа - второй крупный город республики - подвергся обстрелу с территории Армении. Помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил 10 октября на пресс-конференции, что удар был нанесен ракетой тактического комплекса "Точка-У", в результате погибли девять человек, ранены 34. Гаджиев заявил, что удар нельзя оправдать с военной точки зрения, так как он пришелся по густонаселенному району, где нет военных объектов. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле Гянджи с армянской территории, назвав это "дезинформацией".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.
https://ria.ru/20201012/karabakh-1579385065.html
сша
армения
нагорный карабах
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тагуи степанян, хикмет гаджиев, сша, армения, нагорный карабах, ильхам алиев, в мире

Баку заявил о приверженности режиму прекращения огня в Карабахе

13:18 12.10.2020 (обновлено: 14:23 12.10.2020)
 
© REUTERS / Official web-site of President of Azerbaijan/HandoutПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© REUTERS / Official web-site of President of Azerbaijan/Handout
Читать ria.ru в
БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку привержен режиму прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.

"Для устойчивого прекращения огня должно быть обоюдное выполнение условий. Мы привержены режиму прекращения огня со дня его вступления в силу. Вооруженные силы Армении, нарушив режим прекращения огня, подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу азербайджанский город Гянджа, в результате чего погибли и пострадали мирные жители... Сегодня представители посольств посетят место происшествия", - подчеркнул Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 12:19Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Ереван настаивает на создании механизмов соблюдения перемирия в Карабахе
Азербайджанский лидер утверждает, что Баку располагает информацией о том, что "решение о ракетном обстреле города Гянджа принял лично (премьер Армении Никол - ред.) Пашинян".
По его словам, "Баку проявляет выдержку, сдержанность".
Президент Азербайджана заявил, что решение, принятое в Москве по карабахскому конфликту, отвечает интересам Баку, гуманитарные и политические моменты в этом договоре "очень важны".
"Считаю, что принятое в Москве заявление полностью отвечает нашим интересам. В первую очередь, там подразумевается обмен телами военнослужащих исходя из гуманитарных соображений, подразумевается обмен военнопленных. Мы хотели это с первого дня, но Армения не шла на это. Там есть и ряд важных политических моментов. Это, во-первых, восстановление переговорного процесса на базовых принципах, продолжение субстантивных переговоров. Базовые принципы отвечают нашим интересам, поскольку там подразумевается вывод войск Армении с оккупированных территорий. Там указывается, что на первом этапе из пяти районов, на втором – из двух. Последующее возвращение беженцев в свои родные места", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПоследствия обстрела города Гянджа
Последствия обстрела города Гянджа
1 из 3
Последствия обстрела города Гянджа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Последствия удара по азербайджанской Гяндже
Последствия удара по азербайджанской Гяндже
2 из 3
Последствия удара по азербайджанской Гяндже
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестные жители готовят еду в подвале одного из домов города Шуши. Город Шуши в Карабахе подвергся обстрелу. Жители города спустились в подвалы.
Местные жители готовят еду в подвале одного из домов города Шуши
3 из 3
Местные жители готовят еду в подвале одного из домов города Шуши. Город Шуши в Карабахе подвергся обстрелу. Жители города спустились в подвалы.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 3
Последствия обстрела города Гянджа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 3
Последствия удара по азербайджанской Гяндже
3 из 3
Местные жители готовят еду в подвале одного из домов города Шуши. Город Шуши в Карабахе подвергся обстрелу. Жители города спустились в подвалы.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
По словам президента Азербайджана, другим важным моментом является то, что формат переговорного процесса не изменяется, он ведется между Баку и Ереваном.
Ильхам Алиев заявил, что для перехода к дипломатической фазе урегулирования карабахского конфликта "есть все возможности".
"Есть возможности для перехода от военной фазы к дипломатической. Осталось, чтобы Армения выполняла режим прекращения огня. Надеюсь, что новые успешные операции вооруженных сил Азербайджана заставят их это сделать", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.
Ранее министерство обороны Азербайджана заявило, что Гянджа - второй крупный город республики - подвергся обстрелу с территории Армении. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил 10 октября на пресс-конференции, что удар был нанесен ракетой тактического комплекса "Точка-У", в результате погибли девять человек, ранены 34. Гаджиев заявил, что удар нельзя оправдать с военной точки зрения, так как он пришелся по густонаселенному району, где нет военных объектов. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле Гянджи с армянской территории, назвав это "дезинформацией".
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаТагуи СтепанянХикмет ГаджиевСШААрменияНагорный КарабахИльхам АлиевВ мире
 
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