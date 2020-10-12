В РАН рассказали, почему дайверы Камчатки могли почувствовать отравление
15:58 12.10.2020 (обновлено: 16:27 12.10.2020)
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дайверы и серфингисты могли почувствовать отравление на Камчатке из-за выброшенных микроводорослями природных токсинов, заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"(Микроводоросли планктона - ред.) Dinophysis ответственны за диарейные токсины. Это достаточно хорошо совпадает с теми клиническими картинами, которые наблюдались: тошнота, рвота и диарея у тех же дайверов и серфингистов. Но концентрации этих токсинов, в общем-то, сейчас уже невысоки", - сказал ученый.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза.
Взято множество проб, чтобы исследовать состояние берега Камчатки и выяснить причины загрязнения. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".