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Умерла актриса из фильма про Джеймса Бонда Маргарет Нолан
Режиссер Эдгар Райт в своем твиттере сообщил о смерти актрисы Маргарет Нолан, известной по роли в фильме о Джеймсе Бонде "Голдфингер". РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T09:16
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культура
маргарет нолан
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Режиссер Эдгар Райт в своем <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">твиттере</a> сообщил о смерти актрисы <a href="https://ria.ru/person_margaret-nolan" target="_blank">Маргарет Нолан</a>, известной по роли в фильме о Джеймсе Бонде "Голдфингер".Cын актрисы Оскар Дикс подтвердил изданию <a href="https://www.mirror.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Mirror</a>, что та умерла 5 октября. Причина смерти не уточняется.Нолан родилась в 1943 году в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. В начале своей карьеры она была фотомоделью. Актриса сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, например "Сыщики-любители экстра класса", "Великий инквизитор", "Три комнаты на Манхэттене" и других.Нолан стала известна благодаря роли в фильме о <a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Bond/" target="_blank" data-auto="true">Джеймсе Бонде</a> "Голдфингер" — там она сыграла массажистку Динк.Кроме того, она стала моделью для образа "золотой девушки" в заставке ленты.
https://ria.ru/20200620/1573109291.html
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маргарет нолан, джеймс бонд, великобритания, twitter

Умерла актриса из фильма про Джеймса Бонда Маргарет Нолан

09:16 12.10.2020 (обновлено: 12:04 12.10.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / A-stiller-mind / Маргарет Нолан
Маргарет Нолан - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
CC BY-SA 4.0 / A-stiller-mind /
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Режиссер Эдгар Райт в своем твиттере сообщил о смерти актрисы Маргарет Нолан, известной по роли в фильме о Джеймсе Бонде "Голдфингер".
Cын актрисы Оскар Дикс подтвердил изданию The Mirror, что та умерла 5 октября. Причина смерти не уточняется.
Нолан родилась в 1943 году в Великобритании. В начале своей карьеры она была фотомоделью. Актриса сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, например "Сыщики-любители экстра класса", "Великий инквизитор", "Три комнаты на Манхэттене" и других.
Нолан стала известна благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде "Голдфингер" — там она сыграла массажистку Динк.
Кроме того, она стала моделью для образа "золотой девушки" в заставке ленты.
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КультураМаргарет НоланДжеймс БондВеликобританияTwitter
 
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