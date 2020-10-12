https://ria.ru/20201012/nolan-1579345103.html

Умерла актриса из фильма про Джеймса Бонда Маргарет Нолан

Режиссер Эдгар Райт в своем твиттере сообщил о смерти актрисы Маргарет Нолан, известной по роли в фильме о Джеймсе Бонде "Голдфингер". РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T09:16

2020-10-12T09:16

2020-10-12T12:04

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джеймс бонд

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Режиссер Эдгар Райт в своем <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">твиттере</a> сообщил о смерти актрисы <a href="https://ria.ru/person_margaret-nolan" target="_blank">Маргарет Нолан</a>, известной по роли в фильме о Джеймсе Бонде "Голдфингер".Cын актрисы Оскар Дикс подтвердил изданию <a href="https://www.mirror.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Mirror</a>, что та умерла 5 октября. Причина смерти не уточняется.Нолан родилась в 1943 году в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. В начале своей карьеры она была фотомоделью. Актриса сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, например "Сыщики-любители экстра класса", "Великий инквизитор", "Три комнаты на Манхэттене" и других.Нолан стала известна благодаря роли в фильме о <a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Bond/" target="_blank" data-auto="true">Джеймсе Бонде</a> "Голдфингер" — там она сыграла массажистку Динк.Кроме того, она стала моделью для образа "золотой девушки" в заставке ленты.

https://ria.ru/20200620/1573109291.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарет нолан, джеймс бонд, великобритания, twitter