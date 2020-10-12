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https://ria.ru/20201012/nobelevka-1579393912.html
Нобелевскую премию по экономике присудили за развитие теории аукционов
Лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Нобеля стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон "за совершенствование теории аукционов и изобретение... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:54
2020-10-12T16:55
нобелевская премия
швеция
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Лауреатами премии Госбанка <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> по экономике памяти Нобеля стали американцы <a href="https://ria.ru/20201012/ekonomika-1579422242.html" target="_blank">Пол Милгром и Роберт Уилсон</a> "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов". Присуждение этой награды традиционно завершает Нобелевскую неделю."Лауреаты этого года Пол Милгром и Роберт Уилсон изучали, как работают аукционы. Они также использовали свои выводы для создания новых форматов аукционов товаров и услуг, которыми сложно торговать в традиционной форме. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру", — подчеркивается в сообщении Нобелевского комитета. Ранее Нобелевский комитет объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, физики и химии, литературы и мира. Премия по экономике была учреждена шведским Госбанком в 1968 году, она не относится к основным пяти, оговоренным самим Нобелем в завещании в 1895 году. Ее вручает Королевская академия наук.Из-за пандемии коронавируса церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Она состоится 10 декабря — в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя <a href="http://ria.ru/person_Alfred_Nobel/">Альфреда Нобеля</a>. Сумму каждой Нобелевки в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/nobel-1578385415.html
Странно, что российских либералов не наградили нобелевской премией за изобретение ЕГЭ
75
Это блин, супер достижение))))))
70
18
швеция
РИА Новости
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нобелевская премия, швеция, в мире

Нобелевскую премию по экономике присудили за развитие теории аукционов

12:54 12.10.2020 (обновлено: 16:55 12.10.2020)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль лауреата Нобелевской премии
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Нобеля стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов". Присуждение этой награды традиционно завершает Нобелевскую неделю.
"Лауреаты этого года Пол Милгром и Роберт Уилсон изучали, как работают аукционы. Они также использовали свои выводы для создания новых форматов аукционов товаров и услуг, которыми сложно торговать в традиционной форме. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру", — подчеркивается в сообщении Нобелевского комитета.
Ранее Нобелевский комитет объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, физики и химии, литературы и мира.
Премия по экономике была учреждена шведским Госбанком в 1968 году, она не относится к основным пяти, оговоренным самим Нобелем в завещании в 1895 году. Ее вручает Королевская академия наук.
© AFP 2020 / TT News Agency/Anders WiklundОбъявление лауреатов Нобелевской премии по экономике 2020 года
Объявление лауреатов Нобелевской премии по экономике 2020 года - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© AFP 2020 / TT News Agency/Anders Wiklund
Объявление лауреатов Нобелевской премии по экономике 2020 года
Из-за пандемии коронавируса церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Она состоится 10 декабря — в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумму каждой Нобелевки в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).
Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.
Нобелевская премия - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 10:00Акценты
НедоНобель. Кто много раз пытался, но так и не получил премиюКвантовая механика, таблица Менделеева, теория психоанализа, роман "Война и мир". Создатели этих научных направлений, изобретений и произведений могли бы получить Нобелевскую премию, но так и не стали обладателями заветной награды.
 
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Нобелевская премияШвецияВ мире
 
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