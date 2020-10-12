Нобелевскую премию по экономике присудили за развитие теории аукционов

НедоНобель. Кто много раз пытался, но так и не получил премию

Квантовая механика, таблица Менделеева, теория психоанализа, роман "Война и мир". Создатели этих научных направлений, изобретений и произведений могли бы получить Нобелевскую премию, но так и не стали обладателями заветной награды.