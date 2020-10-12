Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201012/ekonomika-1579422242.html
Нобелевские лауреаты по экономике в 2020 году
Американский экономист Пол Милгром (Paul Milgrom) родился 20 апреля 1948 года в Детройте, штат Мичиган, США. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:15
2020-10-12T15:15
нобелевская премия по экономике
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579423144_0:0:3018:1698_1400x0_80_0_0_fe4f57759265052382f8e1ea499cddf5.jpg
Милгром ПолАмериканский экономист Пол Милгром (Paul Milgrom) <a href="https://www.nobelprize.org/prizes/economics/2020/milgrom/facts/" target="_blank">родился 20 апреля 1948 года</a> в Детройте, штат Мичиган, США.В 1970 <a href="https://profiles.stanford.edu/paul-milgrom" target="_blank">получил степень бакалавра</a> в области математики, в 1978 году — магистра статистики, <a href="https://milgrom.people.stanford.edu/" target="_blank">в 1979 году</a> — доктора в области экономики Стэнфордского университета. В 1979-1983 годах <a href="https://ria.ru/20201012/nobelevka-1579393912.html" target="_blank">преподавал</a> в Северо-Западном университете (с 1982 года - профессор).В 1983-1987 годах вел преподавательскую деятельность в Йельском университете, где был профессором экономики и менеджмента.С 1987 года Милгром является профессором Стэнфордского университета. В 1989-1991 годах занимал пост директора Института теоретической экономики Стэнфордского университета.Милгром является ведущим мировым разработчиком аукционов. Член Американской академии искусств и наук (1992), Национальной академии наук США (2006).Почетный доктор Стокгольмской школы экономики (2001).С 1984 года — член Эконометрического общества. В 2020 году Милгром стал почетным членом Американской экономической ассоциации.Пол Милгром был отмечен различными престижными наградами. Он является обладателем Премии Эрвина Плейна Неммерса по экономике (2008), Премии Джона Карти за развитие науки (2018) и др.12 октября 2020 года Пол Милгром стал лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти <a href="https://ria.ru/person_Alfred_Nobel" target="_blank">Альфреда Нобеля</a> "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов". Уилсон РобертАмериканский экономист Роберт Уилсон (Robert Wilson) <a href="https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2020/wilson/facts/" target="_blank">родился в 1937 году</a> в городе Дженива, штат Небраска, США.В 1959 году <a href="https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/faculty/robert-wilson?pid=Stanford_ExecEd-838379665.1602496325" target="_blank">окончил бакалавриат</a> в Гарвардском университете (Harvard University). В 1961 году получил степень магистра в области делового администрирования в Гарвардском университете, в 1963 году получил степень доктора в области делового администрирования в том же университете. <a href="https://www.gsb.stanford.edu/sites/default/files/faculty-cv/robert-wilson/wilsonrobert-cv-bytopic-july_2018.pdf?pid=Stanford_ExecEd-838379665.1602496325" target="_blank">В 1964-1971 годах</a> — доцент, c 1971 года — профессор экономики Стэнфордского университета (Stanford University). В 2000-2004 годах — почетный профессор экономики Стэнфордского университета. <a href="https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/faculty" target="_blank">С 2004 года</a> — почетный профессор экономики в отставке.В 1993-1995 годах <a href="https://www.econometricsociety.org/society/organization-and-governance/executive-committee/past-presidents" target="_blank">возглавлял</a> Стэнфордский институт экономической теории.В 1999 году был президентом Эконометрического общества.Доктор Уилсон <a href="https://gsb-faculty.stanford.edu/robert-wilson/" target="_blank">внес большой вклад</a> в разработку аукционов и стратегий конкурентных торгов в нефтяной, коммуникационной и энергетической отраслях, а также в разработку инновационных схем ценообразования.Он консультировал по вопросам стратегии ценообразования Министерство внутренних дел США, Научно-исследовательский институт электроэнергетики США, Исследовательский центр Xerox, а также ряд нефтяных компаний.Является автором книг "Конкурентные стратегии в бизнесе" (Competitive Strategies in Business, 1989), "Нелинейное ценообразование" (Nonlinear Pricing, 1993) и др. Почетный доктор экономики Норвежской школы экономики (1986).Почетный доктор права Чикагского университета (1995).Член Национальной академии наук США (1994).Почетный член Американской экономической ассоциации (2006).Обладатель премии Джона Карти Национальной академии наук "за выдающиеся научные достижения" (2018).12 октября 2020 года Роберт Уилсон и Пол Милгром <a href="https://ria.ru/20201012/nobelevka-1579393912.html" target="_blank">стали лауреатами</a> премии Госбанка Швеции по экономике памяти Нобеля. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
швеция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579423144_116:0:2847:2048_1400x0_80_0_0_edd23163fb3eeacf3ab03899f8a131a5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нобелевская премия по экономике, швеция

Нобелевские лауреаты по экономике в 2020 году

15:15 12.10.2020
 
© REUTERS / TT News Agency / Anders WiklundОбъявление лауреатов Нобелевской премии по экономике 2020 года
Объявление лауреатов Нобелевской премии по экономике 2020 года - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© REUTERS / TT News Agency / Anders Wiklund
Читать ria.ru в

Милгром Пол

Американский экономист Пол Милгром (Paul Milgrom) родился 20 апреля 1948 года в Детройте, штат Мичиган, США.
В 1970 получил степень бакалавра в области математики, в 1978 году — магистра статистики, в 1979 году — доктора в области экономики Стэнфордского университета.
В 1979-1983 годах преподавал в Северо-Западном университете (с 1982 года - профессор).
В 1983-1987 годах вел преподавательскую деятельность в Йельском университете, где был профессором экономики и менеджмента.
С 1987 года Милгром является профессором Стэнфордского университета. В 1989-1991 годах занимал пост директора Института теоретической экономики Стэнфордского университета.
Милгром является ведущим мировым разработчиком аукционов.
Член Американской академии искусств и наук (1992), Национальной академии наук США (2006).
Почетный доктор Стокгольмской школы экономики (2001).
С 1984 года — член Эконометрического общества. В 2020 году Милгром стал почетным членом Американской экономической ассоциации.
Пол Милгром был отмечен различными престижными наградами. Он является обладателем Премии Эрвина Плейна Неммерса по экономике (2008), Премии Джона Карти за развитие науки (2018) и др.
12 октября 2020 года Пол Милгром стал лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов".

Уилсон Роберт

Американский экономист Роберт Уилсон (Robert Wilson) родился в 1937 году в городе Дженива, штат Небраска, США.
В 1959 году окончил бакалавриат в Гарвардском университете (Harvard University). В 1961 году получил степень магистра в области делового администрирования в Гарвардском университете, в 1963 году получил степень доктора в области делового администрирования в том же университете.
В 1964-1971 годах — доцент, c 1971 года — профессор экономики Стэнфордского университета (Stanford University).
В 2000-2004 годах — почетный профессор экономики Стэнфордского университета.
С 2004 года — почетный профессор экономики в отставке.
В 1993-1995 годах возглавлял Стэнфордский институт экономической теории.
В 1999 году был президентом Эконометрического общества.
Доктор Уилсон внес большой вклад в разработку аукционов и стратегий конкурентных торгов в нефтяной, коммуникационной и энергетической отраслях, а также в разработку инновационных схем ценообразования.
Он консультировал по вопросам стратегии ценообразования Министерство внутренних дел США, Научно-исследовательский институт электроэнергетики США, Исследовательский центр Xerox, а также ряд нефтяных компаний.
Является автором книг "Конкурентные стратегии в бизнесе" (Competitive Strategies in Business, 1989), "Нелинейное ценообразование" (Nonlinear Pricing, 1993) и др.
Почетный доктор экономики Норвежской школы экономики (1986).
Почетный доктор права Чикагского университета (1995).
Член Национальной академии наук США (1994).
Почетный член Американской экономической ассоциации (2006).
Обладатель премии Джона Карти Национальной академии наук "за выдающиеся научные достижения" (2018).
12 октября 2020 года Роберт Уилсон и Пол Милгром стали лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Нобеля.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Обсудить0
Нобелевская премия по экономикеШвеция
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния