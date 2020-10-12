https://ria.ru/20201012/ekonomika-1579422242.html

Нобелевские лауреаты по экономике в 2020 году

Американский экономист Пол Милгром (Paul Milgrom) родился 20 апреля 1948 года в Детройте, штат Мичиган, США. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:15

2020-10-12T15:15

2020-10-12T15:15

нобелевская премия по экономике

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579423144_0:0:3018:1698_1400x0_80_0_0_fe4f57759265052382f8e1ea499cddf5.jpg

Милгром ПолАмериканский экономист Пол Милгром (Paul Milgrom) <a href="https://www.nobelprize.org/prizes/economics/2020/milgrom/facts/" target="_blank">родился 20 апреля 1948 года</a> в Детройте, штат Мичиган, США.В 1970 <a href="https://profiles.stanford.edu/paul-milgrom" target="_blank">получил степень бакалавра</a> в области математики, в 1978 году — магистра статистики, <a href="https://milgrom.people.stanford.edu/" target="_blank">в 1979 году</a> — доктора в области экономики Стэнфордского университета. В 1979-1983 годах <a href="https://ria.ru/20201012/nobelevka-1579393912.html" target="_blank">преподавал</a> в Северо-Западном университете (с 1982 года - профессор).В 1983-1987 годах вел преподавательскую деятельность в Йельском университете, где был профессором экономики и менеджмента.С 1987 года Милгром является профессором Стэнфордского университета. В 1989-1991 годах занимал пост директора Института теоретической экономики Стэнфордского университета.Милгром является ведущим мировым разработчиком аукционов. Член Американской академии искусств и наук (1992), Национальной академии наук США (2006).Почетный доктор Стокгольмской школы экономики (2001).С 1984 года — член Эконометрического общества. В 2020 году Милгром стал почетным членом Американской экономической ассоциации.Пол Милгром был отмечен различными престижными наградами. Он является обладателем Премии Эрвина Плейна Неммерса по экономике (2008), Премии Джона Карти за развитие науки (2018) и др.12 октября 2020 года Пол Милгром стал лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти <a href="https://ria.ru/person_Alfred_Nobel" target="_blank">Альфреда Нобеля</a> "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов". Уилсон РобертАмериканский экономист Роберт Уилсон (Robert Wilson) <a href="https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2020/wilson/facts/" target="_blank">родился в 1937 году</a> в городе Дженива, штат Небраска, США.В 1959 году <a href="https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/faculty/robert-wilson?pid=Stanford_ExecEd-838379665.1602496325" target="_blank">окончил бакалавриат</a> в Гарвардском университете (Harvard University). В 1961 году получил степень магистра в области делового администрирования в Гарвардском университете, в 1963 году получил степень доктора в области делового администрирования в том же университете. <a href="https://www.gsb.stanford.edu/sites/default/files/faculty-cv/robert-wilson/wilsonrobert-cv-bytopic-july_2018.pdf?pid=Stanford_ExecEd-838379665.1602496325" target="_blank">В 1964-1971 годах</a> — доцент, c 1971 года — профессор экономики Стэнфордского университета (Stanford University). В 2000-2004 годах — почетный профессор экономики Стэнфордского университета. <a href="https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/faculty" target="_blank">С 2004 года</a> — почетный профессор экономики в отставке.В 1993-1995 годах <a href="https://www.econometricsociety.org/society/organization-and-governance/executive-committee/past-presidents" target="_blank">возглавлял</a> Стэнфордский институт экономической теории.В 1999 году был президентом Эконометрического общества.Доктор Уилсон <a href="https://gsb-faculty.stanford.edu/robert-wilson/" target="_blank">внес большой вклад</a> в разработку аукционов и стратегий конкурентных торгов в нефтяной, коммуникационной и энергетической отраслях, а также в разработку инновационных схем ценообразования.Он консультировал по вопросам стратегии ценообразования Министерство внутренних дел США, Научно-исследовательский институт электроэнергетики США, Исследовательский центр Xerox, а также ряд нефтяных компаний.Является автором книг "Конкурентные стратегии в бизнесе" (Competitive Strategies in Business, 1989), "Нелинейное ценообразование" (Nonlinear Pricing, 1993) и др. Почетный доктор экономики Норвежской школы экономики (1986).Почетный доктор права Чикагского университета (1995).Член Национальной академии наук США (1994).Почетный член Американской экономической ассоциации (2006).Обладатель премии Джона Карти Национальной академии наук "за выдающиеся научные достижения" (2018).12 октября 2020 года Роберт Уилсон и Пол Милгром <a href="https://ria.ru/20201012/nobelevka-1579393912.html" target="_blank">стали лауреатами</a> премии Госбанка Швеции по экономике памяти Нобеля. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

швеция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нобелевская премия по экономике, швеция