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https://ria.ru/20201012/navalnyy-1579453844.html
Боррель подтвердил решение ЕС ввести санкции из-за дела Навального
Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил верховный представитель ЕС по... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:35
2020-10-13T01:04
госпитализация алексея навального
жозеп боррель
алексей навальный
евросоюз
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 12 окт — РИА Новости.</strong> Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали введение санкций против России из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> по итогам заседания глав МИД в Люксембурге.Боррель отметил, что все страны-члены одобрили это решение единогласно."Мы настаиваем на выполнении Минских соглашений, и это является ключевым условием для любого изменения в наших отношениях с Россией. Мы должны интенсифицировать нашу помощь гражданскому обществу России, активистам в области прав человека, должны продолжать налаживать мосты между нашими народами", — добавил Боррель.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило. При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>.На прошлой неделе ОЗХО заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579132360.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/lavrov-1579022957.html
Навальному следует оставаться в Германии, получать гражданство. В Россию опасно возвращаться.
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Вот затронут гр. РФ эти санкции, эх всенародная любовь вырастет в десятки раз! Молодец Олешка, жги дальше, во благо себе подобных.
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госпитализация алексея навального, жозеп боррель, алексей навальный, евросоюз, в мире

Боррель подтвердил решение ЕС ввести санкции из-за дела Навального

17:35 12.10.2020 (обновлено: 01:04 13.10.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт — РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД в Люксембурге.

"Было достигнуто политическое согласие на введение ограничительных мер, технические органы Совета займутся этим", — сказал он.

Боррель отметил, что все страны-члены одобрили это решение единогласно.
"Мы настаиваем на выполнении Минских соглашений, и это является ключевым условием для любого изменения в наших отношениях с Россией. Мы должны интенсифицировать нашу помощь гражданскому обществу России, активистам в области прав человека, должны продолжать налаживать мосты между нашими народами", — добавил Боррель.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
10 октября, 03:13
Врач назвал дозу алкоголя в анализах Навального при его госпитализации
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.
Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило.
При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
На прошлой неделе ОЗХО заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 14:09
"Без суда и следствия". Лавров об угрозах ЕС санкциями из-за Навального
 
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Госпитализация Алексея НавальногоЖозеп БоррельАлексей НавальныйЕвросоюзВ мире
 
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