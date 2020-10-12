https://ria.ru/20201012/navalnyy-1579453844.html

Боррель подтвердил решение ЕС ввести санкции из-за дела Навального

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил верховный представитель ЕС по... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:35

2020-10-12T17:35

2020-10-13T01:04

госпитализация алексея навального

жозеп боррель

алексей навальный

евросоюз

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 12 окт — РИА Новости.</strong> Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали введение санкций против России из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> по итогам заседания глав МИД в Люксембурге.Боррель отметил, что все страны-члены одобрили это решение единогласно."Мы настаиваем на выполнении Минских соглашений, и это является ключевым условием для любого изменения в наших отношениях с Россией. Мы должны интенсифицировать нашу помощь гражданскому обществу России, активистам в области прав человека, должны продолжать налаживать мосты между нашими народами", — добавил Боррель.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило. При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>.На прошлой неделе ОЗХО заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.

https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579132360.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/lavrov-1579022957.html

Dmitry Yenkov Навальному следует оставаться в Германии, получать гражданство. В Россию опасно возвращаться. 267

Kalaschnikow Pagrieziens Вот затронут гр. РФ эти санкции, эх всенародная любовь вырастет в десятки раз! Молодец Олешка, жги дальше, во благо себе подобных. 245

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, жозеп боррель, алексей навальный, евросоюз, в мире