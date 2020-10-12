Боррель подтвердил решение ЕС ввести санкции из-за дела Навального
17:35 12.10.2020 (обновлено: 01:04 13.10.2020)
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
БРЮССЕЛЬ, 12 окт — РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД в Люксембурге.
"Было достигнуто политическое согласие на введение ограничительных мер, технические органы Совета займутся этим", — сказал он.
Боррель отметил, что все страны-члены одобрили это решение единогласно.
"Мы настаиваем на выполнении Минских соглашений, и это является ключевым условием для любого изменения в наших отношениях с Россией. Мы должны интенсифицировать нашу помощь гражданскому обществу России, активистам в области прав человека, должны продолжать налаживать мосты между нашими народами", — добавил Боррель.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.
Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило.
При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
На прошлой неделе ОЗХО заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.