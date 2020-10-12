https://ria.ru/20201012/nalog-1579490710.html

Сенаторы оценили идею ввести налог на бездетность в России

Сенаторы Инна Святенко и Валерий Рязанский в беседе с РБК раскритиковали предложение ввести в России налог на бездетность. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T21:38

2020-10-12T21:38

2020-10-12T23:09

россия

инна святенко

валерий рязанский

совет федерации рф

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Сенаторы <a href="http://ria.ru/person_inna-svyatenko/" target="_blank" data-auto="true">Инна Святенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> в беседе с <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> раскритиковали предложение ввести в России налог на бездетность.Ранее с такой инициативой выступила председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая. Она отметила, что эта мера необходима из-за "огромной демографической ямы" и роста миграции, и предложила ввести налог в размене 500 рублей. В Минфине заявили РИА Новости, что не планируют идти на такой шаг.Святенко предположила, что предложение Буцкой не приведет к улучшению демографической ситуации.Парламентарий предложила развивать инструменты, которые уже показали свою эффективность.Кроме того, подчеркнул он, "человек в налоговой службе не должен доказывать, по каким причинам он не имеет детей".Рязанский предположил, что и законодатели не поддержат предложение о налоге за бездетность.

https://ria.ru/20200930/matkapital-1577994781.html

https://ria.ru/20201011/vyplaty-1579256572.html

ТолькоЗа Хорошее И квартиры бесплатно выдавали, и ничего. 132

Арсений Новиков В СССР был такой налог. И ничего. 131

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, инна святенко, валерий рязанский, совет федерации рф, общество