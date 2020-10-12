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https://ria.ru/20201012/nalog-1579490710.html
Сенаторы оценили идею ввести налог на бездетность в России
Сенаторы Инна Святенко и Валерий Рязанский в беседе с РБК раскритиковали предложение ввести в России налог на бездетность. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T21:38
2020-10-12T23:09
россия
инна святенко
валерий рязанский
совет федерации рф
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Сенаторы <a href="http://ria.ru/person_inna-svyatenko/" target="_blank" data-auto="true">Инна Святенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> в беседе с <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> раскритиковали предложение ввести в России налог на бездетность.Ранее с такой инициативой выступила председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая. Она отметила, что эта мера необходима из-за "огромной демографической ямы" и роста миграции, и предложила ввести налог в размене 500 рублей. В Минфине заявили РИА Новости, что не планируют идти на такой шаг.Святенко предположила, что предложение Буцкой не приведет к улучшению демографической ситуации.Парламентарий предложила развивать инструменты, которые уже показали свою эффективность.Кроме того, подчеркнул он, "человек в налоговой службе не должен доказывать, по каким причинам он не имеет детей".Рязанский предположил, что и законодатели не поддержат предложение о налоге за бездетность.
https://ria.ru/20200930/matkapital-1577994781.html
https://ria.ru/20201011/vyplaty-1579256572.html
И квартиры бесплатно выдавали, и ничего.
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В СССР был такой налог. И ничего.
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россия, инна святенко, валерий рязанский, совет федерации рф, общество

Сенаторы оценили идею ввести налог на бездетность в России

21:38 12.10.2020 (обновлено: 23:09 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваРодители с детьми на улице в Москве
Родители с детьми на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сенаторы Инна Святенко и Валерий Рязанский в беседе с РБК раскритиковали предложение ввести в России налог на бездетность.
Ранее с такой инициативой выступила председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая. Она отметила, что эта мера необходима из-за "огромной демографической ямы" и роста миграции, и предложила ввести налог в размене 500 рублей. В Минфине заявили РИА Новости, что не планируют идти на такой шаг.
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Святенко предположила, что предложение Буцкой не приведет к улучшению демографической ситуации.

"Что для семьи важно, причем как для той, в которой уже есть дети, так и для той, в которой их пока нет? Стабильность и уверенность в завтрашнем дне", — сказала она.

Парламентарий предложила развивать инструменты, которые уже показали свою эффективность.

"Я думаю, что это нежизнеспособная инициатива, потому что это противоречит основам Конституции, это же свобода выбора человека", — добавил Рязанский в комментарии РИА Новости.

Кроме того, подчеркнул он, "человек в налоговой службе не должен доказывать, по каким причинам он не имеет детей".
Рязанский предположил, что и законодатели не поддержат предложение о налоге за бездетность.
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РоссияИнна СвятенкоВалерий РязанскийСовет Федерации РФОбщество
 
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