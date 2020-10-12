https://ria.ru/20201012/nalog-1579490710.html
Сенаторы оценили идею ввести налог на бездетность в России
Сенаторы Инна Святенко и Валерий Рязанский в беседе с РБК раскритиковали предложение ввести в России налог на бездетность. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T21:38
2020-10-12T21:38
2020-10-12T23:09
россия
инна святенко
валерий рязанский
совет федерации рф
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Сенаторы <a href="http://ria.ru/person_inna-svyatenko/" target="_blank" data-auto="true">Инна Святенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> в беседе с <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> раскритиковали предложение ввести в России налог на бездетность.Ранее с такой инициативой выступила председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая. Она отметила, что эта мера необходима из-за "огромной демографической ямы" и роста миграции, и предложила ввести налог в размене 500 рублей. В Минфине заявили РИА Новости, что не планируют идти на такой шаг.Святенко предположила, что предложение Буцкой не приведет к улучшению демографической ситуации.Парламентарий предложила развивать инструменты, которые уже показали свою эффективность.Кроме того, подчеркнул он, "человек в налоговой службе не должен доказывать, по каким причинам он не имеет детей".Рязанский предположил, что и законодатели не поддержат предложение о налоге за бездетность.
https://ria.ru/20200930/matkapital-1577994781.html
https://ria.ru/20201011/vyplaty-1579256572.html
ТолькоЗа Хорошее
И квартиры бесплатно выдавали, и ничего.
132
Арсений Новиков
В СССР был такой налог. И ничего.
131
37
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, инна святенко, валерий рязанский, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Сенаторы Инна Святенко
и Валерий Рязанский
в беседе с РБК
раскритиковали предложение ввести в России налог на бездетность.
Ранее с такой инициативой выступила председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая. Она отметила, что эта мера необходима из-за "огромной демографической ямы" и роста миграции, и предложила ввести налог в размене 500 рублей. В Минфине заявили РИА Новости, что не планируют идти на такой шаг.
Святенко предположила, что предложение Буцкой не приведет к улучшению демографической ситуации.
"Что для семьи важно, причем как для той, в которой уже есть дети, так и для той, в которой их пока нет? Стабильность и уверенность в завтрашнем дне", — сказала она.
Парламентарий предложила развивать инструменты, которые уже показали свою эффективность.
"Я думаю, что это нежизнеспособная инициатива, потому что это противоречит основам Конституции, это же свобода выбора человека", — добавил Рязанский в комментарии РИА Новости.
Кроме того, подчеркнул он, "человек в налоговой службе не должен доказывать, по каким причинам он не имеет детей".
Рязанский предположил, что и законодатели не поддержат предложение о налоге за бездетность.