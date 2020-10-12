https://ria.ru/20201012/moldaviya-1579364272.html

Додон назвал КС Молдавии инструментом политической схватки

Конституционный суд Молдавии является инструментом "политической схватки", хотя не должен иметь отношения к политике, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:45

2020-10-12T10:45

2020-10-12T11:07

игорь додон

конституционный суд молдавии

молдавия

в мире

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<strong>КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Конституционный суд <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> является инструментом "политической схватки", хотя не должен иметь отношения к политике, заявил в интервью РИА Новости президент республики <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a>.Парламент Молдавии в июне одобрил закон о деятельности неправительственных организаций, который запретил НПО оказывать услуги или финансировать партии во время избирательных кампаний. Однако КС республики 8 октября признал запрет неконституционным."Это пример того, что КС в последнее время принимает политические решения и вмешивается в политические вопросы. Это очень опасный прецедент. Конституционный суд должен быть над схваткой, а не частью либо инструментом политической схватки, что у нас происходит минимум с 2013 года", - заявил Додон.По мнению президента, подобная ситуация с Конституционным судом сложилась из-за того, что две трети судей КС назначаются правительством и парламентом, которые являются политическими органами."Получается, что в КС, который должен быть неполитическим, большая часть судей назначается по политическому принципу. Это не первое решение сомнительного характера, которое было принято в этом году,.. проблему нужно решать системно и концептуально", - подчеркнул президент.Утверждение закона об НПО - это одно из условий, которые выдвинул <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> Молдавии в обмен на выделение помощи в размере 30 миллионов евро.<strong><a href="https://ria.ru/20201012/dodon-1579106076.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Игоря Додона >></a></strong>

https://ria.ru/20201012/moldaviya-1579357398.html

https://ria.ru/20201012/dodon-1579356518.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь додон, конституционный суд молдавии, молдавия, в мире