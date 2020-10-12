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https://ria.ru/20201012/moldaviya-1579364272.html
Додон назвал КС Молдавии инструментом политической схватки
Конституционный суд Молдавии является инструментом "политической схватки", хотя не должен иметь отношения к политике, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:45
2020-10-12T11:07
игорь додон
конституционный суд молдавии
молдавия
в мире
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<strong>КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Конституционный суд <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> является инструментом "политической схватки", хотя не должен иметь отношения к политике, заявил в интервью РИА Новости президент республики <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a>.Парламент Молдавии в июне одобрил закон о деятельности неправительственных организаций, который запретил НПО оказывать услуги или финансировать партии во время избирательных кампаний. Однако КС республики 8 октября признал запрет неконституционным."Это пример того, что КС в последнее время принимает политические решения и вмешивается в политические вопросы. Это очень опасный прецедент. Конституционный суд должен быть над схваткой, а не частью либо инструментом политической схватки, что у нас происходит минимум с 2013 года", - заявил Додон.По мнению президента, подобная ситуация с Конституционным судом сложилась из-за того, что две трети судей КС назначаются правительством и парламентом, которые являются политическими органами."Получается, что в КС, который должен быть неполитическим, большая часть судей назначается по политическому принципу. Это не первое решение сомнительного характера, которое было принято в этом году,.. проблему нужно решать системно и концептуально", - подчеркнул президент.Утверждение закона об НПО - это одно из условий, которые выдвинул <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> Молдавии в обмен на выделение помощи в размере 30 миллионов евро.<strong><a href="https://ria.ru/20201012/dodon-1579106076.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Игоря Додона &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201012/moldaviya-1579357398.html
https://ria.ru/20201012/dodon-1579356518.html
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игорь додон, конституционный суд молдавии, молдавия, в мире

Додон назвал КС Молдавии инструментом политической схватки

10:45 12.10.2020 (обновлено: 11:07 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии является инструментом "политической схватки", хотя не должен иметь отношения к политике, заявил в интервью РИА Новости президент республики Игорь Додон.
Парламент Молдавии в июне одобрил закон о деятельности неправительственных организаций, который запретил НПО оказывать услуги или финансировать партии во время избирательных кампаний. Однако КС республики 8 октября признал запрет неконституционным.
Президент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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"Это пример того, что КС в последнее время принимает политические решения и вмешивается в политические вопросы. Это очень опасный прецедент. Конституционный суд должен быть над схваткой, а не частью либо инструментом политической схватки, что у нас происходит минимум с 2013 года", - заявил Додон.
По мнению президента, подобная ситуация с Конституционным судом сложилась из-за того, что две трети судей КС назначаются правительством и парламентом, которые являются политическими органами.
"Получается, что в КС, который должен быть неполитическим, большая часть судей назначается по политическому принципу. Это не первое решение сомнительного характера, которое было принято в этом году,.. проблему нужно решать системно и концептуально", - подчеркнул президент.
Президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
 
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Игорь ДодонКонституционный суд МолдавииМолдавияВ мире
 
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