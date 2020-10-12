https://ria.ru/20201012/dodon-1579106076.html

Игорь Додон: протесты в Молдавии невозможны без вмешательства извне

Президент Молдавии Игорь Додон, который баллотируется на второй президентский срок, рассказал в интервью РИА Новости о том, может ли в республике после... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T11:00

2020-10-12T11:00

2020-10-12T11:00

игорь додон

евразийский экономический союз

снг

молдавия

интервью

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<em>Президент <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a></em> <em><a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a>, который баллотируется на второй президентский срок, рассказал в интервью РИА Новости о том, может ли в республике после президентских выборов повториться белорусский сценарий, об окончательном урегулировании приднестровского конфликта, подготовке к проведению досрочных парламентских выборов в следующем году, а также о готовности защищать будущую победу.</em><strong>— В этом году 1 ноября в Молдавии пройдут президентские выборы. Разговоры об их фальсификации появились задолго до начала избирательной кампании, в том числе от ваших оппонентов. В частности, проевропейские кандидаты были недовольны планируемым открытием 30 избирательных участков в России (в итоге их будет 17), также есть недовольные тем, что голосовать смогут жители Приднестровья. Почему кандидаты в президенты готовы отказать согражданам в праве голоса?</strong>— Плохому танцору участки мешают. Я думаю, что те, кто называют себя европейцами, большими ценителями демократии, идут по принципу Средневековья. Если избиратель думает по-другому, то его не предлагают разве что сжечь на костре, а все остальное делать можно — лишить голоса, уничтожить, арестовать. Почему они так делают? Потому что понимают, что в открытой политической борьбе они проиграют. Если сейчас дать право голоса через электронную систему всем гражданам республики, где бы они ни находились, и если в голосовании будут участвовать все граждане Молдавии, то правые проигрывают эти выборы с результатом примерно 65% на 35%. Они пытаются создать для себя более комфортные условия с точки зрения конкуренции на этих выборах и выступают категорически против того или другого. С другой стороны, они готовят почву, чтобы сказать потом, что была фальсификация выборов. По их мнению, это беспроигрышный вариант. Если они вдруг выиграют, то скажут, что победили, несмотря на фальсификации. Если проиграют, то скажут, что предупреждали о фальсификациях. Я считаю, что они делают стратегическую ошибку, потому что этими сообщениями они демотивируют свой электорат. Какой смысл выходить избирателям правого кандидата на выборы, если все больше и больше в обществе проводится идея, что голосование будет сфальсифицировано? Мы видим по опросам и фокус-группам, что у меня все больше шансов победить на выборах, а у сторонников правых меньше желания участвовать в голосовании. С этими сообщениями они делают себе медвежью услугу.<strong>— Ваши соперники готовы признать результаты выборов честными только в случае собственной победы. Они уже предупреждали о протестах и судебных разбирательствах в противном случае. Стоит ли Молдавии готовиться к белорусскому сценарию?</strong>— Считаю, что у нас с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> разные ситуации, у нас практически всех конкурентов зарегистрировали, кроме одного, который явно сфальсифицировал подписи граждан в свою поддержку, он сейчас добивается регистрации через суд (лидер партии Pro Moldova <a href="http://ria.ru/person_Adrian_Kandu/" target="_blank" data-auto="true">Андриан Канду</a>. – Прим. ред.). К тому же у нас будет очень большое количество наблюдателей, как зарубежных, так и внутренних, мне кажется, что аргументов для дестабилизации ситуации будет меньше. Кроме того, у нас нет того протестного потенциала, что есть в Белоруссии, если его не приведут из-за рубежа, то он и не появится. <strong>— То есть беспорядки в Молдавии могут быть спровоцированы только из-за интересов других стран?</strong>— Я не верю в дестабилизацию и в майданы без геополитической поддержки внешнего игрока. В противном случае при сильной власти в стране любая попытка дестабилизировать ситуацию ни к чему не приведет. Больших геополитических игроков у нас трое — это Россия, <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Уверен, что России дестабилизация здесь не нужна, она никогда не хотела дестабилизации вокруг своих границ и периметров, если учесть еще и Приднестровье, то интересов в дестабилизации обстановки в Молдавии нет. У Европейского союза тоже нет подобных интересов, потому что мы рядом с их границей. Даже если у отдельных кругов из некоторых стран ЕС есть определенные чувства ко мне, у них не хватит сил провести большой майдан здесь, для этого нужна геополитическая линия <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселя</a>. США сейчас сами проходят через выборы, поэтому мне кажется, что дестабилизация их не интересует. Мы не дадим никаких поводов усомниться в выборах, они будут честными и открытыми. Я ушел в отпуск на этот период, чтобы не было разговоров об использовании административных ресурсов, это значит, что победа будет чистой. Если внешние наблюдатели признают выборы честными, то и поводов для беспорядков не будет. Конечно, какие-то попытки будут, после всех выборов есть недовольные, но я думаю, что мы с этим справимся. <strong>— Как будет реагировать власть на протесты, особенно если учесть пандемию и запрет на массовые собрания? </strong>— Думаю, что ситуация с пандемией будет ухудшаться, это объективно, мы это наблюдаем и в Молдавии, и в других странах мира. Мне кажется, что из-за этого люди массово на протесты не выйдут. Я знаю потенциал каждой партии, каждой команды, каждого кандидата, я не вижу у них потенциала собрать десятки тысяч человек даже в нормальных условиях. Мы в нормальных условиях могли бы призвать 30-40 тысяч человек, и они бы приехали из разных уголков страны, потому что у Партии социалистов есть развитая система в районах. У наших оппонентов подобной системы нет. Но и пандемия внесет свою лепту, люди будут бояться собираться. Если будут попытки дестабилизации, то органы, которые призваны защищать порядок, должны выполнять свой долг.<strong>— В какой ситуации вы сами после выборов будете готовы позвать людей на улицу?</strong>— Как сказал классик Владимир Ильич Ленин, победа ничего не стоит, если ты не готов ее защищать. Если нужно будет призвать граждан на защиту этой победы, мы это сделаем. Возможно, это будет не массово в одном месте, а в каждом районе, на местах. У Партии социалистов, которая меня поддерживает, есть достаточно ресурсов, чтобы организовать митинги в поддержку нашей победы.Мы рассматриваем разные сценарии, при которых может понадобиться защита победы. Если Конституционный суд попытается влезть в политические дебаты, то это серьезный вопрос. Нам придется серьезно подумать, как реагировать, но и этот вариант мы учитываем.<strong>— Конституционный суд на прошлой неделе уже принял решение, которое касается выборов. Он отменил одобренный парламентом запрет для НПО на оказание финансовых услуг конкурентам во время избирательной кампании. Как вы относитесь к этой ситуации?</strong>— Это пример того, что КС в последнее время принимает политические решения и вмешивается в политические вопросы. В этой ситуации возникает вопрос, зачем нужен парламент, потому что именно парламент принимает законы. Вопрос с НПО был согласован широким консенсусом в парламенте, это не были голоса только социалистов, голосовала и власть, и оппозиция. Это очень опасный прецедент, поэтому я и предложил провести конституциональную реформу, там есть и пункт о роли КС и назначении членов КС. Конституционный суд должен быть над схваткой, а не частью либо инструментом политической схватки, что у нас происходит минимум с 2013 года. Это происходит из-за того, что членов КС назначают правительство, парламент и Высший совет магистратуры. Правительство — это политический орган, созданный партиями, входящими в коалицию, парламент — это политический орган, то есть получается, что в КС, который должен быть неполитическим, большая часть судей назначается по политическому принципу. В результате происходит то, что мы видим. Это не первое решение сомнительного характера, которое было принято в этом году, уже даже правые эксперты в юриспруденции говорят, что это полный бардак. Эту проблему нужно решать системно и концептуально.<strong>— Ни для кого не секрет, что после избрания президента в Молдавии начнется подготовка к проведению досрочных парламентских выборов. Что для этого можно сделать уже сейчас и готов ли премьер Кику уйти в отставку, чтобы изменить ситуацию в парламенте?</strong>— Я думаю, что премьер не должен уходить в отставку до президентских выборов. Если премьер уйдет сейчас в отставку и досрочные парламентские выборы нужно будет проводить в феврале или марте в условиях пандемии, когда не будет вакцины, то это не самый подходящий вариант. Выборы нужно проводить во второй половине весны или в начале лета, когда мы справимся с коронавирусом. Отставка премьера категорически неприемлема, у нас тяжелая экономическая ситуация, пандемия, спровоцировать еще и политический кризис мы не можем. После президентских выборов мы соберемся с партиями, обсудим, есть ли возможность поддержать это правительство до лета, чтобы провести досрочные выборы в спокойной обстановке. Не будет подобной возможности, значит, будем принимать решение сразу после президентских выборов.<strong>— Какова вероятность, что после этих выборов в парламенте кардинально поменяется расклад сил, если учесть, что участвовать в выборах планируют все те же лица? И насколько повлияет на результат возвращение к голосованию по партийным спискам без одномандатной системы?</strong>— Думаю, что в случае досрочных парламентских выборов структура парламента изменится — и довольно серьезно, из нынешнего состава парламента шанс преодолеть избирательный порог есть у двух-трех партий: это социалисты, это партия "Действие и солидарность" и, возможно, партия "Шор". Это означает, что 40% нынешнего состава парламента полностью изменится. Многое зависит от результатов президентских выборов, кому-то они укрепят рейтинг, а у кого-то он просто обвалится. Я думаю, что партийная система в этом случае поможет, потому что сильный лидер, который получил хороший результат на президентских выборах, станет во главе списка и подтянет за собой команду.<strong>— Ранее вы говорили, что намерены снова стать президентом хотя бы ради решения приднестровского конфликта. Почему именно сейчас появились возможности для окончательного урегулирования вопроса и сколько времени понадобится для его решения?</strong>— Я знаю, что мы должны разработать проект в следующем году и начать согласовывать его с коллегами с левого берега, после этого, когда у нас будет хотя бы концептуально новое видение, мы должны представить его внешним партнерам. Это очень непростой процесс. Обязательно это должен быть проект, который разработан внутри Молдавии, с учетом <a href="http://ria.ru/location_Chisinau/" target="_blank" data-auto="true">Кишинева</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tiraspol/" target="_blank" data-auto="true">Тирасполя</a>, затем его нужно обсудить, чтобы было понимание и на Западе, и на Востоке, это должен быть проект, по которому есть общий консенсус. Почему я считаю, что в ближайший год, два, три можно решить вопрос с разработкой проекта? Потому что и для Запада, и для Востока необходим определенный пример истории успеха, что они могут договориться. Пройдут выборы в Штатах, пройдут выборы в нашем регионе, ситуация устаканится, и политическим игрокам нужно будет показать, что по каким-то болевым вопросам они могут найти общий язык. Я чувствую, что таким примером может быть Молдавия, возможно, сложится такая конъюнктура, что этот вопрос можно будет решить. Если звезды лягут правильно, если геополитическая ситуация сложится, то заложить основы по решению вопроса получится довольно быстро. После этого будет очень непростой длительный период по воплощению проекта в жизнь. Это не один, не два и не три года, а много времени, потому что у нас разные экономические, банковские, юридические системы. Все это нужно будет приводить к одному руслу, это очень сложная работа для серьезных профессионалов и технократов.<strong>— А вы предварительно обсуждали эту тему в беседах с лидером Приднестровья <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Krasnoselskijj/" target="_blank" data-auto="true">Вадимом Красносельским</a>?</strong>— Я всегда это предлагаю, у нас не было ни одной беседы без обсуждения этого вопроса. Он всегда говорит, что Приднестровье — это отдельная страна, так считают приднестровцы, есть референдум на эту тему. Понимаю его позицию, я с ней не согласен, но я ее понимаю, потому что его избрали граждане на левом берегу Днестра, он их лидер, он знает, что там происходит, и выступает именно с таких позиций. Я считаю, что у нас единая страна и нет других вариантов, кроме как быть вместе, нужно только понять, как это сделать, но Красносельского я понимаю, будем двигаться вперед.<strong>— <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕврАзЭс</a> 10 октября отметил юбилей — 20 лет со дня подписания договора о создании организации. Молдавия уже два с половиной года обладает статусом страны-наблюдателя. Стоит ли ждать, что после президентских выборов лидеры входящих в ЕврАзЭс государств встретятся в Кишиневе?</strong>— Я уже несколько раз предлагал провести сначала многосторонние встречи ЕврАзЭс на уровне экспертов в Кишиневе, думаю, что в следующем году мы это можем обеспечить. Над проведением встречи на уровне глав государств, правительств или министров иностранных дел будем работать. Думаю, что мы скорее проведем встречу на уровне глав стран, входящих в <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, потому что там есть очередность. Но мы готовы принять наших коллег по ЕврАзЭс. Мы первая страна, которая получила статус наблюдателя, я считаю, что это огромный успех, мы готовы принять наших партнеров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575591307.html

https://ria.ru/20200820/1576031898.html

https://ria.ru/20200904/moldaviya-1576727861.html

https://ria.ru/20200823/moldaviya-1576196432.html

https://ria.ru/20200728/1575032037.html

https://ria.ru/20190529/1555056612.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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игорь додон, евразийский экономический союз, снг, молдавия, интервью