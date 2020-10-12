https://ria.ru/20201012/moldaviya-1579357624.html

Додон оценил возможные последствия ухода в отставку премьера до выборов

Премьер Молдавии Ион Кику не должен уходить в отставку до президентских выборов, чтобы не спровоцировать политический кризис в стране, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:14

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ион кику

игорь додон

молдавия

в мире

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<strong>КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Премьер Молдавии <a href="http://ria.ru/person_ion-kiku/" target="_blank" data-auto="true">Ион Кику</a> не должен уходить в отставку до президентских выборов, чтобы не спровоцировать политический кризис в стране, заявил в интервью РИА Новости президент республики <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a>.Ранее Додон заявлял, что парламент должен быть распущен сразу после президентских выборов. Он также допускал, что кабмин во главе с премьером Кику может добровольно уйти в отставку, чтобы спровоцировать перевыборы депутатов.По словам президента, в Молдавии сейчас слишком тяжелая ситуация по многим причинам, поэтому отставка кабмина "категорически неприемлема"."У нас тяжелая экономическая ситуация, пандемия, спровоцировать еще и политический кризис мы не можем", - подчеркнул Додон.Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 11 мандатов, то есть коалиция состоит из 48 депутатов, также в парламенте есть три независимых депутата, которые поддерживают коалицию. Всего в парламенте республики 101 депутат, для стабильного парламентского большинства нужны голоса минимум 51 депутата.<strong><a href="https://ria.ru/20201012/dodon-1579106076.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Игоря Додона >></a></strong>

https://ria.ru/20201012/dodon-1579356518.html

https://ria.ru/20201012/moldaviya-1579357398.html

молдавия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ион кику, игорь додон, молдавия, в мире