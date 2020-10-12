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https://ria.ru/20201012/moldaviya-1579357624.html
Додон оценил возможные последствия ухода в отставку премьера до выборов
Премьер Молдавии Ион Кику не должен уходить в отставку до президентских выборов, чтобы не спровоцировать политический кризис в стране, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:14
2020-10-12T11:07
ион кику
игорь додон
молдавия
в мире
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<strong>КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Премьер Молдавии <a href="http://ria.ru/person_ion-kiku/" target="_blank" data-auto="true">Ион Кику</a> не должен уходить в отставку до президентских выборов, чтобы не спровоцировать политический кризис в стране, заявил в интервью РИА Новости президент республики <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a>.Ранее Додон заявлял, что парламент должен быть распущен сразу после президентских выборов. Он также допускал, что кабмин во главе с премьером Кику может добровольно уйти в отставку, чтобы спровоцировать перевыборы депутатов.По словам президента, в Молдавии сейчас слишком тяжелая ситуация по многим причинам, поэтому отставка кабмина "категорически неприемлема"."У нас тяжелая экономическая ситуация, пандемия, спровоцировать еще и политический кризис мы не можем", - подчеркнул Додон.Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 11 мандатов, то есть коалиция состоит из 48 депутатов, также в парламенте есть три независимых депутата, которые поддерживают коалицию. Всего в парламенте республики 101 депутат, для стабильного парламентского большинства нужны голоса минимум 51 депутата.<strong><a href="https://ria.ru/20201012/dodon-1579106076.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Игоря Додона &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201012/dodon-1579356518.html
https://ria.ru/20201012/moldaviya-1579357398.html
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ион кику, игорь додон, молдавия, в мире

Додон оценил возможные последствия ухода в отставку премьера до выборов

10:14 12.10.2020 (обновлено: 11:07 12.10.2020)
 
© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Sputnik / Родион Прока
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику не должен уходить в отставку до президентских выборов, чтобы не спровоцировать политический кризис в стране, заявил в интервью РИА Новости президент республики Игорь Додон.
Ранее Додон заявлял, что парламент должен быть распущен сразу после президентских выборов. Он также допускал, что кабмин во главе с премьером Кику может добровольно уйти в отставку, чтобы спровоцировать перевыборы депутатов.
Президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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"Я думаю, что премьер не должен уходить в отставку до президентских выборов. Если премьер уйдет сейчас в отставку и досрочные парламентские выборы нужно будет проводить в феврале или марте в условиях пандемии, когда не будет вакцины, то это не самый подходящий вариант", - сказал Додон.
По словам президента, в Молдавии сейчас слишком тяжелая ситуация по многим причинам, поэтому отставка кабмина "категорически неприемлема".
"У нас тяжелая экономическая ситуация, пандемия, спровоцировать еще и политический кризис мы не можем", - подчеркнул Додон.
Президент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 11 мандатов, то есть коалиция состоит из 48 депутатов, также в парламенте есть три независимых депутата, которые поддерживают коалицию. Всего в парламенте республики 101 депутат, для стабильного парламентского большинства нужны голоса минимум 51 депутата.
Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
 
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Ион КикуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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