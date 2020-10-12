https://ria.ru/20201012/moldaviya-1579357398.html

Додон планирует провести парламентские выборы в Молдавии в начале лета

Досрочные парламентские выборы в Молдавии необходимо провести в конце весны или начале лета, когда власти справятся с коронавирусом, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:12

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игорь додон

молдавия

в мире

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<strong>КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Досрочные парламентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> необходимо провести в конце весны или начале лета, когда власти справятся с коронавирусом, заявил в интервью РИА Новости президент республики <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a>.Ранее Додон заявлял, что парламент должен быть распущен сразу после президентских выборов, досрочные выборы депутатов он предлагал провести в период с февраля по март. Согласно местному законодательству, провести досрочные парламентские выборы не получится раньше весны 2021 года."Выборы (парламента – ред.) нужно проводить во второй половине весны или в начале лета, когда мы справимся с коронавирусом. После президентских выборов мы соберемся с партиями, обсудим, есть ли возможность поддержать это правительство до лета, чтобы провести досрочные выборы парламента в спокойной обстановке", - сказал Додон.При этом президент отметил, что депутаты могут не захотеть и дальше поддерживать кабмин во главе с премьером <a href="http://ria.ru/person_ion-kiku/" target="_blank" data-auto="true">Ионом Кику</a>. В этой ситуации парламент может быть распущен раньше, поскольку сформировать новый кабмин депутаты не смогут из-за отсутствия стабильного правящего большинства.Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 11 мандатов, то есть коалиция состоит из 48 депутатов, также в парламенте есть три независимых депутата, которые поддерживают коалицию. Всего в парламенте республики 101 депутат, для стабильного парламентского большинства нужны голоса минимум 51 депутата.<strong><a href="https://ria.ru/20201012/dodon-1579106076.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Игоря Додона >></a></strong>

https://ria.ru/20201012/dodon-1579356518.html

https://ria.ru/20200904/moldaviya-1576727861.html

молдавия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь додон, молдавия, в мире