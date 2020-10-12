https://ria.ru/20201012/mnogodetnye-1579091550.html

Тридцать яиц к завтраку. Лайфхаки, как прожить с двенадцатью детьми

У Екатерины и Яниса Кириченко с Урала двенадцать детей. Все — родные. Долгое время ютились на 42 квадратных метрах — "в тесноте да не в обиде". Мечтали... РИА Новости, 12.10.2020

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Мария Марикян. </strong>У Екатерины и Яниса Кириченко с Урала двенадцать детей. Все — родные. Долгое время ютились на 42 квадратных метрах — "в тесноте да не в обиде". Мечтали построить жилье на участке, который им выдали как многодетным. Оказалось, земля в заповедной зоне, где по закону даже ветку срубить нельзя. Обращались к чиновникам, но вопрос пока не решили. О проблеме узнал меценат и подарил им дом. О буднях большой семьи — в материале РИА Новости."Спасал огород"Самой младшей в семье Кириченко всего три месяца, старшему сыну — 13 лет. Поженились Екатерина и Янис в 2006-м, первенец появился через год. "Живу, получается, от родов до родов. Врачи предостерегали: такая нагрузка опасна для женского организма, нужен перерыв хотя бы в пару-тройку лет. Но я чувствую себя отлично!" — улыбается 32-летняя Екатерина.Молодые поселились с родителями мужа в поселке Троицкий. В 2012-м перебрались в съемное жилье, у них было уже пятеро детей. А вскоре на маткапитал приобрели частный дом. "За несколько месяцев до этого купили еще маленькую дачу в Верховино. Летом 2013-го поехали туда семьей поработать в огороде. Звонит сосед, кричит в трубку: "У вас пожар!" — вспоминает Екатерина. — Пока домчались — одно пепелище. Ничего не спасли. Замкнуло проводку". Помощь для многодетных собирали всем селом. Без крыши над головой Кириченко не остались: переселились на дачу. Думали, временно, а задержались до 2018 года. "Там площадь — 42 квадратных метра. Как-то умещались в одной комнате, спали вместе на двух диванах. В другой комнате — кухня. Воду таскали из колодца. Отапливали помещение печкой. Готовили на электроплите, потом перешли на газовые баллоны. Жили бедно, но справлялись. Огород спасал. А еще держали кур, свиней".Затем перебрались в соседний дом. По площади он меньше (36 квадратов), но со всеми удобствами, "да еще и с мансардой". Экономили, копили деньги на мечту — собственное просторное жилье. Участок в Тугулыме, как многодетные, они получили еще в 2016-м. "Все откладывали поездку: мол, потом посмотрим, что нам выделили. А когда уже решились, не нашли ничего по адресу. Кругом — густой лес. Обратились к кадастровому инженеру. И выяснили, что земля — на территории природоохранной зоны, вырубать ничего нельзя. Много раз задавали вопросы администрации, но они так и остались без ответов, — разводит руками Екатерина. — В итоге весной на скопленные средства и последние президентские выплаты купили небольшую квартиру в Троицком. Давно туда хотели. Родители мои рядом, и детям комфортнее — много разных кружков. А то в Верховино пойти некуда". Непьющие и благополучныеМестные чиновники, хоть и не спешат решать земельный вопрос, о семье Кириченко упоминают часто. Ставят в пример: непьющие, добросовестные, а дети воспитанные и всегда опрятные. "Как правило, отзываются общественники. Однажды депутаты купили нам в дачный дом двухъярусные кровати, мы нарадоваться не могли. А потом о нас написали местные журналисты. Видимо, история хорошо разошлась, через какое-то время с нами связался меценат. Незнакомый человек подарил нам трехэтажный дом в городе Березовске. Целых 450 квадратов, представляете? И вот в сентябре мы переехали. Словами не выразить, как мы ему благодарны!"Екатерина еще не успела разложить вещи по шкафам. И дети пока не привыкли жить по двое в комнате. Глава семьи временно присматривает за хозяйством на даче в Верховино — там сорок кур, шестнадцать свиней. А Березовск почти в 300 километрах."Пример для младших""На новом месте домашних дел не убавилось. За детьми сложнее смотреть: разбредутся кто куда, потом ищи", — смеется Екатерина.Встает она в семь утра. На завтрак — каша, бутерброды, творожная или макаронная запеканка, яичница. Каждый день новое меню. Больше всего дети любят вареные яйца — на один раз нужно минимум три десятка. Обед и ужин готовит по ночам: "днем других забот хватает"."На обед — обязательно что-то мясное. У ребят хороший аппетит: и первое подавай, и второе. К примеру, одна котлета — не вариант. Едят по две-три, — рассказывает Кириченко. — На пюре чищу ведро картошки. Супы варю в 14-литровых кастрюлях — и на день, не больше".Закупаются на продовольственных базах раз в полгода: крупы, муку, макароны и сахар берут пятидесятикилограммовыми мешками, впрок запасаются растительным маслом и консервами. За свежими овощами, фруктами, молочными продуктами и сладостями — в магазин ежедневно. "К примеру, возьму печенья пару кило. Так они все съедают за один присест. На следующий день покупаем что-то другое".Много времени уходит на уборку: "Девочки видят, что мама достает пылесос, и тут же подключаются. Одна пыль вытирает, другая пол моет". Каждому нужно уделить время — поиграть, поговорить, помочь с уроками. Екатерина уверяет: ей это совсем не в тягость, хотя иной раз сильно устает. "Но до депрессии не доходило. Грустить некогда!"О детях отзывается с трепетом: 11-летняя Ева хорошо рисует, десятилетняя Алиса легко находит общий язык с маленькими, семилетний Коля подает надежды в дзюдо. Самая большая гордость — 13-летний Максим, он поступил в кадетское училище. С родителями теперь видится только на каникулах. Приезжает — берет на себя все хлопоты по дому: "пример для младших".К деньгам Кириченко относятся бережно, бездумно не тратят. Хотя в нужде, по словам Екатерины, никогда не жили: дети получают пособие, муж работает водителем — хватает. "Семья отнимает много сил. И в то же время возвращает их с лихвой. Вижу, что ребенок чего-то добился или просто мне улыбнулся, — и так тепло на душе".На себя времени у Екатерины не остается. Косметику — тушь и помаду — покупала последний раз лет семь назад. "Но теперь мы в городе, надо бы снова краситься. Кожа у меня хорошая, ресницы густые. Да и муж говорит: "Какая же ты красавица!" Может, потому и не заморачиваюсь с макияжами". Кириченко добавляет: быть многодетной матерью — особый дар. Ей хочется, чтобы большую семью не обделяли вниманием, а поддерживали и ставили в пример. Это великий труд, его должен уважать каждый.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

продукты, многодетные семьи, еда, дети, семья, общество