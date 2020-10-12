https://ria.ru/20201012/mintrud-1579409948.html

В Минтруде рассказали о ситуации с выдачей материнского капитала

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что более 900 тысяч семей получили материнский капитал, почти треть из них — на первого ребенка. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T14:09

2020-10-12T14:09

2020-10-12T23:04

антон котяков

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Глава Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a> заявил, что более 900 тысяч семей получили материнский капитал, почти треть из них — на первого ребенка."На сегодняшний день мы уже видим, что у нас проактивно получили материнский капитал 427 тысяч наших граждан. Всего за период 2020 года более 900 тысяч семей получили материнский капитал, 275 тысяч из которых это как раз семьи, которые получили материнский капитал на первого ребенка", — сообщил Котяков на встрече с депутатами фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".Он также напомнил, что министерством был увеличен минимальный размер расчета больничного листа до минимального размера оплаты труда. На сегодняшний день это изменение коснулось 1,3 миллиона граждан.

https://ria.ru/20200912/mintrud-1577131728.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, единая россия, общество