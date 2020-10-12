https://ria.ru/20201012/lysakov-1579413322.html
Лысаков ответил на намерение снять с него полномочия из-за высказываний
Первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с "Газетой.Ru" прокомментировал намерение фракции "Единая Россия" в Госдуме... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:39
2020-10-12T14:39
2020-10-12T16:49
россия
вячеслав лысаков
госдума рф
единая россия
сергей неверов
политика
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по законодательству <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Лысаков</a> в беседе с "<a href="https://www.gazeta.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Газетой.Ru</a>" прокомментировал намерение фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" в Госдуме рассмотреть вопрос о снятии с него полномочий из-за некорректных высказываний.Лысаков заявил, что количество подписчиков и читателей его канала в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> растет, а цитируемость — высокая.Кроме того, депутат отметил, что не понимает, о каких именно некорректных высказываниях идет речь, — он попросил привести примеры неуместных заявлений."Некоторые коллеги уже просят у меня ссылку на эти высказывания. Говорят мне: я пролистал канал, а там ничего нет", — добавил Лысаков.Также он признался, что снятие полномочий его не расстроит — нынешняя должность ему не дает ничего, "кроме чуть более просторного кабинета".Лысаков избран в седьмой созыв Госдумы как одномандатник. Он входит во фракцию "Единая Россия", однако в самой партии не состоит. Глава фракции <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Neverov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Неверов</a>, объясняя намерение лишить Лысакова полномочий, <a href="https://ria.ru/20201012/lysakov-1579358847.html" target="_blank">заявил</a>, что статус первого зампреда одного из ключевых комитетов не позволяет подобных некорректных высказываний, которые позволяет Лысаков.Однако, по словам Неверова, если Лысаков останется простым депутатом, то будет вправе выражать свою позицию так, как считает нужным.
https://ria.ru/20201012/lysakov-1579392985.html
lyuda.terenteva.55
Думаю, "критиканство" необоснованное и некорректность в высказываниях г. Лысакова не соответствуют высокой должности. Это ведь у америкосов "низкопробный" стиль высказываний с намёками и оскорбительными выпадами. А нашим-то это зачем? Не тот формат.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав лысаков, госдума рф, единая россия, сергей неверов, политика
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Первый зампред комитета Госдумы
по законодательству Вячеслав Лысаков
в беседе с "Газетой.Ru
" прокомментировал намерение фракции "Единая Россия
" в Госдуме рассмотреть вопрос о снятии с него полномочий из-за некорректных высказываний.
Лысаков заявил, что количество подписчиков и читателей его канала в Telegram
растет, а цитируемость — высокая.
"Заходов много — почти до двух миллионов в месяц. Это обеспокоило руководство фракции, поскольку я там высказываю жесткую позицию по целому спектру вопросов. Это и явилось основанием, чтобы меня сместить с должности. Мой канал — это моя трибуна. За что мне извиняться? Я имею право на свободную точку зрения", — пояснил он.
Кроме того, депутат отметил, что не понимает, о каких именно некорректных высказываниях идет речь, — он попросил привести примеры неуместных заявлений.
"Некоторые коллеги уже просят у меня ссылку на эти высказывания. Говорят мне: я пролистал канал, а там ничего нет", — добавил Лысаков.
Также он признался, что снятие полномочий его не расстроит — нынешняя должность ему не дает ничего, "кроме чуть более просторного кабинета".
Лысаков избран в седьмой созыв Госдумы как одномандатник. Он входит во фракцию "Единая Россия", однако в самой партии не состоит. Глава фракции Сергей Неверов
, объясняя намерение лишить Лысакова полномочий, заявил
, что статус первого зампреда одного из ключевых комитетов не позволяет подобных некорректных высказываний, которые позволяет Лысаков.
Однако, по словам Неверова, если Лысаков останется простым депутатом, то будет вправе выражать свою позицию так, как считает нужным.