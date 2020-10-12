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"Единая Россия" рассмотрит снятие полномочий Лысакова за его высказывания
Президиум фракции "Единая Россия" в Госдуме рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого заместителя председателя комитета по госстроительству и... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:21
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россия
вячеслав лысаков
госдума рф
единая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Президиум фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Лысакова</a> из-за его некорректных высказываний, сообщил журналистам лидер фракции <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Neverov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Неверов</a>.По словам парламентария, после обсуждения на фракции по процедуре это решение будет вынесено на совет Думы."Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков. При этом, оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным. И в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции", — сказал Неверов журналистам.Сам Лысаков связывает решение фракции с публикациями в его Telegram-канале.
чё хоть сказал-то
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он недавно критиковал Собянина, за незаконный сбор персональных данных работников на удаленке и за то, что СС ставит свои указы выше федеральных законов.
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россия, вячеслав лысаков, госдума рф, единая россия, политика

"Единая Россия" рассмотрит снятие полномочий Лысакова за его высказывания

10:21 12.10.2020 (обновлено: 14:02 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президиум фракции "Единая Россия" в Госдуме рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова из-за его некорректных высказываний, сообщил журналистам лидер фракции Сергей Неверов.
По словам парламентария, после обсуждения на фракции по процедуре это решение будет вынесено на совет Думы.
"Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков. При этом, оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным. И в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции", — сказал Неверов журналистам.
Сам Лысаков связывает решение фракции с публикациями в его Telegram-канале.
 
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РоссияВячеслав ЛысаковГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
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