https://ria.ru/20201012/lysakov-1579358847.html

"Единая Россия" рассмотрит снятие полномочий Лысакова за его высказывания

Президиум фракции "Единая Россия" в Госдуме рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого заместителя председателя комитета по госстроительству и... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:21

2020-10-12T10:21

2020-10-12T14:02

россия

вячеслав лысаков

госдума рф

единая россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151336/92/1513369285_0:0:2610:1469_1400x0_80_0_0_84fe77a32a9b83dc3b7609eae9e9d1fe.jpg

<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Президиум фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Лысакова</a> из-за его некорректных высказываний, сообщил журналистам лидер фракции <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Neverov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Неверов</a>.По словам парламентария, после обсуждения на фракции по процедуре это решение будет вынесено на совет Думы."Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков. При этом, оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным. И в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции", — сказал Неверов журналистам.Сам Лысаков связывает решение фракции с публикациями в его Telegram-канале.

wqznondub чё хоть сказал-то 158

Nika W он недавно критиковал Собянина, за незаконный сбор персональных данных работников на удаленке и за то, что СС ставит свои указы выше федеральных законов. 114

32

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вячеслав лысаков, госдума рф, единая россия, политика