https://ria.ru/20201012/latviya-1579435520.html

МИД назвал высылку российского военного пенсионера из Латвии провокацией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала выдворение из Латвии 75-летнего бывшего руководителя Общества военных... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:12

2020-10-12T16:12

2020-10-12T16:28

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

латвия

рига

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Официальный представитель Министерства иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank">Мария Захарова<u> </u></a>прокомментировала выдворение из <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> 75-летнего бывшего руководителя Общества военных пенсионеров Владимира Норвинда.По ее словам, Рига предвзято воспринимает любые попытки русскоязычной диаспоры отстаивать свое право на сохранение исторической памяти, поскольку власти республики зациклены на русофобии. Подобная "провокационная акция" наглядно показала бесчеловечную жестокость латышского национализма", и Москва не оставит этот инцидент без ответа, подытожила Захарова.Норвинд — российский гражданин, возглавлял общество военных пенсионеров, в которое входили бывшие советские военные, проживающие в Латвии и получавшие пенсию от России. По решению суда общество ликвидировали несколько лет назад. Норвинд продолжал заниматься общественной и публицистической деятельностью.В конце прошлой недели МВД Латвии приняло решение выслать его в Россию. Во время депортации Норвинду стало плохо, и его отвезли в больницу, однако затем вывезли на границу и передали российским пограничникам. Российское посольство в Риге выразило решительный протест. Сейчас Норвинд проходит лечение в госпитале в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>.

https://ria.ru/20201011/deportatsiya-1579234140.html

https://ria.ru/20200508/1571116660.html

Vagner Tusk Надо отвечать им так, чтобы они взвыли! А так у вас одна пустая болтавня….. 21

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латвия

рига

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, рига, в мире