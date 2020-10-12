https://ria.ru/20201012/kurorty-1579388903.html

Эксперты назвали курорты, которые туристы готовы рекомендовать друзьям

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали морские курорты, которые готовы рекомендовать друзьям, сообщает Biletix. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T19:23

2020-10-12T19:23

2020-10-12T19:23

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геленджик

сочи

анапа

краснодарский край

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали морские курорты, которые готовы рекомендовать друзьям, сообщает Biletix.Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что Сочи – лидер в рейтинге курортов Краснодарского края по степени хороших отзывов отдыхающих. Рекомендовать его друзьям для летнего отпуска готовы три четверти (77 процентов) туристов. Для Анапы этот показатель составил 68 процентов, а для Геленджика – 67 процентов. Впрочем, по критерию улучшения условий отдыха за последний год Анапа обогнала Сочи: о том, что находиться там стало намного приятнее, заявили 52 процента респондентов. Такого же мнения о Сочи остались 46 процентов опрошенных, а о Геленджике – лишь 27 процентов. Во всех трех городах гостям больше всего понравились природные достопримечательности. Самым "слабым" местом Сочи и Геленджика пользователи считают уровень профессионализма работников турсферы, а в Анапе – чистоту окружающей среды.

https://ria.ru/20201012/krym-1578957537.html

геленджик

сочи

анапа

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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