https://ria.ru/20201012/kurorty-1579388903.html
Эксперты назвали курорты, которые туристы готовы рекомендовать друзьям
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали морские курорты, которые готовы рекомендовать друзьям, сообщает Biletix. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:23
2020-10-12T19:23
2020-10-12T19:23
отдых на море
туристы
отдых
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туризм
новости - туризм
геленджик
сочи
анапа
краснодарский край
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали морские курорты, которые готовы рекомендовать друзьям, сообщает Biletix.Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что Сочи – лидер в рейтинге курортов Краснодарского края по степени хороших отзывов отдыхающих. Рекомендовать его друзьям для летнего отпуска готовы три четверти (77 процентов) туристов. Для Анапы этот показатель составил 68 процентов, а для Геленджика – 67 процентов. Впрочем, по критерию улучшения условий отдыха за последний год Анапа обогнала Сочи: о том, что находиться там стало намного приятнее, заявили 52 процента респондентов. Такого же мнения о Сочи остались 46 процентов опрошенных, а о Геленджике – лишь 27 процентов. Во всех трех городах гостям больше всего понравились природные достопримечательности. Самым "слабым" местом Сочи и Геленджика пользователи считают уровень профессионализма работников турсферы, а в Анапе – чистоту окружающей среды.
https://ria.ru/20201012/krym-1578957537.html
геленджик
сочи
анапа
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых на море, туристы, отдых, туризм, новости - туризм, геленджик, сочи, анапа, краснодарский край
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали морские курорты, которые готовы рекомендовать друзьям, сообщает Biletix.
Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что Сочи – лидер в рейтинге курортов Краснодарского края по степени хороших отзывов отдыхающих. Рекомендовать его друзьям для летнего отпуска готовы три четверти (77 процентов) туристов. Для Анапы этот показатель составил 68 процентов, а для Геленджика – 67 процентов.
Впрочем, по критерию улучшения условий отдыха за последний год Анапа обогнала Сочи: о том, что находиться там стало намного приятнее, заявили 52 процента респондентов. Такого же мнения о Сочи остались 46 процентов опрошенных, а о Геленджике – лишь 27 процентов.
Во всех трех городах гостям больше всего понравились природные достопримечательности. Самым "слабым" местом Сочи и Геленджика пользователи считают уровень профессионализма работников турсферы, а в Анапе – чистоту окружающей среды.