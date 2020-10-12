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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/karabakh-1579444600.html
Армения заявила об отсутствии альтернативы политурегулированию в Карабахе
Военное решение конфликта в Карабахе станет катастрофой для всех, альтернативы политурегулированию нет, заявил РИА Новости глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:52
2020-10-12T17:09
зограб мнацаканян
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Военное решение конфликта в Карабахе станет катастрофой для всех, альтернативы политурегулированию нет, заявил РИА Новости глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Зограб Мнацаканян.Армения не собирается срывать перемирие в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил Зограб Мнацаканян."Мы не собираемся срывать что-то... Мы не должны терять надежду, терять этот шанс (на урегулирование - ред.)", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Мнацаканян</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ранее Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20201012/peregovory-1579427206.html
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сша
нагорный карабах
армения
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зограб мнацаканян, сша, нагорный карабах, армения, в мире

Армения заявила об отсутствии альтернативы политурегулированию в Карабахе

16:52 12.10.2020 (обновлено: 17:09 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПоследствия обстрела города Гянджа
Последствия обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Военное решение конфликта в Карабахе станет катастрофой для всех, альтернативы политурегулированию нет, заявил РИА Новости глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
"Мы ни в коем случае не будем терять надежду на то, что мы должны добиться того, чего мы достигли в ночь на субботу. Это очень важно. Военное решение не имеет будущего, это катастрофа для всех", - утверждает Мнацаканян.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на трехсторонних переговорах в Дом приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 15:33Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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"Альтернатива мирному урегулированию неприемлема, это дестабилизация всего региона", - настаивает министр.
Армения не собирается срывать перемирие в Нагорном Карабахе, заявил Зограб Мнацаканян.
"Мы не собираемся срывать что-то... Мы не должны терять надежду, терять этот шанс (на урегулирование - ред.)", - сказал Мнацаканян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
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Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Выбитые стекла из окон дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела города Гянджа.
 Выбитые стекла из окон дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела города Гянджа
2 из 3
Выбитые стекла из окон дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий МельниковЛегковые автомобили, искореженные и обгоревшие в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
Легковые автомобили, искореженные и обгоревшие в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
3 из 3
Легковые автомобили, искореженные и обгоревшие в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников
1 из 3
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 3
Выбитые стекла из окон дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 3
Легковые автомобили, искореженные и обгоревшие в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и ранее Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЗограб МнацаканянСШАНагорный КарабахАрменияВ мире
 
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