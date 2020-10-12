Армения заявила об отсутствии альтернативы политурегулированию в Карабахе
16:52 12.10.2020 (обновлено: 17:09 12.10.2020)
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Военное решение конфликта в Карабахе станет катастрофой для всех, альтернативы политурегулированию нет, заявил РИА Новости глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
"Мы ни в коем случае не будем терять надежду на то, что мы должны добиться того, чего мы достигли в ночь на субботу. Это очень важно. Военное решение не имеет будущего, это катастрофа для всех", - утверждает Мнацаканян.
"Альтернатива мирному урегулированию неприемлема, это дестабилизация всего региона", - настаивает министр.
Армения не собирается срывать перемирие в Нагорном Карабахе, заявил Зограб Мнацаканян.
"Мы не собираемся срывать что-то... Мы не должны терять надежду, терять этот шанс (на урегулирование - ред.)", - сказал Мнацаканян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
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Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Выбитые стекла из окон дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела города Гянджа.
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Выбитые стекла из окон дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Валерий МельниковЛегковые автомобили, искореженные и обгоревшие в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
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Легковые автомобили, искореженные и обгоревшие в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
1 из 3
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
2 из 3
Выбитые стекла из окон дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела города Гянджа.
3 из 3
Легковые автомобили, искореженные и обгоревшие в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе