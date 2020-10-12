В Кремле прокомментировали данные о нарушении перемирия в Карабахе
12:31 12.10.2020 (обновлено: 12:34 12.10.2020)
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Москве высоко оценивают сам факт приезда глав МИД Армении и Азербайджана в РФ и проделанную ими работу, включая решение о гуманитарной паузе в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы высоко оцениваем сам факт приезда двух министров, которые откликнулись на инициативу президента Путина и приехали в Москву. Высоко также оцениваем работу, которая была проделана президентами Путиным, Алиевым и премьер-министром Пашиняном", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают итоги переговоров.
Он подчеркнул, что результатом этой работы и стали многочасовые переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его коллегами из Армении и Азербайджана.
"Также мы высоко оцениваем то понимание, которое было согласовано, и те решения о гуманитарной паузе, которые были достигнуты по итогам этих контактов. Сейчас мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, мы видим сообщения с обеих сторон о нарушениях, но считаем, что выполнение достигнутых договоренностей чрезвычайно важно для того, чтобы в перспективе выйти полностью на отказ от боевых действий и переход к политико-дипломатическим средствам в урегулировании этого конфликта", - отметил Песков.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.