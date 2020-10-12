https://ria.ru/20201012/karabakh-1579352190.html

В Ереване рассказали о потерях Баку с начала конфликта в Карабахе

Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил об уничтожении с начала эскалации конфликта в Карабахе 514 единиц... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T09:31

2020-10-12T09:31

2020-10-12T09:31

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости.</strong> Действующий при правительстве <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Армянский единый информационный центр заявил об уничтожении с начала эскалации конфликта в Карабахе 514 единиц бронетехники и 168 беспилотников <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."В целом уничтожено 168 беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 514 единиц бронетехники, четыре тяжелых огнеметных системы", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице центра в <a href="https://www.facebook.com/ArmenianUnifiedInfoCenter/posts/806637833505479" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>. По оценкам властей, азербайджанские вооруженные силы потеряли убитыми 4919 человек.Отмечается, что за минувшие сутки были сбиты три азербайджанских беспилотника, три единицы бронетехники, "есть 200 погибших".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

Я и снова Я если бы сбили столько самолетов и вертолётов, у них фотки были и над и под. чтобы все видели. а так бабка сказала.... 43

Егор Панкратов Скромные цифры. Надо было написать больше... 30

5

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире