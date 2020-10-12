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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/karabakh-1579352190.html
В Ереване рассказали о потерях Баку с начала конфликта в Карабахе
Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил об уничтожении с начала эскалации конфликта в Карабахе 514 единиц... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T09:31
2020-10-12T09:31
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости.</strong> Действующий при правительстве <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Армянский единый информационный центр заявил об уничтожении с начала эскалации конфликта в Карабахе 514 единиц бронетехники и 168 беспилотников <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."В целом уничтожено 168 беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 514 единиц бронетехники, четыре тяжелых огнеметных системы", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице центра в <a href="https://www.facebook.com/ArmenianUnifiedInfoCenter/posts/806637833505479" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>. По оценкам властей, азербайджанские вооруженные силы потеряли убитыми 4919 человек.Отмечается, что за минувшие сутки были сбиты три азербайджанских беспилотника, три единицы бронетехники, "есть 200 погибших".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
если бы сбили столько самолетов и вертолётов, у них фотки были и над и под. чтобы все видели. а так бабка сказала....
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Скромные цифры. Надо было написать больше...
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5
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Ереване рассказали о потерях Баку с начала конфликта в Карабахе

09:31 12.10.2020
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил об уничтожении с начала эскалации конфликта в Карабахе 514 единиц бронетехники и 168 беспилотников Азербайджана.
"В целом уничтожено 168 беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 514 единиц бронетехники, четыре тяжелых огнеметных системы", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице центра в Facebook. По оценкам властей, азербайджанские вооруженные силы потеряли убитыми 4919 человек.

[English and Russian below] Հակառակորդի կորուստների վերաբերյալ վերջին տվյալներով խոցվել է ևս 3 աթս, 3 զրահատեխնիկա, կա...

Опубликовано Armenian unified infocenter/Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոն Воскресенье, 11 октября 2020 г.
Отмечается, что за минувшие сутки были сбиты три азербайджанских беспилотника, три единицы бронетехники, "есть 200 погибших".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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