В Ереване рассказали о потерях Баку с начала конфликта в Карабахе
ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил об уничтожении с начала эскалации конфликта в Карабахе 514 единиц бронетехники и 168 беспилотников Азербайджана.
"В целом уничтожено 168 беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 514 единиц бронетехники, четыре тяжелых огнеметных системы", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице центра в Facebook. По оценкам властей, азербайджанские вооруженные силы потеряли убитыми 4919 человек.
[English and Russian below] Հակառակորդի կորուստների վերաբերյալ վերջին տվյալներով խոցվել է ևս 3 աթս, 3 զրահատեխնիկա, կա...Опубликовано Armenian unified infocenter/Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոն Воскресенье, 11 октября 2020 г.
Отмечается, что за минувшие сутки были сбиты три азербайджанских беспилотника, три единицы бронетехники, "есть 200 погибших".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе