Омбудсмен НКР заявил о пяти погибших с начала перемирия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 12 окт - РИА Новости. Пятеро мирных жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики погибли и одна ранена после начала режима перемирия в Карабахе, сообщил РИА Новости омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян.
Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12.00 по местному времени (11.00 мск), об этом договорились главы МИД Армении, Азербайджана и России на переговорах в Москве.
"С момента вступления в силу перемирия Азербайджан использовал против мирного населения как артиллерию и ракетные системы, так и диверсионные группы. Соответственно, уже в ходе действия этого соглашения мы имеем по крайней мере пять смертей и одну раненую. Это только предварительные цифры", - сообщил Бегларян агентству.
Как утверждает омбудсмен НКР, в частности, после того, как соглашение вступило в силу, Азербайджан "не прекратил огонь и продолжил наносить удары по населенным пунктам, в том числе Степанакерт, Мартакерт, Мартуни, Гадрут, Шуши".
"Из-за ракетного обстрела в Мартуни в своем доме погиб 75-летний мужчина Савьян Паркев. Есть раненая 75-летняя женщина в селе Шош рядом со Степанакертом. На улице Нагорной в пригороде Степанакерта был разрушен и сгорел дом", - рассказал Бегларян, По его словам, он посетил это место "и убедился, что Азербайджан использовал для нанесения кассетную ракету на базе системы "Смерч".
Бегларян также заявил, что "уже в ходе действия режима прекращения огня группа диверсантов поникла в Гадрут и убила четверых мирных жителей".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
В ходе многочасовых переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.