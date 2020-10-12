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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/karabakh-1579343403.html
Омбудсмен НКР заявил о пяти погибших с начала перемирия
Пятеро мирных жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики погибли и одна ранена после начала режима перемирия в Карабахе, сообщил РИА Новости омбудсмен... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T07:57
2020-10-12T07:57
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
мид армении
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 12 окт - РИА Новости.</strong> Пятеро мирных жителей непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> погибли и одна ранена после начала режима перемирия в Карабахе, сообщил РИА Новости омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян.Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12.00 по местному времени (11.00 мск), об этом договорились главы МИД Армении, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и России на переговорах в Москве.Как утверждает омбудсмен НКР, в частности, после того, как соглашение вступило в силу, Азербайджан "не прекратил огонь и продолжил наносить удары по населенным пунктам, в том числе <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, Мартакерт, Мартуни, Гадрут, Шуши".Бегларян также заявил, что "уже в ходе действия режима прекращения огня группа диверсантов поникла в Гадрут и убила четверых мирных жителей".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В ходе многочасовых переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/aliev-turtsiya-1579293411.html
нагорно-карабахская республика
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обсе, мид армении, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Омбудсмен НКР заявил о пяти погибших с начала перемирия

07:57 12.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 12 окт - РИА Новости. Пятеро мирных жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики погибли и одна ранена после начала режима перемирия в Карабахе, сообщил РИА Новости омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян.
Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12.00 по местному времени (11.00 мск), об этом договорились главы МИД Армении, Азербайджана и России на переговорах в Москве.
"С момента вступления в силу перемирия Азербайджан использовал против мирного населения как артиллерию и ракетные системы, так и диверсионные группы. Соответственно, уже в ходе действия этого соглашения мы имеем по крайней мере пять смертей и одну раненую. Это только предварительные цифры", - сообщил Бегларян агентству.
Как утверждает омбудсмен НКР, в частности, после того, как соглашение вступило в силу, Азербайджан "не прекратил огонь и продолжил наносить удары по населенным пунктам, в том числе Степанакерт, Мартакерт, Мартуни, Гадрут, Шуши".
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"Из-за ракетного обстрела в Мартуни в своем доме погиб 75-летний мужчина Савьян Паркев. Есть раненая 75-летняя женщина в селе Шош рядом со Степанакертом. На улице Нагорной в пригороде Степанакерта был разрушен и сгорел дом", - рассказал Бегларян, По его словам, он посетил это место "и убедился, что Азербайджан использовал для нанесения кассетную ракету на базе системы "Смерч".
Бегларян также заявил, что "уже в ходе действия режима прекращения огня группа диверсантов поникла в Гадрут и убила четверых мирных жителей".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
В ходе многочасовых переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕМИД АрменииНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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