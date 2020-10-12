https://ria.ru/20201012/karabakh-1579343403.html

Омбудсмен НКР заявил о пяти погибших с начала перемирия

Пятеро мирных жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики погибли и одна ранена после начала режима перемирия в Карабахе, сообщил РИА Новости омбудсмен... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T07:57

2020-10-12T07:57

2020-10-12T07:57

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

мид армении

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 12 окт - РИА Новости.</strong> Пятеро мирных жителей непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> погибли и одна ранена после начала режима перемирия в Карабахе, сообщил РИА Новости омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян.Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12.00 по местному времени (11.00 мск), об этом договорились главы МИД Армении, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и России на переговорах в Москве.Как утверждает омбудсмен НКР, в частности, после того, как соглашение вступило в силу, Азербайджан "не прекратил огонь и продолжил наносить удары по населенным пунктам, в том числе <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, Мартакерт, Мартуни, Гадрут, Шуши".Бегларян также заявил, что "уже в ходе действия режима прекращения огня группа диверсантов поникла в Гадрут и убила четверых мирных жителей".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В ходе многочасовых переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/aliev-turtsiya-1579293411.html

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, мид армении, нагорно-карабахская республика, сша, в мире