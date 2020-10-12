В РАН объяснили резонанс из-за гибели морских животных на Камчатке
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкРакушки на берегу Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Резонанс, который вызвала гибель морских организмов на Камчатке, обусловлен незнанием многими людьми феномена бурного цветения водорослей, заявил РИА Новости вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.
Выступая ранее в понедельник на онлайн-пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня", Адрианов рассказал, что, согласно результатам анализов, морские беспозвоночные животные на Камчатке погибли не из-за химических веществ, а из-за токсинов, которые выделяет особый род микроводорослей во время цветения.
"Это природное явление, и совсем не редкое. Но если обычные люди на месте впервые сталкиваются с ним, как в данном случае серфингисты, то им кажется, что произошло что-то из ряда вон выходящее - тем более, на фоне недавних техногенных чрезвычайных ситуаций. И люди уже "заряжены" на ожидание негатива - "а где еще прорвет", - сказал Адрианов.
"На самом деле изучение этих процессов в северной части Тихого океана ведется достаточно давно, и мы об этих процессах уже много знаем... Поэтому нужно образовывать население относительно таких событий", - добавил он.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза.
Взято множество проб, чтобы исследовать состояние берега Камчатки и выяснить причины загрязнения. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".