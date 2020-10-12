https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579417470.html

Ученые исключили версию химического загрязнения вод на Камчатке

Результаты анализов показали, что ни по каким химическим веществам в водах Камчатки нет существенных превышений предельно допустимых концентраций, которые могли РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T14:48

2020-10-12T14:48

2020-10-12T15:10

следственный комитет россии (ск рф)

загрязнение воды на камчатке

российская академия наук

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Результаты анализов показали, что ни по каким химическим веществам в водах Камчатки нет существенных превышений предельно допустимых концентраций, которые могли бы спровоцировать массовую гибель животных, заявил вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> Андрей Адрианов.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза.Взято множество проб, чтобы исследовать состояние берега Камчатки и выяснить причины загрязнения. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/kamchatka-1579376993.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), загрязнение воды на камчатке, российская академия наук, происшествия