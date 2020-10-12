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https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579417470.html
Ученые исключили версию химического загрязнения вод на Камчатке
Результаты анализов показали, что ни по каким химическим веществам в водах Камчатки нет существенных превышений предельно допустимых концентраций, которые могли РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:48
2020-10-12T15:10
следственный комитет россии (ск рф)
загрязнение воды на камчатке
российская академия наук
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Результаты анализов показали, что ни по каким химическим веществам в водах Камчатки нет существенных превышений предельно допустимых концентраций, которые могли бы спровоцировать массовую гибель животных, заявил вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> Андрей Адрианов.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза.Взято множество проб, чтобы исследовать состояние берега Камчатки и выяснить причины загрязнения. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/kamchatka-1579376993.html
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следственный комитет россии (ск рф), загрязнение воды на камчатке, российская академия наук, происшествия

Ученые исключили версию химического загрязнения вод на Камчатке

14:48 12.10.2020 (обновлено: 15:10 12.10.2020)
 
© Фото : ДВФУУченый Дальневосточного федерального университета на Халактырском пляже
Ученый Дальневосточного федерального университета на Халактырском пляже - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : ДВФУ
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Результаты анализов показали, что ни по каким химическим веществам в водах Камчатки нет существенных превышений предельно допустимых концентраций, которые могли бы спровоцировать массовую гибель животных, заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.
"Постепенно в результате проведенных анализов техногенная версия отходила на второй план, поскольку и в исследованиях наших научных подразделений, и в лабораториях Росприроднадзора, Роспотребнадзора и так дальше получалась достаточно сходная информация, что ни по каким химическим веществам, которые могли бы представлять опасность, нет существенного превышения ПДК", - сказал Адрианов на онлайн-пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Надежда ЕгороваМалая Лагерная бухта на Камчатке
Малая Лагерная бухта на Камчатке
1 из 3
Малая Лагерная бухта на Камчатке
© РИА Новости / Надежда Егорова
© РИА Новости / Надежда ЕгороваМалая Лагерная бухта на Камчатке
Малая Лагерная бухта на Камчатке
2 из 3
Малая Лагерная бухта на Камчатке
© РИА Новости / Надежда Егорова
© РИА Новости / Надежда ЕгороваМалая Лагерная бухта на Камчатке
Малая Лагерная бухта на Камчатке
3 из 3
Малая Лагерная бухта на Камчатке
© РИА Новости / Надежда Егорова
1 из 3
Малая Лагерная бухта на Камчатке
© РИА Новости / Надежда Егорова
2 из 3
Малая Лагерная бухта на Камчатке
© РИА Новости / Надежда Егорова
3 из 3
Малая Лагерная бухта на Камчатке
© РИА Новости / Надежда Егорова
"Было превышение ПДК по нефтеуглеводородам, по фенолам, по фосфат-ионам, по ионам аммония, по поверхностно-активным веществам, по железу и так дальше. Но эти превышения ПДК, даже в некоторых случая кратные превышения, они, конечно же, не могли спровоцировать ту массовую гибель гидробионтов, которая была отмечена на Камчатке", - добавил ученый.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза.
Взято множество проб, чтобы исследовать состояние берега Камчатки и выяснить причины загрязнения. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
Эксперты Росприроднадзора на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)Загрязнение воды на КамчаткеРоссийская академия наукПроисшествия
 
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