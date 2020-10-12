https://ria.ru/20201012/indiya-1579399941.html

В Керале решили открыть все туристические объекты, кроме пляжей

Правительство индийского штата Керала приняло решение открыть все туристические объекты, за исключением пляжей, сообщает Times Now News. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T22:27

2020-10-12T22:27

2020-10-12T23:18

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. </strong>Правительство индийского штата Керала приняло решение открыть все туристические объекты, за исключением пляжей, <a href="https://www.timesnownews.com/india/article/kerala-all-tourist-spots-except-beaches-to-open-from-today-heres-what-travellers-need-to-know/665764" target="_blank">сообщает</a> Times Now News.По словам министра туризма Кадакампалли Сурендрана, с сегодняшнего дня возобновляют работу места для горного, водного и приключенческого отдыха, а пляжи заработают с 1 ноября.Правда, путешественники должны будут строго следовать всем правилам гигиенической безопасности. Так, гости штата должны зарегистрироваться на сайте <a href="http://www.covid19jagratha.kerala.nic.in/">www.covid19jagratha.kerala.nic.in</a>. Если планируется поездка более, чем на семь дней, необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. В противном случае путешественникам придется оставаться в карантине в течение семи дней.Использование масок, дезинфицирующих средств и поддержание социальной дистанции в два метра также являются обязательными.

https://ria.ru/20190120/1549492086.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, керала, новости - туризм, индия