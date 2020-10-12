https://ria.ru/20201012/gyandzha-1579399622.html

В Азербайджане рассказали о ракете, разрушившей дом в Гяндже

Ракетный удар по жилому району азербайджанского города Гянджа был нанесен баллистической ракетой системы "Эльбрус" (SCUD), запущенной армянскими вооруженными... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:24

2020-10-12T13:24

2020-10-12T13:24

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

гянджа

в мире

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<strong>ГЯНДЖА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Ракетный удар по жилому району азербайджанского города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджа</a> был нанесен баллистической ракетой системы "Эльбрус" (SCUD), запущенной армянскими вооруженными силами, заявил исполнительный директор Национального агентства по разминированию территорий <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> (ANAMA) Газанфар Ахмедов."Сегодня мы собрали последние обломки ракеты, запущенной по центральному густонаселенному району Гянджи. Сначала мы определили, что это ракета "Точка У", однако анализ новых обломков позволяет точно сказать, что это ракета системы "Эльбрус", - заявил Ахмедов на брифинге для иностранных дипломатов на месте трагедии.По его словам, на ракете обнаружена гравировка 8K14, что позволило определить тип ракеты. Дальность ракеты составляет 300 километров, уточнил Ахмедов.В свою очередь помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев уточнил, что ракета в системе <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> называется SCUD и использование баллистической ракеты для обстрела подобного крупного города является вандализмом и военным преступлением.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и ранее Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20201011/gyandzha-1579297588.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, гянджа, в мире