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Губернатор рассказал, почему опасается думать о повторном сроке
Глава Новгородской области Андрей Никитин заявил, что выполняет свои прямые обязанности и даже не думает о новом губернаторском сроке: самое опасное - начать... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:42
2020-10-12T16:04
новгородская область
андрей никитин (политик)
политика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Глава Новгородской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Никитин</a> заявил, что выполняет свои прямые обязанности и даже не думает о новом губернаторском сроке: самое опасное - начать фантазировать.Никитин вступил в должность руководителя <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> в 2017 году. Согласно законодательству, срок его полномочий истекает в сентябре 2022 года.
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РИА Новости
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новгородская область, андрей никитин (политик), политика

Губернатор рассказал, почему опасается думать о повторном сроке

15:42 12.10.2020 (обновлено: 16:04 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкАндрей Никитин
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Новгородской области Андрей Никитин заявил, что выполняет свои прямые обязанности и даже не думает о новом губернаторском сроке: самое опасное - начать фантазировать.

"Я пока не думаю об этих вопросах, я работаю, занимаюсь своей прямой деятельностью. Периодически мне сбрасывают какие-то фантастические версии, куда меня отправляют и так далее. На самом деле, коллеги, самое опасное - это начать фантазировать, не занимаясь при этом текущей работой и теми болезненными вопросами, с которыми мы все с вами сталкиваемся, поэтому я иногда, конечно, поднимаю глаза вперед. Но в основном смотрю вниз, себе под ноги, и стараюсь решать те проблемы, которые есть сейчас, а не думать о том, где и кем я буду через пять лет", - сказал Никитин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, рассматривает ли он возможность баллотироваться на еще один губернаторский срок.

Никитин вступил в должность руководителя Новгородской области в 2017 году. Согласно законодательству, срок его полномочий истекает в сентябре 2022 года.
 
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Новгородская областьАндрей Никитин (политик)Политика
 
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