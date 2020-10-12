Губернатор рассказал, почему опасается думать о повторном сроке

"Я пока не думаю об этих вопросах, я работаю, занимаюсь своей прямой деятельностью. Периодически мне сбрасывают какие-то фантастические версии, куда меня отправляют и так далее. На самом деле, коллеги, самое опасное - это начать фантазировать, не занимаясь при этом текущей работой и теми болезненными вопросами, с которыми мы все с вами сталкиваемся, поэтому я иногда, конечно, поднимаю глаза вперед. Но в основном смотрю вниз, себе под ноги, и стараюсь решать те проблемы, которые есть сейчас, а не думать о том, где и кем я буду через пять лет", - сказал Никитин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, рассматривает ли он возможность баллотироваться на еще один губернаторский срок.