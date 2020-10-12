https://ria.ru/20201012/geyts-1579365524.html
Гейтс назвал способ преодолеть последствия пандемии коронавируса
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал в интервью NBC единственный возможный способ полностью преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:57
2020-10-12T10:57
2020-10-12T11:01
распространение нового коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
мелинда гейтс
открытия - риа наука
microsoft corporation
sanofi
билл гейтс
индия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148825/86/1488258669_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f93c55d380408f59a3b33d79ecea76d2.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости</strong>. Основатель <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> <a href="http://ria.ru/person_Bill_Gejjts/" target="_blank" data-auto="true">Билл Гейтс</a> назвал в интервью <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC</a> единственный возможный способ полностью преодолеть последствия пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>.По мнению Гейтса, массовая вакцинация позволит прекратить распространение инфекции и покончить с заболеванием в мировом масштабе.Доступ к вакцинамОб этом же Гейтс говорил в конце сентября, выступая в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> на мероприятии высокого уровня, посвященном доступу к вакцинам."Единственный способ устранить угрозу от этой болезни где-то — устранить ее везде", — сказал основатель Microsoft. По его мнению, решение заключается в том, чтобы повсеместно повысить объемы производства вакцин, чтобы получилось охватить всех.Фонд Билла и <a href="http://ria.ru/person_Melinda_Gejjts_2/" target="_blank" data-auto="true">Мелинды Гейтс</a> уже заключил несколько соглашений с фармкомпаниями, но требуется больше, отметил миллиардер, объявив о новой договоренности, которую заключили с фондом 16 фармацевтических компаний.Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), со своей стороны, сообщил, что вместе с Институтом сыворотки Индии и фондом Билла и Мелинды Гейтс в следующем году произведет и отправит в страны с низким уровнем дохода дополнительные 100 миллионов доз вакцин от коронавируса. "Таким образом, общее количество доз вакцины в рамках партнерства между SII, GAVI и фондом Гейтсов достигает 200 миллионов доз", — говорится в заявлении альянса.Соответствующее соглашение GAVI, Институт сыворотки Индии и фонд Гейтсов заключили в августе. Предполагается, что вакцину могут поставить уже в первой половине 2021 года. Теория заговораГейтс выделил 650 миллионов долларов на борьбу с COVID-19, став крупнейшим жертвователем в мире на эти цели. Как следствие, он оказался фигурантом теории заговора: в мире распространяются слухи о том, что миллиардер под предлогом вацинации якобы собирается метить людей микрочипами, чтобы следить за ними. Видеролик, обвиняющий Гейтса в намерении "уничтожить 15 процентов жителей Земли", набрал миллионы просмотров в YouTube. Сам Гейтс считает эти конспирологические теории слишком глупыми, чтобы их опровергать."Это удручающая комбинация: пандемии, социальных сетей и людей, которые ищут очень простое объяснение", — сказал он в интервью телеканалу <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNN</a>.Основатель Microsoft напомнил, что уже пожертвовал на борьбу с инфекцией огромную сумму. Разработка вакцин в миреПервую в мире вакцину для профилактики коронавируса зарегистрировал в середине августа российский Минздрав. Препарат, созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>, получил название "Спутник V". С сентября эта вакцина проходит пострегистрационные клинические испытания, в которых принимают участие 40 тысяч человек. По словам главы РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилла Дмитриева</a>, фонд получил из более чем 20 стран заявки на миллиард доз "Спутника V". Россия со своей стороны договорилась о производстве вакцины в пяти странах, и эти мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год, добавил он. Кроме того, в России разрабатывают еще несколько вакцин: препарат, созданный центром "Вектор", сейчас проходит процедуру регистрации, а вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> находится на клинических испытаниях. Разработки вакцин ведутся во всем мире. Так, препарат, разрабатываемый британской фармацевтической компанией <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> вместе со специалистами Оксфорда на основе аденовирусных векторов обезьян, проходит третью фазу испытаний в США. Одной из перспективных считается вакцина, разрабатываемая французской <a href="http://ria.ru/organization_Sanofi/" target="_blank" data-auto="true">Sanofi</a> и британской GSK. Эти компании рассчитывают подать заявку на лицензию в первой половине 2021 года. Созданием занимаются и такие фармацевтические гиганты, как Moderna, Novavax и CureVac, и многие другие.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200604/1572465610.html
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577609158.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200606/1572554455.html
1
индия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148825/86/1488258669_290:0:3021:2048_1400x0_80_0_0_1b5537c4df8c310b809d1316ca6ec025.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский фонд прямых инвестиций, мелинда гейтс , открытия - риа наука, microsoft corporation, sanofi, билл гейтс, индия, сша
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости
. Основатель Microsoft Билл Гейтс
назвал в интервью NBC
единственный возможный способ полностью преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции
.
"Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины", — сказал он.
По мнению Гейтса, массовая вакцинация позволит прекратить распространение инфекции и покончить с заболеванием в мировом масштабе.
Доступ к вакцинам
Об этом же Гейтс говорил в конце сентября, выступая в ООН
на мероприятии высокого уровня, посвященном доступу к вакцинам.
"Единственный способ устранить угрозу от этой болезни где-то — устранить ее везде", — сказал основатель Microsoft. По его мнению, решение заключается в том, чтобы повсеместно повысить объемы производства вакцин, чтобы получилось охватить всех.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс
уже заключил несколько соглашений с фармкомпаниями, но требуется больше, отметил миллиардер, объявив о новой договоренности, которую заключили с фондом 16 фармацевтических компаний.
"В соглашении компании обязуются в числе прочего наращивать производство на беспрецедентных скоростях и гарантировать, что вакцины будут широко распространяться как можно скорее", — сказал Гейтс.
Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), со своей стороны, сообщил, что вместе с Институтом сыворотки Индии и фондом Билла и Мелинды Гейтс в следующем году произведет и отправит в страны с низким уровнем дохода дополнительные 100 миллионов доз вакцин от коронавируса.
"Таким образом, общее количество доз вакцины в рамках партнерства между SII, GAVI и фондом Гейтсов достигает 200 миллионов доз", — говорится в заявлении альянса.
Соответствующее соглашение GAVI, Институт сыворотки Индии и фонд Гейтсов заключили в августе. Предполагается, что вакцину могут поставить уже в первой половине 2021 года.
Теория заговора
Гейтс выделил 650 миллионов долларов на борьбу с COVID-19, став крупнейшим жертвователем в мире на эти цели. Как следствие, он оказался фигурантом теории заговора: в мире распространяются слухи о том, что миллиардер под предлогом вацинации якобы собирается метить людей микрочипами, чтобы следить за ними. Видеролик, обвиняющий Гейтса в намерении "уничтожить 15 процентов жителей Земли", набрал миллионы просмотров в YouTube.
Сам Гейтс считает эти конспирологические теории слишком глупыми, чтобы их опровергать.
"Это удручающая комбинация: пандемии, социальных сетей и людей, которые ищут очень простое объяснение", — сказал он в интервью телеканалу CNN
.
Основатель Microsoft напомнил, что уже пожертвовал на борьбу с инфекцией огромную сумму.
"Так что все просто переворачивается с ног на голову. Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин", — добавил он.
Разработка вакцин в мире
Первую в мире вакцину для профилактики коронавируса зарегистрировал в середине августа российский Минздрав. Препарат, созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций
, получил название "Спутник V". С сентября эта вакцина проходит пострегистрационные клинические испытания, в которых принимают участие 40 тысяч человек.
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева
, фонд получил из более чем 20 стран заявки на миллиард доз "Спутника V". Россия со своей стороны договорилась о производстве вакцины в пяти странах, и эти мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год, добавил он.
Кроме того, в России разрабатывают еще несколько вакцин: препарат, созданный центром "Вектор", сейчас проходит процедуру регистрации, а вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН
находится на клинических испытаниях.
Разработки вакцин ведутся во всем мире. Так, препарат, разрабатываемый британской фармацевтической компанией AstraZeneca
вместе со специалистами Оксфорда на основе аденовирусных векторов обезьян, проходит третью фазу испытаний в США. Одной из перспективных считается вакцина, разрабатываемая французской Sanofi
и британской GSK. Эти компании рассчитывают подать заявку на лицензию в первой половине 2021 года. Созданием занимаются и такие фармацевтические гиганты, как Moderna, Novavax и CureVac, и многие другие.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.