https://ria.ru/20201012/geyts-1579365524.html

Гейтс назвал способ преодолеть последствия пандемии коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал в интервью NBC единственный возможный способ полностью преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:57

2020-10-12T10:57

2020-10-12T11:01

распространение нового коронавируса

российский фонд прямых инвестиций

мелинда гейтс

открытия - риа наука

microsoft corporation

sanofi

билл гейтс

индия

сша

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости</strong>. Основатель <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> <a href="http://ria.ru/person_Bill_Gejjts/" target="_blank" data-auto="true">Билл Гейтс</a> назвал в интервью <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC</a> единственный возможный способ полностью преодолеть последствия пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>.По мнению Гейтса, массовая вакцинация позволит прекратить распространение инфекции и покончить с заболеванием в мировом масштабе.Доступ к вакцинамОб этом же Гейтс говорил в конце сентября, выступая в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> на мероприятии высокого уровня, посвященном доступу к вакцинам."Единственный способ устранить угрозу от этой болезни где-то — устранить ее везде", — сказал основатель Microsoft. По его мнению, решение заключается в том, чтобы повсеместно повысить объемы производства вакцин, чтобы получилось охватить всех.Фонд Билла и <a href="http://ria.ru/person_Melinda_Gejjts_2/" target="_blank" data-auto="true">Мелинды Гейтс</a> уже заключил несколько соглашений с фармкомпаниями, но требуется больше, отметил миллиардер, объявив о новой договоренности, которую заключили с фондом 16 фармацевтических компаний.Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), со своей стороны, сообщил, что вместе с Институтом сыворотки Индии и фондом Билла и Мелинды Гейтс в следующем году произведет и отправит в страны с низким уровнем дохода дополнительные 100 миллионов доз вакцин от коронавируса. "Таким образом, общее количество доз вакцины в рамках партнерства между SII, GAVI и фондом Гейтсов достигает 200 миллионов доз", — говорится в заявлении альянса.Соответствующее соглашение GAVI, Институт сыворотки Индии и фонд Гейтсов заключили в августе. Предполагается, что вакцину могут поставить уже в первой половине 2021 года. Теория заговораГейтс выделил 650 миллионов долларов на борьбу с COVID-19, став крупнейшим жертвователем в мире на эти цели. Как следствие, он оказался фигурантом теории заговора: в мире распространяются слухи о том, что миллиардер под предлогом вацинации якобы собирается метить людей микрочипами, чтобы следить за ними. Видеролик, обвиняющий Гейтса в намерении "уничтожить 15 процентов жителей Земли", набрал миллионы просмотров в YouTube. Сам Гейтс считает эти конспирологические теории слишком глупыми, чтобы их опровергать."Это удручающая комбинация: пандемии, социальных сетей и людей, которые ищут очень простое объяснение", — сказал он в интервью телеканалу <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNN</a>.Основатель Microsoft напомнил, что уже пожертвовал на борьбу с инфекцией огромную сумму. Разработка вакцин в миреПервую в мире вакцину для профилактики коронавируса зарегистрировал в середине августа российский Минздрав. Препарат, созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>, получил название "Спутник V". С сентября эта вакцина проходит пострегистрационные клинические испытания, в которых принимают участие 40 тысяч человек. По словам главы РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилла Дмитриева</a>, фонд получил из более чем 20 стран заявки на миллиард доз "Спутника V". Россия со своей стороны договорилась о производстве вакцины в пяти странах, и эти мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год, добавил он. Кроме того, в России разрабатывают еще несколько вакцин: препарат, созданный центром "Вектор", сейчас проходит процедуру регистрации, а вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> находится на клинических испытаниях. Разработки вакцин ведутся во всем мире. Так, препарат, разрабатываемый британской фармацевтической компанией <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> вместе со специалистами Оксфорда на основе аденовирусных векторов обезьян, проходит третью фазу испытаний в США. Одной из перспективных считается вакцина, разрабатываемая французской <a href="http://ria.ru/organization_Sanofi/" target="_blank" data-auto="true">Sanofi</a> и британской GSK. Эти компании рассчитывают подать заявку на лицензию в первой половине 2021 года. Созданием занимаются и такие фармацевтические гиганты, как Moderna, Novavax и CureVac, и многие другие.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200604/1572465610.html

https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577609158.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200606/1572554455.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, мелинда гейтс , открытия - риа наука, microsoft corporation, sanofi, билл гейтс, индия, сша