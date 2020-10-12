https://ria.ru/20201012/gadrut-1579356860.html

В Карабахе заявили о широкомасштабных боевых действиях в районе Гадрута

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что в районе города Гадрут продолжаются широкомасштабные боевые... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:09

2020-10-12T10:09

2020-10-12T12:15

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 12 окт — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян заявил, что в районе города Гадрут продолжаются широкомасштабные боевые действия."Противник, сосредоточив на этом направлении большие силы, пытается вторгнуться в город. Армия обороны борется за каждую пядь земли", — цитирует его информационный центр "Арцах".Позже Погосян написал в Facebook, что азербайджанцы наступают сразу по нескольким направлениям."Армия обороны (Карабаха. — Прим. ред.) принимает меры для пресечения атак", — добавляется в посте.Двадцать седьмого сентября на линии соприкосновения в Карабахе началось обострение. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в непризнанной республике сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов.Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую поддержку.Девятого октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны достигли соглашения о прекращении огня. Новый режим вступил в силу в субботу, однако бои продолжаются.

https://ria.ru/20201011/zakharova-1579295132.html

Maryam M Лучше вообще бы не было этих переговоров. Так хотя бы не расслаблялись. Целенаправленно убить столько мирных граждан в Гяндже, а потом вопить про наступление на фронте как минимум глупо. 29

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нагорно-карабахская республика

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире