В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:19 12.10.2020 (обновлено: 23:51 12.10.2020)
© РИА Новости / Валерий МельниковЛегковые автомобили, искореженные и обгоревшие в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 12 окт — РИА Новости. Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил в понедельник, что число погибших мирных жителей в НКР с начала эскалации конфликта возросло до 31.
Накануне Бегларян заявил о 25 погибших жителях непризнанной республики.
"За день трое раненых мирных жителей скончались в больнице", — написал Бегларян в Twitter. Кроме того, по его словам, аппарат омбудсмена был проинформирован о трех новых случаях гибели гражданских лиц в результате действий Азербайджана.
"Таким образом, количество погибших мирных жителей в Арцахе (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) составляет как минимум 31. Мы обнародуем обновленные списки позднее", — отметил Бегларян.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.