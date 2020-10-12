https://ria.ru/20201012/ekoposuda-1579165651.html

Вологодская деревянная экопосуда покорила Европу

Вологодская компания по созданию одноразовой деревянной экопосуды вышла на международный уровень, сообщается на сайте правительства Вологодской области. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T08:00

2020-10-12T08:00

2020-10-12T11:27

хорошие новости

хорошие новости

европа

вологодская область

экология

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Вологодская компания по созданию одноразовой деревянной экопосуды вышла на международный уровень, сообщается на сайте правительства Вологодской области.Работу над изготовлением экологически чистой посуды компания начала в 2017 году. За это время появилась особая сложная технология производства. С ее помощью из соединения воды, березы или осины без добавления каких-либо химических веществ изготавливается уникальная продукция, каждая партия которой не может в точности повторить предыдущую.В 2020 году продвижением компании на международной арене занялся Центр поддержки экспорта Вологодской области. Центр выгодно представил экотовары на немецкой тендерной площадке, где российские компании имеют возможность участвовать в госзакупках, после чего был заключен контракт с иностранными партнерами и первая партия экопосуды на сумму 20 тысяч евро отправилась в Германию. Вскоре заинтересованность в поставках экологической продукции выразили представители Франции.Кроме того, стоит отметить, что выходу продукции на международный уровень способствовал запрет Европарламента на продажу одноразовых пластиковых изделий, открыв таким образом большие перспективы для начала активной экспортной деятельности вологодских компаний.

https://ria.ru/20200927/ferapontovo-1577778704.html

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европа

вологодская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, европа, вологодская область, экология