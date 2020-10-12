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Вологодская деревянная экопосуда покорила Европу
Вологодская компания по созданию одноразовой деревянной экопосуды вышла на международный уровень, сообщается на сайте правительства Вологодской области. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T08:00
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хорошие новости
хорошие новости
европа
вологодская область
экология
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Вологодская компания по созданию одноразовой деревянной экопосуды вышла на международный уровень, сообщается на сайте правительства Вологодской области.Работу над изготовлением экологически чистой посуды компания начала в 2017 году. За это время появилась особая сложная технология производства. С ее помощью из соединения воды, березы или осины без добавления каких-либо химических веществ изготавливается уникальная продукция, каждая партия которой не может в точности повторить предыдущую.В 2020 году продвижением компании на международной арене занялся Центр поддержки экспорта Вологодской области. Центр выгодно представил экотовары на немецкой тендерной площадке, где российские компании имеют возможность участвовать в госзакупках, после чего был заключен контракт с иностранными партнерами и первая партия экопосуды на сумму 20 тысяч евро отправилась в Германию. Вскоре заинтересованность в поставках экологической продукции выразили представители Франции.Кроме того, стоит отметить, что выходу продукции на международный уровень способствовал запрет Европарламента на продажу одноразовых пластиковых изделий, открыв таким образом большие перспективы для начала активной экспортной деятельности вологодских компаний.
https://ria.ru/20200927/ferapontovo-1577778704.html
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хорошие новости, европа, вологодская область, экология

Вологодская деревянная экопосуда покорила Европу

08:00 12.10.2020 (обновлено: 11:27 12.10.2020)
 
© Правительство Вологодской областиЭкологически чистая посуда, изготовленная вологодской компанией по созданию одноразовой деревянной эко-посуды
Экологически чистая посуда, изготовленная вологодской компанией по созданию одноразовой деревянной эко-посуды - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Правительство Вологодской области
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вологодская компания по созданию одноразовой деревянной экопосуды вышла на международный уровень, сообщается на сайте правительства Вологодской области.
Работу над изготовлением экологически чистой посуды компания начала в 2017 году. За это время появилась особая сложная технология производства. С ее помощью из соединения воды, березы или осины без добавления каких-либо химических веществ изготавливается уникальная продукция, каждая партия которой не может в точности повторить предыдущую.
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В 2020 году продвижением компании на международной арене занялся Центр поддержки экспорта Вологодской области. Центр выгодно представил экотовары на немецкой тендерной площадке, где российские компании имеют возможность участвовать в госзакупках, после чего был заключен контракт с иностранными партнерами и первая партия экопосуды на сумму 20 тысяч евро отправилась в Германию. Вскоре заинтересованность в поставках экологической продукции выразили представители Франции.

"Ключевая задача нашего центра — помогать бизнесу региона выстраивать новые экспортные связи, отслеживая для них изменения на рынках по всему миру. В условиях повсеместного внедрения режимов самоизоляции основной рост показал рынок электронной торговли, и эта мера поддержки стала одной из самых востребованных среди всего инструментария. Мы гордимся экспортерами Вологодской области, которым в сжатые сроки и зачастую в стрессовом режиме пришлось приспосабливаться к переменам, выстраивать новые логистические цепочки и осваивать международные торговые онлайн-площадки. Благодаря такой диверсификации бизнеса им удалось добиться успеха не только в рамках своего региона, но и далеко за его пределами", — отметила руководитель Центра поддержки экспорта Вологодской области Людмила Малованина.

Кроме того, стоит отметить, что выходу продукции на международный уровень способствовал запрет Европарламента на продажу одноразовых пластиковых изделий, открыв таким образом большие перспективы для начала активной экспортной деятельности вологодских компаний.
 
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