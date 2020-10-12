https://ria.ru/20201012/dushanbe-1579355152.html

В Душанбе усилили меры безопасности

Повышенные меры безопасности приняли в столице Таджикистана Душанбе во время оглашения итогов президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T09:59

2020-10-12T09:59

2020-10-12T09:59

эмомали рахмон

душанбе

таджикистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579091532_0:248:3001:1936_1400x0_80_0_0_ba48c17e411eb97e352e928b3e20d28e.jpg

<strong>ДУШАНБЕ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Повышенные меры безопасности приняли в столице Таджикистана Душанбе во время оглашения итогов президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.На центральных улицах столицы усилено патрулирование, временно закрыты кафе и рестораны, находящиеся в непосредственной близости от здания, где располагается пресс-центр республиканского ЦИК.На улицах <a href="http://ria.ru/location_Dushanbe/" target="_blank" data-auto="true">Душанбе</a> можно заметить припаркованную около правительственных зданий и массовых мест скопления людей спецтехнику силовиков.Повышенные меры безопасности приняли и на входе в здание пресс-центра ЦИК. Журналистов в отличие от предыдущего дня на оглашение пускали по заранее подготовленным спискам, проверяли содержимое сумок, просили включить технику.Ни в прошлые президентские выборы, ни в прошедшие этой весной парламентские такие меры не принимались.Президентские выборы прошли в <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистане</a> в минувшее воскресенье. Действующий глава республики <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмон</a> победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.

https://ria.ru/20201011/tadzhikistan-1578970865.html

https://ria.ru/20190615/1555597671.html

душанбе

таджикистан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмомали рахмон, душанбе, таджикистан, в мире