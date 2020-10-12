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https://ria.ru/20201012/dushanbe-1579355152.html
В Душанбе усилили меры безопасности
Повышенные меры безопасности приняли в столице Таджикистана Душанбе во время оглашения итогов президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T09:59
2020-10-12T09:59
эмомали рахмон
душанбе
таджикистан
в мире
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<strong>ДУШАНБЕ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Повышенные меры безопасности приняли в столице Таджикистана Душанбе во время оглашения итогов президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.На центральных улицах столицы усилено патрулирование, временно закрыты кафе и рестораны, находящиеся в непосредственной близости от здания, где располагается пресс-центр республиканского ЦИК.На улицах <a href="http://ria.ru/location_Dushanbe/" target="_blank" data-auto="true">Душанбе</a> можно заметить припаркованную около правительственных зданий и массовых мест скопления людей спецтехнику силовиков.Повышенные меры безопасности приняли и на входе в здание пресс-центра ЦИК. Журналистов в отличие от предыдущего дня на оглашение пускали по заранее подготовленным спискам, проверяли содержимое сумок, просили включить технику.Ни в прошлые президентские выборы, ни в прошедшие этой весной парламентские такие меры не принимались.Президентские выборы прошли в <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистане</a> в минувшее воскресенье. Действующий глава республики <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмон</a> победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.
https://ria.ru/20201011/tadzhikistan-1578970865.html
https://ria.ru/20190615/1555597671.html
душанбе
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эмомали рахмон, душанбе, таджикистан, в мире

В Душанбе усилили меры безопасности

09:59 12.10.2020
 
© Sputnik / Амир ИсаевПредвыборные агитационные плакаты в Душанбе
Предвыборные агитационные плакаты в Душанбе - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Sputnik / Амир Исаев
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 12 окт - РИА Новости. Повышенные меры безопасности приняли в столице Таджикистана Душанбе во время оглашения итогов президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
На центральных улицах столицы усилено патрулирование, временно закрыты кафе и рестораны, находящиеся в непосредственной близости от здания, где располагается пресс-центр республиканского ЦИК.
На улицах Душанбе можно заметить припаркованную около правительственных зданий и массовых мест скопления людей спецтехнику силовиков.
Повышенные меры безопасности приняли и на входе в здание пресс-центра ЦИК. Журналистов в отличие от предыдущего дня на оглашение пускали по заранее подготовленным спискам, проверяли содержимое сумок, просили включить технику.
Выборы президента Таджикистана - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 01:00
Процедура выборов президента Таджикистана
Ни в прошлые президентские выборы, ни в прошедшие этой весной парламентские такие меры не принимались.
Президентские выборы прошли в Таджикистане в минувшее воскресенье. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время церемонии приветствия глав делегаций государств, принимающих участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 15.06.2019
15 июня 2019, 14:00
Рахмон назвал важные направления сотрудничества стран-членов СВМДА
 
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Эмомали РахмонДушанбеТаджикистанВ мире
 
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