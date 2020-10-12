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https://ria.ru/20201012/dtp-1579414920.html
Лихач, погибший в ДТП со скорой в Москве, за два года собрал 143 штрафа
Водитель, погибший в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, ездил на 15-летней BMW и за два года собрал 143 штрафа, согласно базе данных ГИБДД. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:37
2020-10-12T14:37
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Водитель, <a href="https://ria.ru/20201011/dtp-1579322801.html" target="_blank">погибший в ДТП</a> на Кутузовском проспекте в Москве, ездил на 15-летней BMW и за два года собрал 143 штрафа, согласно базе данных ГИБДД.Авария на одной из самых оживленных магистралей столицы случилась в воскресенье вечером: один человек – водитель BMW – погиб, еще трое пострадали. Всего в аварии участвовали пять машин, в том числе одна "скорая".Из базы данных ГИБДД следует, что погибший ездил на BMW 530Xi 2005 года сборки (258 лошадиных сил, полный привод, 6,8 секунд до "сотни" без доработок). Машиной он владел два года и три месяца.За время владения BMW он сумел получить 143 штрафа на общую сумму 98 тысяч рублей. Из них пять штрафов на 1250 рублей, на 14.00 мск понедельника, остаются неоплаченными.Кроме этого, на машине стоит запрет на регистрационные действия. В то же время в базе нет данных о том, что машина до этого попадала в ДТП.Большинство штрафов водитель получил за превышение скорости и несоблюдение требований, нарушение разметки и "нарушение требований, предписанных дорожными знаками".Судя по опубликованному в социальных сетях видео, предположительно, с видеорегистратора одного из очевидцев аварии, водитель BMW резко перестроился на разделительную полосу и не смог увернуться от ехавшей навстречу "скорой".Источник РИА Новости в правоохранительных органах, однако, не смог подтвердить, что видео относится именно к вчерашней аварии.
https://ria.ru/20201012/dtp-1579334310.html
Если скорая ехала тоже по разделительной без мигалки то это обоюдка.
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москва
РИА Новости
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москва, происшествия

Лихач, погибший в ДТП со скорой в Москве, за два года собрал 143 штрафа

14:37 12.10.2020
 
© Fotolia / rosastoСпециальный сигнал на крыше полицейского автомобиля
Специальный сигнал на крыше полицейского автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Fotolia / rosasto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Водитель, погибший в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, ездил на 15-летней BMW и за два года собрал 143 штрафа, согласно базе данных ГИБДД.
Авария на одной из самых оживленных магистралей столицы случилась в воскресенье вечером: один человек – водитель BMW – погиб, еще трое пострадали. Всего в аварии участвовали пять машин, в том числе одна "скорая".
Из базы данных ГИБДД следует, что погибший ездил на BMW 530Xi 2005 года сборки (258 лошадиных сил, полный привод, 6,8 секунд до "сотни" без доработок). Машиной он владел два года и три месяца.
За время владения BMW он сумел получить 143 штрафа на общую сумму 98 тысяч рублей. Из них пять штрафов на 1250 рублей, на 14.00 мск понедельника, остаются неоплаченными.
Смертельное ДТП со скорой в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 01:10
Опубликовано видео смертельного ДТП со скорой в центре Москвы
Кроме этого, на машине стоит запрет на регистрационные действия. В то же время в базе нет данных о том, что машина до этого попадала в ДТП.
Большинство штрафов водитель получил за превышение скорости и несоблюдение требований, нарушение разметки и "нарушение требований, предписанных дорожными знаками".
Судя по опубликованному в социальных сетях видео, предположительно, с видеорегистратора одного из очевидцев аварии, водитель BMW резко перестроился на разделительную полосу и не смог увернуться от ехавшей навстречу "скорой".
Источник РИА Новости в правоохранительных органах, однако, не смог подтвердить, что видео относится именно к вчерашней аварии.
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25 февраля, 09:31
 
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