https://ria.ru/20201012/dtp-1579414920.html

Лихач, погибший в ДТП со скорой в Москве, за два года собрал 143 штрафа

Водитель, погибший в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, ездил на 15-летней BMW и за два года собрал 143 штрафа, согласно базе данных ГИБДД. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T14:37

2020-10-12T14:37

2020-10-12T14:37

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147733/91/1477339134_0:160:3000:1848_1400x0_80_0_0_7dcbf72c7d16e68232f9dd8f6bf43123.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Водитель, <a href="https://ria.ru/20201011/dtp-1579322801.html" target="_blank">погибший в ДТП</a> на Кутузовском проспекте в Москве, ездил на 15-летней BMW и за два года собрал 143 штрафа, согласно базе данных ГИБДД.Авария на одной из самых оживленных магистралей столицы случилась в воскресенье вечером: один человек – водитель BMW – погиб, еще трое пострадали. Всего в аварии участвовали пять машин, в том числе одна "скорая".Из базы данных ГИБДД следует, что погибший ездил на BMW 530Xi 2005 года сборки (258 лошадиных сил, полный привод, 6,8 секунд до "сотни" без доработок). Машиной он владел два года и три месяца.За время владения BMW он сумел получить 143 штрафа на общую сумму 98 тысяч рублей. Из них пять штрафов на 1250 рублей, на 14.00 мск понедельника, остаются неоплаченными.Кроме этого, на машине стоит запрет на регистрационные действия. В то же время в базе нет данных о том, что машина до этого попадала в ДТП.Большинство штрафов водитель получил за превышение скорости и несоблюдение требований, нарушение разметки и "нарушение требований, предписанных дорожными знаками".Судя по опубликованному в социальных сетях видео, предположительно, с видеорегистратора одного из очевидцев аварии, водитель BMW резко перестроился на разделительную полосу и не смог увернуться от ехавшей навстречу "скорой".Источник РИА Новости в правоохранительных органах, однако, не смог подтвердить, что видео относится именно к вчерашней аварии.

https://ria.ru/20201012/dtp-1579334310.html

Павел Иванов Если скорая ехала тоже по разделительной без мигалки то это обоюдка. 15

7

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия