https://ria.ru/20201011/dtp-1579322801.html

В ДТП на Кутузовском проспекте погиб один человек

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 11.10.2020

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россия

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.Он уточнил, что на месте работают сотрудники ГИБДД.Помимо этого, источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в ДТП участвовала машина скорой помощи.

https://ria.ru/20201011/dtp-1579240607.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия