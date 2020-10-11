https://ria.ru/20201011/dtp-1579322801.html
В ДТП на Кутузовском проспекте погиб один человек
Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T21:24
2020-10-11T21:24
2020-10-11T22:50
россия
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.Он уточнил, что на месте работают сотрудники ГИБДД.Помимо этого, источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в ДТП участвовала машина скорой помощи.
https://ria.ru/20201011/dtp-1579240607.html
4
россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия