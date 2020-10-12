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В Марий Эл трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
Трое детей пострадали при столкновении школьного автобуса с КамАЗом в Марий Эл, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:47
2020-10-12T11:47
республика марий эл
зеленодольск
йошкар-ола
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Трое детей пострадали при столкновении школьного автобуса с КамАЗом в Марий Эл, сообщает пресс-служба МВД по республике.Дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса произошло в понедельник около 8:05 в <a href="http://ria.ru/location_Medvedevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Медведевском районе</a> Марий Эл на 22-м километре автодороги <a href="http://ria.ru/location_JJoshkar_Ola/" target="_blank" data-auto="true">Йошкар-Ола</a> – <a href="http://ria.ru/location_Zelenodolsk/" target="_blank" data-auto="true">Зеленодольск</a>."По предварительным данным, в результате столкновения автобуса и автомашины КамАЗ пострадали трое детей. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и специальные службы, выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
зеленодольск
йошкар-ола
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республика марий эл, зеленодольск, йошкар-ола, происшествия

В Марий Эл трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

11:47 12.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Трое детей пострадали при столкновении школьного автобуса с КамАЗом в Марий Эл, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса произошло в понедельник около 8:05 в Медведевском районе Марий Эл на 22-м километре автодороги Йошкар-ОлаЗеленодольск.
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"По предварительным данным, в результате столкновения автобуса и автомашины КамАЗ пострадали трое детей. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и специальные службы, выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
 
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Республика Марий ЭлЗеленодольскЙошкар-ОлаПроисшествия
 
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