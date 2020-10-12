https://ria.ru/20201012/dtp-1579378669.html

В Марий Эл трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

Трое детей пострадали при столкновении школьного автобуса с КамАЗом в Марий Эл, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T11:47

2020-10-12T11:47

2020-10-12T11:47

республика марий эл

зеленодольск

йошкар-ола

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Трое детей пострадали при столкновении школьного автобуса с КамАЗом в Марий Эл, сообщает пресс-служба МВД по республике.Дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса произошло в понедельник около 8:05 в <a href="http://ria.ru/location_Medvedevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Медведевском районе</a> Марий Эл на 22-м километре автодороги <a href="http://ria.ru/location_JJoshkar_Ola/" target="_blank" data-auto="true">Йошкар-Ола</a> – <a href="http://ria.ru/location_Zelenodolsk/" target="_blank" data-auto="true">Зеленодольск</a>."По предварительным данным, в результате столкновения автобуса и автомашины КамАЗ пострадали трое детей. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и специальные службы, выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

зеленодольск

йошкар-ола

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика марий эл, зеленодольск, йошкар-ола, происшествия