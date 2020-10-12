https://ria.ru/20201012/dodon-1579356518.html

Додон оценил вероятность "майданов" в Молдавии после выборов

Дестабилизация ситуации и "майданы" в Молдавии после выборов невозможны без влияния геополитических игроков, заявил в интервью РИА Новости баллотирующийся на... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:06

2020-10-12T10:06

2020-10-12T11:05

майя санду

игорь додон

евросоюз

молдавия

сша

в мире

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<strong>КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Дестабилизация ситуации и "майданы" в <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> после выборов невозможны без влияния геополитических игроков, заявил в интервью РИА Новости баллотирующийся на второй срок президент <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a>.По словам президента, больших геополитических игроков, которые могли бы оказать влияние на Молдавию, существует всего три – это Россия, Евросоюз и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Он также полагает, что Евросоюз не заинтересован в дестабилизации обстановки прямо у своей границы, а власти США сейчас сами проходят через избирательный процесс. Додон полагает, что попытки протестов после выборов все же будут, однако руководство страны сумеет с ними справиться.Жители Молдавии могут отказаться от участия в протестах после выборов из-за страха перед пандемией коронавируса, заявил Игорь Додон.Президент отмечает, что знает потенциал всех своих конкурентов, и считает, что они не способны организовать действительно массовый протест даже в нормальных условиях. При этом Партия социалистов, которая поддерживает Додона, может собрать 30-40 тысяч человек.Президентские выборы в Молдавии запланированы на 1 ноября. ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов, в том числе действующего президента Додона и экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Sandu/" target="_blank" data-auto="true">Майю Санду</a>. Согласно опросам, они являются основными претендентами на победу.<strong><a href="https://ria.ru/20201012/dodon-1579106076.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Игоря Додона >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/moldaviya-1578218497.html

https://ria.ru/20200924/moldaviya-1577694971.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, игорь додон, евросоюз, молдавия, сша, в мире