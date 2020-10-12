Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201012/dodon-1579356518.html
Додон оценил вероятность "майданов" в Молдавии после выборов
Дестабилизация ситуации и "майданы" в Молдавии после выборов невозможны без влияния геополитических игроков, заявил в интервью РИА Новости баллотирующийся на... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:06
2020-10-12T11:05
майя санду
игорь додон
евросоюз
молдавия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156293/63/1562936347_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_62c3d5bd61142b0aaf7661f15ab8ec81.jpg
<strong>КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Дестабилизация ситуации и "майданы" в <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> после выборов невозможны без влияния геополитических игроков, заявил в интервью РИА Новости баллотирующийся на второй срок президент <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a>.По словам президента, больших геополитических игроков, которые могли бы оказать влияние на Молдавию, существует всего три – это Россия, Евросоюз и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Он также полагает, что Евросоюз не заинтересован в дестабилизации обстановки прямо у своей границы, а власти США сейчас сами проходят через избирательный процесс. Додон полагает, что попытки протестов после выборов все же будут, однако руководство страны сумеет с ними справиться.Жители Молдавии могут отказаться от участия в протестах после выборов из-за страха перед пандемией коронавируса, заявил Игорь Додон.Президент отмечает, что знает потенциал всех своих конкурентов, и считает, что они не способны организовать действительно массовый протест даже в нормальных условиях. При этом Партия социалистов, которая поддерживает Додона, может собрать 30-40 тысяч человек.Президентские выборы в Молдавии запланированы на 1 ноября. ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов, в том числе действующего президента Додона и экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Sandu/" target="_blank" data-auto="true">Майю Санду</a>. Согласно опросам, они являются основными претендентами на победу.<strong><a href="https://ria.ru/20201012/dodon-1579106076.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Игоря Додона &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/moldaviya-1578218497.html
https://ria.ru/20200924/moldaviya-1577694971.html
молдавия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156293/63/1562936347_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_752390559a225c2a8cdad823ee7c06bc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майя санду, игорь додон, евросоюз, молдавия, сша, в мире

Додон оценил вероятность "майданов" в Молдавии после выборов

10:06 12.10.2020 (обновлено: 11:05 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости. Дестабилизация ситуации и "майданы" в Молдавии после выборов невозможны без влияния геополитических игроков, заявил в интервью РИА Новости баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон.
"У нас нет того протестного потенциала, что есть в Белоруссии, если его не приведут из-за рубежа, то он и не появится. Я не верю в дестабилизацию и в "майданы" без геополитической поддержки внешнего игрока. В противном случае при сильной власти в стране любая попытка дестабилизировать ситуацию ни к чему не приведет", - заявил Додон.
Автомобиль скорой помощи в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 13:08
Бьет антирекорды. Коронавирус в Молдавии не хочет отступать
По словам президента, больших геополитических игроков, которые могли бы оказать влияние на Молдавию, существует всего три – это Россия, Евросоюз и США.
"Я уверен, что России дестабилизация здесь не нужна, она никогда не хотела дестабилизации вокруг своих границ и периметров. Если учесть еще и Приднестровье, то у РФ интересов в дестабилизации обстановки в Молдавии нет", - отметил президент.
Он также полагает, что Евросоюз не заинтересован в дестабилизации обстановки прямо у своей границы, а власти США сейчас сами проходят через избирательный процесс. Додон полагает, что попытки протестов после выборов все же будут, однако руководство страны сумеет с ними справиться.
Жители Молдавии могут отказаться от участия в протестах после выборов из-за страха перед пандемией коронавируса, заявил Игорь Додон.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 11:02
Около 40% граждан Молдавии хотят присоединения к ЕАЭС, показал опрос
"Я думаю, что ситуация с пандемией будет ухудшаться, это объективно, мы это наблюдаем и в Молдавии, и в других странах мира. Мне кажется, что из-за этого люди массово на протесты не выйдут,.. пандемия внесет свою лепту, люди будут бояться собираться", - сказал Додон.
Президент отмечает, что знает потенциал всех своих конкурентов, и считает, что они не способны организовать действительно массовый протест даже в нормальных условиях. При этом Партия социалистов, которая поддерживает Додона, может собрать 30-40 тысяч человек.
Президентские выборы в Молдавии запланированы на 1 ноября. ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов, в том числе действующего президента Додона и экс-премьера Майю Санду. Согласно опросам, они являются основными претендентами на победу.
Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
 
Обсудить0
Майя СандуИгорь ДодонЕвросоюзМолдавияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния