Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201012/bondarchuk-1579438651.html
Константин Богомолов ищет жену в сериале "Псих" Федора Бондарчука
На YouTube-канале more.tv появился трейлер сериала "Псих" Федора Бондарчука. У главного героя пропала жена, но он верит, что сможет ее найти. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:12
2020-10-12T17:12
культура
кино и сериалы
новости культуры
паулина андреева
анна чиповская
игорь верник
константин богомолов
олег меньшиков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579436806_579:0:2442:1048_1400x0_80_0_0_1a3a25a631783a1e2541a8ebd72ffb1e.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале more.tv <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2iQEhU5qHFA&amp;feature=emb_title" target="_blank">появился</a> трейлер сериала "Псих" Федора Бондарчука. У главного героя пропала жена, но он верит, что сможет ее найти.Для режиссера это первый сериал, для его жены актрисы Паулины Андреевой – первая крупная работа в качестве сценариста, для худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова — первая главная роль в кино.Сериал об успешном психотерапевте Олеге (Константин Богомолов), принимающем в своем офисе клиентов из Центрального округа Москвы. Однако ему самому не помешала бы помощь: в 40 лет он живет с мамой, а таблетки и алкоголь стали для него привычным допингом. Все началось год назад, когда пропала его жена… В сериале также заняты Елена Лядова, Роза Хайруллина, Олег Меньшиков, Анна Чиповская, Евгения Громова, Игорь Верник, Владимир Симонов, Александр Горчилин и другие актеры. Премьера восьмисерийного проекта состоится 5 ноября 2020 года на more.tv.
https://ria.ru/20200414/1570047155.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579436806_812:0:2209:1048_1400x0_80_0_0_3da066f5a68d48a48512a0560eb057b6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, паулина андреева, анна чиповская, игорь верник, константин богомолов, олег меньшиков, москва

Константин Богомолов ищет жену в сериале "Псих" Федора Бондарчука

17:12 12.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. На YouTube-канале more.tv появился трейлер сериала "Псих" Федора Бондарчука. У главного героя пропала жена, но он верит, что сможет ее найти.
Для режиссера это первый сериал, для его жены актрисы Паулины Андреевой – первая крупная работа в качестве сценариста, для худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова — первая главная роль в кино.
Сериал об успешном психотерапевте Олеге (Константин Богомолов), принимающем в своем офисе клиентов из Центрального округа Москвы. Однако ему самому не помешала бы помощь: в 40 лет он живет с мамой, а таблетки и алкоголь стали для него привычным допингом. Все началось год назад, когда пропала его жена…
В сериале также заняты Елена Лядова, Роза Хайруллина, Олег Меньшиков, Анна Чиповская, Евгения Громова, Игорь Верник, Владимир Симонов, Александр Горчилин и другие актеры.
Премьера восьмисерийного проекта состоится 5 ноября 2020 года на more.tv.
Художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 14.04.2020
14 апреля, 19:06Культура
Константин Богомолов запустил онлайн-проект "Коронный выход"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыПаулина АндрееваАнна ЧиповскаяИгорь ВерникКонстантин БогомоловОлег МеньшиковМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния