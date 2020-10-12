https://ria.ru/20201012/bondarchuk-1579438651.html

Константин Богомолов ищет жену в сериале "Псих" Федора Бондарчука

На YouTube-канале more.tv появился трейлер сериала "Псих" Федора Бондарчука. У главного героя пропала жена, но он верит, что сможет ее найти. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:12

2020-10-12T17:12

2020-10-12T17:12

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале more.tv <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2iQEhU5qHFA&feature=emb_title" target="_blank">появился</a> трейлер сериала "Псих" Федора Бондарчука. У главного героя пропала жена, но он верит, что сможет ее найти.Для режиссера это первый сериал, для его жены актрисы Паулины Андреевой – первая крупная работа в качестве сценариста, для худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова — первая главная роль в кино.Сериал об успешном психотерапевте Олеге (Константин Богомолов), принимающем в своем офисе клиентов из Центрального округа Москвы. Однако ему самому не помешала бы помощь: в 40 лет он живет с мамой, а таблетки и алкоголь стали для него привычным допингом. Все началось год назад, когда пропала его жена… В сериале также заняты Елена Лядова, Роза Хайруллина, Олег Меньшиков, Анна Чиповская, Евгения Громова, Игорь Верник, Владимир Симонов, Александр Горчилин и другие актеры. Премьера восьмисерийного проекта состоится 5 ноября 2020 года на more.tv.

https://ria.ru/20200414/1570047155.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, паулина андреева, анна чиповская, игорь верник, константин богомолов, олег меньшиков, москва