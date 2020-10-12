https://ria.ru/20201012/bondarchuk-1579438651.html
Константин Богомолов ищет жену в сериале "Псих" Федора Бондарчука
На YouTube-канале more.tv появился трейлер сериала "Псих" Федора Бондарчука. У главного героя пропала жена, но он верит, что сможет ее найти. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:12
2020-10-12T17:12
2020-10-12T17:12
культура
кино и сериалы
новости культуры
паулина андреева
анна чиповская
игорь верник
константин богомолов
олег меньшиков
москва
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале more.tv <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2iQEhU5qHFA&feature=emb_title" target="_blank">появился</a> трейлер сериала "Псих" Федора Бондарчука. У главного героя пропала жена, но он верит, что сможет ее найти.Для режиссера это первый сериал, для его жены актрисы Паулины Андреевой – первая крупная работа в качестве сценариста, для худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова — первая главная роль в кино.Сериал об успешном психотерапевте Олеге (Константин Богомолов), принимающем в своем офисе клиентов из Центрального округа Москвы. Однако ему самому не помешала бы помощь: в 40 лет он живет с мамой, а таблетки и алкоголь стали для него привычным допингом. Все началось год назад, когда пропала его жена… В сериале также заняты Елена Лядова, Роза Хайруллина, Олег Меньшиков, Анна Чиповская, Евгения Громова, Игорь Верник, Владимир Симонов, Александр Горчилин и другие актеры. Премьера восьмисерийного проекта состоится 5 ноября 2020 года на more.tv.
https://ria.ru/20200414/1570047155.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, паулина андреева, анна чиповская, игорь верник, константин богомолов, олег меньшиков, москва
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости
. На YouTube-канале more.tv появился
трейлер сериала "Псих" Федора Бондарчука. У главного героя пропала жена, но он верит, что сможет ее найти.
Для режиссера это первый сериал, для его жены актрисы Паулины Андреевой – первая крупная работа в качестве сценариста, для худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова — первая главная роль в кино.
Сериал об успешном психотерапевте Олеге (Константин Богомолов), принимающем в своем офисе клиентов из Центрального округа Москвы. Однако ему самому не помешала бы помощь: в 40 лет он живет с мамой, а таблетки и алкоголь стали для него привычным допингом. Все началось год назад, когда пропала его жена…
В сериале также заняты Елена Лядова, Роза Хайруллина, Олег Меньшиков, Анна Чиповская, Евгения Громова, Игорь Верник, Владимир Симонов, Александр Горчилин и другие актеры.
Премьера восьмисерийного проекта состоится 5 ноября 2020 года на more.tv.