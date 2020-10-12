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https://ria.ru/20201012/argentina-1579367459.html
В Аргентине продлили введенные из-за коронавируса ограничения
Власти Аргентины продлили ограничения, введенные из-за Covid-19, еще на две недели — до 25 октября, сообщили в администрации президента. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:14
2020-10-12T11:14
туризм
коронавирус covid-19
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туристы
новости - туризм
аргентина
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт — РИА Новости.</strong> Власти Аргентины продлили ограничения, введенные из-за Covid-19, еще на две недели — до 25 октября, сообщили в администрации президента.Власти разрешили людям во всех регионах страны собираться группами до десяти человек на свежем воздухе, соблюдая при этом социальную дистанцию и находясь в маске.Массовые культурные и религиозные мероприятия, а также встречи в закрытых помещениях по-прежнему не разрешаются.Под запретом останутся поездки между городами и за рубеж, туризм, посещение театров и кино.В Аргентине зарегистрировано 894 206 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 721 380 пациентов, скончались 23 868 человек.
https://ria.ru/20201011/eda-1578860411.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, аргентина

В Аргентине продлили введенные из-за коронавируса ограничения

11:14 12.10.2020
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт — РИА Новости. Власти Аргентины продлили ограничения, введенные из-за Covid-19, еще на две недели — до 25 октября, сообщили в администрации президента.
"Правительство продлило соблюдение социальной дистанции и режим обязательной изоляции до 25 октября из-за чрезвычайной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса", — говорится в заявлении.
Власти разрешили людям во всех регионах страны собираться группами до десяти человек на свежем воздухе, соблюдая при этом социальную дистанцию и находясь в маске.
Массовые культурные и религиозные мероприятия, а также встречи в закрытых помещениях по-прежнему не разрешаются.
Под запретом останутся поездки между городами и за рубеж, туризм, посещение театров и кино.
В Аргентине зарегистрировано 894 206 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 721 380 пациентов, скончались 23 868 человек.
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