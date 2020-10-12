https://ria.ru/20201012/argentina-1579367459.html

В Аргентине продлили введенные из-за коронавируса ограничения

Власти Аргентины продлили ограничения, введенные из-за Covid-19, еще на две недели — до 25 октября, сообщили в администрации президента. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T11:14

2020-10-12T11:14

2020-10-12T11:14

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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт — РИА Новости.</strong> Власти Аргентины продлили ограничения, введенные из-за Covid-19, еще на две недели — до 25 октября, сообщили в администрации президента.Власти разрешили людям во всех регионах страны собираться группами до десяти человек на свежем воздухе, соблюдая при этом социальную дистанцию и находясь в маске.Массовые культурные и религиозные мероприятия, а также встречи в закрытых помещениях по-прежнему не разрешаются.Под запретом останутся поездки между городами и за рубеж, туризм, посещение театров и кино.В Аргентине зарегистрировано 894 206 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 721 380 пациентов, скончались 23 868 человек.

https://ria.ru/20201011/eda-1578860411.html

аргентина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, аргентина