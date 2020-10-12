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https://ria.ru/20201012/antitela-1579358689.html
Сибирские ученые подтвердили эффективность антител к COVID-19 на хомяках
Ученые Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН, первыми в России получившие нейтрализующие коронавирус антитела, подтвердили их... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:22
2020-10-12T10:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
российская академия наук
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<strong>НОВОСИБИРСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Ученые Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, первыми в России получившие нейтрализующие коронавирус антитела, подтвердили их эффективность на животных, сообщает в понедельник издание СО РАН "<a href="http://www.sbras.info/" target="_blank">Наука в Сибири</a>".В июле сообщалось, что сотрудники лаборатории иммуногенетики ИМКБ СО РАН получили панель моноклональных антител человека, нейтрализующих вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. Для этого были использованы образцы крови переболевших коронавирусом доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов. Полученные антитела способны предотвращать проникновение вируса в клетку.В качестве модельного животного был выбран восприимчивый к коронавирусу сирийский хомячок. Ученые исследовали как терапевтический (когда антитела вводятся после заражения), так и профилактический эффект (до инфицирования). Исследователи обнаружили, что при профилактическом введении антитела вирус в легких у опытных животных не выявляется. При терапевтическом применении у четырех из шести животных вирус не был обнаружен, у двух — количество на грани выявления."В данный момент это единственный в России продукт, который может стать реальным средством терапии коронавирусной инфекции, хоть и недешевым. Американские компании Eli Lilly и Regeneron Pharmaceuticals совсем недавно завершили серию клинических испытаний аналогичных моноклональных антител, которые показали хорошие результаты", - сообщает издание со ссылкой на руководителя лаборатории иммуногенетики ИМКБ СО РАН Александра Таранина.Он также отметил, что исследователи могли бы значительно ускорить свою работу при финансовой поддержке государства.Ученые отмечают, что теперь нужно масштабировать наработку выбранных для клинического применения антител и начать токсикологические и клинические испытания.
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579240412.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/kovid-1578770680.html
https://ria.ru/20201005/maski-1578323080.html
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коронавирус в россии, российская академия наук

Сибирские ученые подтвердили эффективность антител к COVID-19 на хомяках

10:22 12.10.2020
 
© Depositphotos / alexkalashnikovХомяк
Хомяк - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Depositphotos / alexkalashnikov
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НОВОСИБИРСК, 12 окт – РИА Новости. Ученые Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН, первыми в России получившие нейтрализующие коронавирус антитела, подтвердили их эффективность на животных, сообщает в понедельник издание СО РАН "Наука в Сибири".
В июле сообщалось, что сотрудники лаборатории иммуногенетики ИМКБ СО РАН получили панель моноклональных антител человека, нейтрализующих вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. Для этого были использованы образцы крови переболевших коронавирусом доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов. Полученные антитела способны предотвращать проникновение вируса в клетку.
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"Теперь их (антител) свойства проверили на хомячках с применением настоящего патогена. Введенные здоровому животному антитела препятствуют заражению, а больному помогают быстро выздороветь", - говорится в сообщении.
В качестве модельного животного был выбран восприимчивый к коронавирусу сирийский хомячок. Ученые исследовали как терапевтический (когда антитела вводятся после заражения), так и профилактический эффект (до инфицирования). Исследователи обнаружили, что при профилактическом введении антитела вирус в легких у опытных животных не выявляется. При терапевтическом применении у четырех из шести животных вирус не был обнаружен, у двух — количество на грани выявления.
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"В данный момент это единственный в России продукт, который может стать реальным средством терапии коронавирусной инфекции, хоть и недешевым. Американские компании Eli Lilly и Regeneron Pharmaceuticals совсем недавно завершили серию клинических испытаний аналогичных моноклональных антител, которые показали хорошие результаты", - сообщает издание со ссылкой на руководителя лаборатории иммуногенетики ИМКБ СО РАН Александра Таранина.
Он также отметил, что исследователи могли бы значительно ускорить свою работу при финансовой поддержке государства.
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Ученые отмечают, что теперь нужно масштабировать наработку выбранных для клинического применения антител и начать токсикологические и клинические испытания.
"Мы могли бы создать клеточные продуценты антител, но в институте нет технологической базы для их промышленного производства. Тем не менее, в России имеются фармацевтические компании, обладающие необходимыми мощностями, и я надеюсь, что какая-то из них возьмется за эту работу. Однако очевидно, что дальнейшее развитие вряд ли будет возможным без четкой государственной позиции", - сказал Таранин.
 
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