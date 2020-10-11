https://ria.ru/20201011/zakharova-1579295132.html

Захарова о переговорах по Карабаху: "Россия не играет чувствами народов"

Россия не позволяет себе играть на чувствах народов и стран и не занимается пустой риторикой при обсуждении урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T17:12

2020-10-11T17:12

2020-10-11T17:15

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мария захарова

нагорный карабах

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 окт — РИА Новости.</strong> Россия не позволяет себе играть на чувствах народов и стран и не занимается пустой риторикой при обсуждении урегулирования конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Она отметила, что на протяжении длительного времени Россия не позволяла себе никаких оценочных суждений относительно конфликта между <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

ludmila emaletdinova Я ничего не поняла. что она сказала. 23

Stas Dremov Почему она еще не в посольстве РФ в Зимбабве?? 17

13

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: улицы Степанкерта накануне гуманитарного перемирия Кадры из Степанакерта, которые были сняты в субботу за несколько часов до вступления в действие перемирия между Баку и Ереваном. На кадрах видны пораженные пулями и осколками гранат автомобили, на каркасе некоторых из них от боевых действий остались вмятины. На стенах зданий также видны отверстия от пуль, стекла в домах полностью или частично разрушены. Улицы города остаются небезопасными для местных жителей и детей из-за неразорвавшихся боевых снарядов. 2020-10-11T17:12 true PT1M32S

Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы. 2020-10-11T17:12 true PT0M52S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире