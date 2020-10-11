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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/zakharova-1579295132.html
Захарова о переговорах по Карабаху: "Россия не играет чувствами народов"
Россия не позволяет себе играть на чувствах народов и стран и не занимается пустой риторикой при обсуждении урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T17:12
2020-10-11T17:15
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
мария захарова
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 окт — РИА Новости.</strong> Россия не позволяет себе играть на чувствах народов и стран и не занимается пустой риторикой при обсуждении урегулирования конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Она отметила, что на протяжении длительного времени Россия не позволяла себе никаких оценочных суждений относительно конфликта между <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
Я ничего не поняла. что она сказала.
23
Почему она еще не в посольстве РФ в Зимбабве??
17
13
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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Нагорный Карабах: улицы Степанкерта накануне гуманитарного перемирия
Кадры из Степанакерта, которые были сняты в субботу за несколько часов до вступления в действие перемирия между Баку и Ереваном. На кадрах видны пораженные пулями и осколками гранат автомобили, на каркасе некоторых из них от боевых действий остались вмятины. На стенах зданий также видны отверстия от пуль, стекла в домах полностью или частично разрушены. Улицы города остаются небезопасными для местных жителей и детей из-за неразорвавшихся боевых снарядов.
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Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе
Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы.
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мария захарова, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Захарова о переговорах по Карабаху: "Россия не играет чувствами народов"

17:12 11.10.2020 (обновлено: 17:15 11.10.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 окт — РИА Новости. Россия не позволяет себе играть на чувствах народов и стран и не занимается пустой риторикой при обсуждении урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В отличие от многих других, кто позволяет себе и агрессивную риторику, и миротворческие намерения проявляет, кстати, говорят, в данном случае Запад проявил себя очень неплохо, призывая к миру, во-первых, (Россия) не позволяет себе играть на чувствах народов, стран и государств. Во-вторых, никогда не занимается пустой риторикой, в том числе, может быть, даже миролюбивой, но пустой", - сказала Захарова в эфире канала "Россия 1".

Она отметила, что на протяжении длительного времени Россия не позволяла себе никаких оценочных суждений относительно конфликта между Азербайджаном и Арменией.

"А в-третьих, (Россия) действительно предъявила результат на основе дипломатических усилий… Работа, которая велась до переговоров в особняке МИД и которая сейчас ведется, она, естественно, базируется на нашем межведомственном взаимодействии", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
У России нет выбора на постсоветском пространстве
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМария ЗахароваНагорный КарабахМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Нагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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