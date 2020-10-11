Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201011/vybory-1579309789.html
В Таджикистане завершились президентские выборы
Выборы президента Таджикистана в воскресенье успешно завершились, итоговые результаты объявят в понедельник, заявил председатель республиканского Центризбиркома РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T19:13
2020-10-11T22:38
эмомали рахмон
таджикистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579295832_0:0:2366:1332_1400x0_80_0_0_f632c34601466cc196bc591543f2b266.jpg
<strong>ДУШАНБЕ, 11 окт — РИА Новости.</strong> Выборы президента <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a> в воскресенье успешно завершились, итоговые результаты объявят в понедельник, заявил председатель республиканского Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.По его словам, итоги выборов огласят около 10:00 (08:00 мск) в понедельник.По последним данным, явка на президентских выборах составила более 70 процентов. Эти данные неокончательные.За пост президента боролись пять кандидатов, все они — лидеры политических сил: действующий президент <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмон</a> (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.
https://ria.ru/20201011/rakhmon-1579086838.html
https://ria.ru/20201011/tadzhikistan-1578970865.html
Как может быть явка 70%, если 60 % населения Таджикистана работают в России. Здесь они не голосовали.
10
10
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579295832_45:0:2216:1628_1400x0_80_0_0_43a1d2a698d7071fcbf0e994c38b400d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эмомали рахмон, таджикистан, в мире

В Таджикистане завершились президентские выборы

19:13 11.10.2020 (обновлено: 22:38 11.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛюди участвуют в выборах президента Таджикистана на избирательном участке в Душанбе
Люди участвуют в выборах президента Таджикистана на избирательном участке в Душанбе - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 11 окт — РИА Новости. Выборы президента Таджикистана в воскресенье успешно завершились, итоговые результаты объявят в понедельник, заявил председатель республиканского Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.

"Выборы прошли свободно и демократично, в соответствии с законами Республики Таджикистан, при высокой активности граждан. Жалоб и нарушений зарегистрировано не было", — сказал Худоерзода журналистам.

По его словам, итоги выборов огласят около 10:00 (08:00 мск) в понедельник.
По последним данным, явка на президентских выборах составила более 70 процентов. Эти данные неокончательные.
Избирательный участок в Душанбе, где проходит голосование на выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 08:00
На очереди — Таджикистан. Кто придет на смену Рахмону
За пост президента боролись пять кандидатов, все они — лидеры политических сил: действующий президент Эмомали Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).
Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.
Выборы президента Таджикистана - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 01:00
Процедура выборов президента Таджикистана
 
Обсудить10
Эмомали РахмонТаджикистанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Опубликовано видео смертельного ДТП со скорой в центре Москвы
01:07Вильфанд сообщил о продолжении бархатного сезона на южных морях России
00:54Эксперт ожидает расширения санкций ЕС против Белоруссии
00:40В Гидрометцентре сообщили о "чуде" в европейской части России
00:36Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС
00:30В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке
00:22Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду
00:18Стало известно, кто может купить больше всего дизтоплива на зарплату
00:12Работодатели в Москве будут передавать сведения о сотрудниках на удаленке
23:43Попова рассказала, кому подойдет вакцина "Вектора" от коронавируса
23:29Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
23:17В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии
23:14Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
23:10Экс-президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске
23:05В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
22:53Баку обвинил Ереван в обстреле военных, собиравших тела погибших
22:49Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и экранах смартфонов
22:48Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу
22:29В Карабахе заявили о новых взрывах в Степанакерте
22:12В Армении рассказали, почему не состоялся обмен пленными в Карабахе
Лента новостейМолния