https://ria.ru/20201011/vybory-1579309789.html

В Таджикистане завершились президентские выборы

Выборы президента Таджикистана в воскресенье успешно завершились, итоговые результаты объявят в понедельник, заявил председатель республиканского Центризбиркома РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T19:13

2020-10-11T19:13

2020-10-11T22:38

эмомали рахмон

таджикистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579295832_0:0:2366:1332_1400x0_80_0_0_f632c34601466cc196bc591543f2b266.jpg

<strong>ДУШАНБЕ, 11 окт — РИА Новости.</strong> Выборы президента <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a> в воскресенье успешно завершились, итоговые результаты объявят в понедельник, заявил председатель республиканского Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.По его словам, итоги выборов огласят около 10:00 (08:00 мск) в понедельник.По последним данным, явка на президентских выборах составила более 70 процентов. Эти данные неокончательные.За пост президента боролись пять кандидатов, все они — лидеры политических сил: действующий президент <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмон</a> (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.

https://ria.ru/20201011/rakhmon-1579086838.html

https://ria.ru/20201011/tadzhikistan-1578970865.html

Кирилл Дмитриев Как может быть явка 70%, если 60 % населения Таджикистана работают в России. Здесь они не голосовали. 10

10

таджикистан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмомали рахмон, таджикистан, в мире