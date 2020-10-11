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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/vooruzhenie-1579318800.html
В Карабахе обвинили Азербайджан в применении запрещенного вооружения
Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян представил в воскресенье в ходе брифинга фрагменты беспилотника, бомбы и... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T20:41
2020-10-11T21:37
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 11 окт – РИА Новости.</strong> Защитник прав человека непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> Артак Бегларян представил в воскресенье в ходе брифинга фрагменты беспилотника, бомбы и ракет, которые, по его словам, были применены азербайджанскими ВС против мирного населения Карабаха."Азербайджанские ВС широко применяют кассетное вооружение – снаряды, ракеты, бомбы, в том числе против гражданского", - сказал Бегларян. На брифинге Омбудсмен показал фрагменты 300-миллиметровой израильской ракеты, которая, по его словам, упала в центре <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a>, части беспилотника, фугасную бомбу, кассетный снаряд также израильского производства.Бегларян заявил, что против гражданского населения применяются "Смерчи", турецкие и израильские беспилотные летательные аппараты.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
две недели одни обвинения и ни единого доказательства. как про сбитые сушки и ф16. низкое вранье на самом высоком уровне. если глава государства не отвечает за базар, чего ждать от вот этих вот.
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе
Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы.
2020-10-11T20:41
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Нагорный Карабах: улицы Степанкерта накануне гуманитарного перемирия
Кадры из Степанакерта, которые были сняты в субботу за несколько часов до вступления в действие перемирия между Баку и Ереваном. На кадрах видны пораженные пулями и осколками гранат автомобили, на каркасе некоторых из них от боевых действий остались вмятины. На стенах зданий также видны отверстия от пуль, стекла в домах полностью или частично разрушены. Улицы города остаются небезопасными для местных жителей и детей из-за неразорвавшихся боевых снарядов.
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обсе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе обвинили Азербайджан в применении запрещенного вооружения

20:41 11.10.2020 (обновлено: 21:37 11.10.2020)
 
© Фото : NKR InfoCenter / НКР ИнфоЦентрЗащитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян представил в ходе брифинга фрагменты беспилотника, бомбы и ракет, которые, по его словам, были применены азербайджанскими ВС против мирного населения Карабах
Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян представил в ходе брифинга фрагменты беспилотника, бомбы и ракет, которые, по его словам, были применены азербайджанскими ВС против мирного населения Карабах - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : NKR InfoCenter / НКР ИнфоЦентр
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 окт – РИА Новости. Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян представил в воскресенье в ходе брифинга фрагменты беспилотника, бомбы и ракет, которые, по его словам, были применены азербайджанскими ВС против мирного населения Карабаха.
"Азербайджанские ВС широко применяют кассетное вооружение – снаряды, ракеты, бомбы, в том числе против гражданского", - сказал Бегларян. На брифинге Омбудсмен показал фрагменты 300-миллиметровой израильской ракеты, которая, по его словам, упала в центре Степанакерта, части беспилотника, фугасную бомбу, кассетный снаряд также израильского производства.
Бегларян заявил, что против гражданского населения применяются "Смерчи", турецкие и израильские беспилотные летательные аппараты.

"Все это доказывает, что Азербайджан применяет запрещенное вооружение, запрещенными методами, на запрещенных участках. В результате есть многочисленные погибшие и раненые", - сказал Омбудсмен. Он сообщил, что в результате боевых действий в Степанакерте и других населенных пунктах есть тысячи неразорвавшихся снарядов, которые долгие годы будут угрожать мирным жителям, главным образом детям. "Я сам в 1995 году, когда мне было шесть лет, пострадал от взрыва мины, потерял зрение", - сказал омбудсмен.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
У России нет выбора на постсоветском пространстве
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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