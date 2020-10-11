https://ria.ru/20201011/vooruzhenie-1579318800.html

В Карабахе обвинили Азербайджан в применении запрещенного вооружения

Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян представил в воскресенье в ходе брифинга фрагменты беспилотника, бомбы и... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T20:41

2020-10-11T20:41

2020-10-11T21:37

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 11 окт – РИА Новости.</strong> Защитник прав человека непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> Артак Бегларян представил в воскресенье в ходе брифинга фрагменты беспилотника, бомбы и ракет, которые, по его словам, были применены азербайджанскими ВС против мирного населения Карабаха."Азербайджанские ВС широко применяют кассетное вооружение – снаряды, ракеты, бомбы, в том числе против гражданского", - сказал Бегларян. На брифинге Омбудсмен показал фрагменты 300-миллиметровой израильской ракеты, которая, по его словам, упала в центре <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a>, части беспилотника, фугасную бомбу, кассетный снаряд также израильского производства.Бегларян заявил, что против гражданского населения применяются "Смерчи", турецкие и израильские беспилотные летательные аппараты.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

Иван Медведев две недели одни обвинения и ни единого доказательства. как про сбитые сушки и ф16. низкое вранье на самом высоком уровне. если глава государства не отвечает за базар, чего ждать от вот этих вот. 11

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы. 2020-10-11T20:41 true PT0M52S

Нагорный Карабах: улицы Степанкерта накануне гуманитарного перемирия Кадры из Степанакерта, которые были сняты в субботу за несколько часов до вступления в действие перемирия между Баку и Ереваном. На кадрах видны пораженные пулями и осколками гранат автомобили, на каркасе некоторых из них от боевых действий остались вмятины. На стенах зданий также видны отверстия от пуль, стекла в домах полностью или частично разрушены. Улицы города остаются небезопасными для местных жителей и детей из-за неразорвавшихся боевых снарядов. 2020-10-11T20:41 true PT1M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире