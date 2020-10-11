В Карабахе обвинили Азербайджан в применении запрещенного вооружения
20:41 11.10.2020 (обновлено: 21:37 11.10.2020)
© Фото : NKR InfoCenter / НКР ИнфоЦентрЗащитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян представил в ходе брифинга фрагменты беспилотника, бомбы и ракет, которые, по его словам, были применены азербайджанскими ВС против мирного населения Карабах
ЕРЕВАН, 11 окт – РИА Новости. Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян представил в воскресенье в ходе брифинга фрагменты беспилотника, бомбы и ракет, которые, по его словам, были применены азербайджанскими ВС против мирного населения Карабаха.
"Азербайджанские ВС широко применяют кассетное вооружение – снаряды, ракеты, бомбы, в том числе против гражданского", - сказал Бегларян. На брифинге Омбудсмен показал фрагменты 300-миллиметровой израильской ракеты, которая, по его словам, упала в центре Степанакерта, части беспилотника, фугасную бомбу, кассетный снаряд также израильского производства.
Бегларян заявил, что против гражданского населения применяются "Смерчи", турецкие и израильские беспилотные летательные аппараты.
"Все это доказывает, что Азербайджан применяет запрещенное вооружение, запрещенными методами, на запрещенных участках. В результате есть многочисленные погибшие и раненые", - сказал Омбудсмен. Он сообщил, что в результате боевых действий в Степанакерте и других населенных пунктах есть тысячи неразорвавшихся снарядов, которые долгие годы будут угрожать мирным жителям, главным образом детям. "Я сам в 1995 году, когда мне было шесть лет, пострадал от взрыва мины, потерял зрение", - сказал омбудсмен.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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