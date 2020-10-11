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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/volna-1579273291.html
Вирусолог заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России
Рост заболеваемости россиян COVID-19 стал логичным продолжением летней эпидемии. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил руководитель отдела НИИ РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T13:48
2020-10-11T13:48
распространение нового коронавируса
александр бутенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
здоровье
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Рост заболеваемости россиян COVID-19 стал логичным продолжением летней эпидемии. Об этом в интервью радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, профессор <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-butenko-/" target="_blank">Александр Бутенко</a>. "Насчёт вот этих терминов — первая волна, вторая, третья — есть разные точки зрения. Мне ближе та, что никакая это не вторая волна, а продолжение первой &lt;…&gt; Так то это все то же самое, но в несколько другом измерении просто, более увеличенном", — пояснил врач. По его словам, о сроках выхода на плато пока рано говорить. "Это может зависеть от того, насколько люди будут дисциплинированно исполнять рекомендации все необходимые. Снижение произойдет обязательно, конечно. Но только когда это случится и в каких это будет выражаться числах заболеваемости — это, пожалуй, неизвестно. Много даже математических моделей, рассчитывающих прогнозы. Но надо очень осторожно к ним относиться", — добавил вирусолог. Сегодня в России был установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. За последние сутки в стране было выявлено 13 634 новых случая.
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579142756.html
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александр бутенко , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, здоровье

Вирусолог заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России

13:48 11.10.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рост заболеваемости россиян COVID-19 стал логичным продолжением летней эпидемии. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.
"Насчёт вот этих терминов — первая волна, вторая, третья — есть разные точки зрения. Мне ближе та, что никакая это не вторая волна, а продолжение первой <…> Так то это все то же самое, но в несколько другом измерении просто, более увеличенном", — пояснил врач.
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По его словам, о сроках выхода на плато пока рано говорить.
"Это может зависеть от того, насколько люди будут дисциплинированно исполнять рекомендации все необходимые. Снижение произойдет обязательно, конечно. Но только когда это случится и в каких это будет выражаться числах заболеваемости — это, пожалуй, неизвестно. Много даже математических моделей, рассчитывающих прогнозы. Но надо очень осторожно к ним относиться", — добавил вирусолог.
Сегодня в России был установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. За последние сутки в стране было выявлено 13 634 новых случая.
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Распространение нового коронавирусаАлександр БутенкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиЗдоровье
 
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