https://ria.ru/20201011/volna-1579273291.html
Вирусолог заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России
Рост заболеваемости россиян COVID-19 стал логичным продолжением летней эпидемии. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил руководитель отдела НИИ РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T13:48
2020-10-11T13:48
2020-10-11T13:48
распространение нового коронавируса
александр бутенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
здоровье
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Рост заболеваемости россиян COVID-19 стал логичным продолжением летней эпидемии. Об этом в интервью радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, профессор <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-butenko-/" target="_blank">Александр Бутенко</a>. "Насчёт вот этих терминов — первая волна, вторая, третья — есть разные точки зрения. Мне ближе та, что никакая это не вторая волна, а продолжение первой <…> Так то это все то же самое, но в несколько другом измерении просто, более увеличенном", — пояснил врач. По его словам, о сроках выхода на плато пока рано говорить. "Это может зависеть от того, насколько люди будут дисциплинированно исполнять рекомендации все необходимые. Снижение произойдет обязательно, конечно. Но только когда это случится и в каких это будет выражаться числах заболеваемости — это, пожалуй, неизвестно. Много даже математических моделей, рассчитывающих прогнозы. Но надо очень осторожно к ним относиться", — добавил вирусолог. Сегодня в России был установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. За последние сутки в стране было выявлено 13 634 новых случая.
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579142756.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бутенко , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, здоровье
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Рост заболеваемости россиян COVID-19 стал логичным продолжением летней эпидемии. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва"
заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко
.
"Насчёт вот этих терминов — первая волна, вторая, третья — есть разные точки зрения. Мне ближе та, что никакая это не вторая волна, а продолжение первой <…> Так то это все то же самое, но в несколько другом измерении просто, более увеличенном", — пояснил врач.
По его словам, о сроках выхода на плато пока рано говорить.
"Это может зависеть от того, насколько люди будут дисциплинированно исполнять рекомендации все необходимые. Снижение произойдет обязательно, конечно. Но только когда это случится и в каких это будет выражаться числах заболеваемости — это, пожалуй, неизвестно. Много даже математических моделей, рассчитывающих прогнозы. Но надо очень осторожно к ним относиться", — добавил вирусолог.
Сегодня в России был установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. За последние сутки в стране было выявлено 13 634 новых случая.