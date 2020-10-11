https://ria.ru/20201011/volna-1579273291.html

Вирусолог заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России

Рост заболеваемости россиян COVID-19 стал логичным продолжением летней эпидемии. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил руководитель отдела НИИ РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T13:48

2020-10-11T13:48

2020-10-11T13:48

распространение нового коронавируса

александр бутенко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи

здоровье

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Рост заболеваемости россиян COVID-19 стал логичным продолжением летней эпидемии. Об этом в интервью радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, профессор <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-butenko-/" target="_blank">Александр Бутенко</a>. "Насчёт вот этих терминов — первая волна, вторая, третья — есть разные точки зрения. Мне ближе та, что никакая это не вторая волна, а продолжение первой <…> Так то это все то же самое, но в несколько другом измерении просто, более увеличенном", — пояснил врач. По его словам, о сроках выхода на плато пока рано говорить. "Это может зависеть от того, насколько люди будут дисциплинированно исполнять рекомендации все необходимые. Снижение произойдет обязательно, конечно. Но только когда это случится и в каких это будет выражаться числах заболеваемости — это, пожалуй, неизвестно. Много даже математических моделей, рассчитывающих прогнозы. Но надо очень осторожно к ним относиться", — добавил вирусолог. Сегодня в России был установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. За последние сутки в стране было выявлено 13 634 новых случая.

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579142756.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бутенко , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, здоровье