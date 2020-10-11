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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/terrorizm-1579283450.html
В Госдуме оценили идею Карабаха о создании антитеррористического центра
Первый зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий считает, что создавать на фоне конфликта в Нагорном Карабахе дополнительные точки влияния в регионе в... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T15:11
2020-10-11T16:22
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
госдума рф
нагорно-карабахская республика
иран
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА 11 окт – РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по СНГ Виктор Водолацкий считает, что создавать на фоне конфликта в Нагорном Карабахе дополнительные точки влияния в регионе в виде антитеррористического центра РФ, Армении и Ирана не имеет смысла, так как может быть утрачен начатый в Москве диалог.Ранее сообщалось, что парламент Нагорного Карабаха призвал Армению, <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">РФ</a> и Иран создать антитеррористический центр для выявления проникших в регион международных террористов.Парламентарий отметил, что на переговорах министров иностранных дел РФ, <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> в течение десяти часов были достигнуты договоренности по многих вопросам, связанным с дальнейшей ситуацией вокруг Карабаха, в том числе с учетом информации о прибытии в зону боевых действий боевиков из Сирии.Он напомнил об уже созданных рабочих группах, которые начнут работать в ближайшее время под эгидой России, Франции и Германии.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
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россия
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
иран
азербайджан
армения
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Кадры из Степанакерта: масштаб разрушений
Съемочная группа @SputnikArmenia показала, что происходит в Степанакерте
2020-10-11T15:11
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Нагорный Карабах: улицы Степанкерта накануне гуманитарного перемирия
Кадры из Степанакерта, которые были сняты в субботу за несколько часов до вступления в действие перемирия между Баку и Ереваном. На кадрах видны пораженные пулями и осколками гранат автомобили, на каркасе некоторых из них от боевых действий остались вмятины. На стенах зданий также видны отверстия от пуль, стекла в домах полностью или частично разрушены. Улицы города остаются небезопасными для местных жителей и детей из-за неразорвавшихся боевых снарядов.
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Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе
Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы.
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60
россия, нагорный карабах, госдума рф, нагорно-карабахская республика, иран, азербайджан, армения, в мире

В Госдуме оценили идею Карабаха о создании антитеррористического центра

15:11 11.10.2020 (обновлено: 16:22 11.10.2020)
 
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МОСКВА 11 окт – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий считает, что создавать на фоне конфликта в Нагорном Карабахе дополнительные точки влияния в регионе в виде антитеррористического центра РФ, Армении и Ирана не имеет смысла, так как может быть утрачен начатый в Москве диалог.
Ранее сообщалось, что парламент Нагорного Карабаха призвал Армению, РФ и Иран создать антитеррористический центр для выявления проникших в регион международных террористов.
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
У России нет выбора на постсоветском пространстве
Парламентарий отметил, что на переговорах министров иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана в течение десяти часов были достигнуты договоренности по многих вопросам, связанным с дальнейшей ситуацией вокруг Карабаха, в том числе с учетом информации о прибытии в зону боевых действий боевиков из Сирии.
Он напомнил об уже созданных рабочих группах, которые начнут работать в ближайшее время под эгидой России, Франции и Германии.

"Поэтому на сегодняшний день я уверен, что не нужно будет создавать дополнительные какие-то точки влияния на процесс вокруг Карабаха. Необходимо выполнить все те решения, которые были достигнуты в Москве. Создавать дополнительные какие-то комитеты, центры не имеет смысла, потому что потеряется весь диалог, который начал сегодня выстраиваться. Их решения могут не стыковаться с теми решениями, которые будет принимать рабочая группа, о которой договорились министры иностранных дел", - сказал Водолацкий РИА Новости.

 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорный КарабахГосдума РФНагорно-Карабахская РеспубликаИранАзербайджанАрменияВ мире
 
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