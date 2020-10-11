https://ria.ru/20201011/terrorizm-1579283450.html

В Госдуме оценили идею Карабаха о создании антитеррористического центра

Первый зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий считает, что создавать на фоне конфликта в Нагорном Карабахе дополнительные точки влияния в регионе в... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T15:11

2020-10-11T15:11

2020-10-11T16:22

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

госдума рф

нагорно-карабахская республика

иран

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА 11 окт – РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по СНГ Виктор Водолацкий считает, что создавать на фоне конфликта в Нагорном Карабахе дополнительные точки влияния в регионе в виде антитеррористического центра РФ, Армении и Ирана не имеет смысла, так как может быть утрачен начатый в Москве диалог.Ранее сообщалось, что парламент Нагорного Карабаха призвал Армению, <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">РФ</a> и Иран создать антитеррористический центр для выявления проникших в регион международных террористов.Парламентарий отметил, что на переговорах министров иностранных дел РФ, <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> в течение десяти часов были достигнуты договоренности по многих вопросам, связанным с дальнейшей ситуацией вокруг Карабаха, в том числе с учетом информации о прибытии в зону боевых действий боевиков из Сирии.Он напомнил об уже созданных рабочих группах, которые начнут работать в ближайшее время под эгидой России, Франции и Германии.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

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россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

иран

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры из Степанакерта: масштаб разрушений Съемочная группа @SputnikArmenia показала, что происходит в Степанакерте 2020-10-11T15:11 true PT0M46S

Нагорный Карабах: улицы Степанкерта накануне гуманитарного перемирия Кадры из Степанакерта, которые были сняты в субботу за несколько часов до вступления в действие перемирия между Баку и Ереваном. На кадрах видны пораженные пулями и осколками гранат автомобили, на каркасе некоторых из них от боевых действий остались вмятины. На стенах зданий также видны отверстия от пуль, стекла в домах полностью или частично разрушены. Улицы города остаются небезопасными для местных жителей и детей из-за неразорвавшихся боевых снарядов. 2020-10-11T15:11 true PT1M32S

Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы. 2020-10-11T15:11 true PT0M52S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, госдума рф, нагорно-карабахская республика, иран, азербайджан, армения, в мире